Национальный парк «Тейде» на Тенерифе: закат и звёздное небо

Увидеть пейзажи над облаками и вулкан, который формировал остров миллионы лет
Это путешествие к сердцу Тенерифе — в национальный парк, где ландшафты напоминают лунные виды. Вы проедете по самой высокогорной дороге острова и среди застывшей лавы.

А ещё узнаете, как образовался Тенерифе и почему местные не беспокоятся, проживая буквально на вулканах. Красивым бонусом в поездке будут закатные краски и редкие панорамы над облаками.
Национальный парк «Тейде» на Тенерифе: закат и звёздное небо© Дмитрий
Национальный парк «Тейде» на Тенерифе: закат и звёздное небо© Дмитрий
Национальный парк «Тейде» на Тенерифе: закат и звёздное небо© Дмитрий

Описание экскурсии

  • Сосновые леса, которые сформировались в вулканической среде.
  • Самая высокогорная дорога на Тенерифе с роскошными панорамами.
  • Кратер древнего полуразрушенного вулкана, 17 километров в диаметре, внутри которого мы проедем на автомобиле.
  • Скалы Рокес де Гарсия и лучший вид на вулкан Тейде — самую высокую точку всей Испании.
  • Места съёмок таких блокбастеров, как «Битва титанов», «Звёздные войны» и «Миллион лет до нашей эры».
  • Самая крупная солнечная обсерватория Европы.
  • Возможность оказаться над океаном из облаков — и всё это в мягких закатных красках, спокойном темпе и с полноценным погружением.

В поездке я расскажу:

  • О вулканах и их последних извержениях.
  • Образовании острова и его структуре.
  • Сосновых лесах, которые питают пресной водой.
  • Драгоценных породах нацпарка.
  • Бытовых темах — ценах, медицине, местном населении и их взглядах, перспективах острова и его трудностях.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Renault Grand Espace или Nissan Juke, за доплату €50 — на кроссовере с панорамной крышей Nissan Х-Trail или аналогичной модели.
  • Если вы проживаете в стороне от стандартной зоны отдыха, есть надбавки за трансфер: Пуэрто-де-ла-Крус — €50, Эль-Медано — €20, Санта-Круз — €40.
  • Возьмите с собой тёплую одежду, удобную обувь и питьевую воду.
  • Для полного знакомства с островом можно объединить маршрут с другими локациями. Детали обсудим в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 306 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет культуры и искусств по направлению туризм. С 2013 года
читать дальше

являюсь резидентом и живу на Тенерифе. С первого дня влюбился в эти райские места, мне импонируют местная природа, культура, уклад жизни и кухня, а климат — просто фантастика. Помог в организации отдыха более чем 1000 семьям и индивидуальным путешественникам. Ваши эмоции и комфорт — лучшая награда и оценка моей работы, поэтому к каждому отдыхающему я стараюсь найти индивидуальный подход. И какими бы ни были ваши пожелания — экскурсии или подбор жилья на время отдыха, трансфер или фотосессии, организация свадьбы или романтического ужина, полет на параплане или катание на гидроцикле — всё будет на высшем уровне, все нюансы будут учтены. Всё будет Тенерифе! До встречи.

