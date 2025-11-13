Каякинг — это не просто активный отдых, но ещё и отличная возможность почувствовать дух приключений и полюбоваться океаном! Наш маршрут пройдёт вдоль живописных скал и по открытой воде — будем плыть, говорить о тайнах подводного мира. И может, даже встретим дельфинов!
Описание водной прогулки
Сначала вас ждёт инструктаж — мы обсудим основы каякинга, правильную технику гребли и способы безопасного управления каяком в открытой воде.
Затем — отправимся в путь! Поплывём вдоль скалистого побережья в Пальм-Мар, известный своими живописными пейзажами.
В воде проводим 2 часа. Будем наслаждаться красотой океана, поговорим о местной фауне. А если повезёт, даже встретим дельфинов!
Организационные детали
- Опыт каякинга не обязателен, но прогулка подходит людям в базовой физической форме (гребля может потребовать усилий)
- Минимальный допустимый возраст — 6 лет. Программа не рекомендована беременным женщинам
- Мы предоставляем все необходимое снаряжение и спасательные жилеты, с вами будет опытный инструктор. Встреча с дельфинами возможна, но не гарантирована
- Дополнительно (по желанию) можно заказать фото- и видеосъёмку — от €20 за каяк и трансфер до места начала прогулки: от Кайо-Сальвахе до Коста-де-Силенсио — €4 за чел., из Гольф дель Сур — €10 за машину, из Лос Гигантеса, Алькалы, Плайи Сан Хуан, Абамы и Эль Медано — €15 за машину
- Обратный трансфер в любом случае включён в стоимость
ежедневно в 10:00, 12:30 и 14:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€39
|Дети от 6 до 10 лет
|€19
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лос-Кристианосе
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — Организатор на Тенерифе
Провела экскурсии для 29 туристов
Привет! Начиная с 2013 года, наша русско-польская школа дайвинга помогает гостям Тенерифе и Фуэртевентура увлекательно проводить свой отпуск. Мы предлагаем следующие водные развлечения: введение в дайвинг и погружения с сертифицированными дайверами, снорклинг-туры, курсы PADI и SSI, туры на каяках, сап-сёрфинг и многое другое.
