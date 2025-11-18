Это путешествие к сердцу Тенерифе — в национальный парк, где ландшафты напоминают лунные виды. Вы проедете по самой высокогорной дороге острова и среди застывшей лавы.
А ещё узнаете, как образовался Тенерифе и почему местные не беспокоятся, проживая буквально на вулканах. Красивым бонусом в поездке будут закатные краски и редкие панорамы над облаками.
Описание экскурсии
- Сосновые леса, которые сформировались в вулканической среде.
- Самая высокогорная дорога на Тенерифе с роскошными панорамами.
- Кратер древнего полуразрушенного вулкана, 17 километров в диаметре, внутри которого мы проедем на автомобиле.
- Скалы Рокес де Гарсия и лучший вид на вулкан Тейде — самую высокую точку всей Испании.
- Места съёмок таких блокбастеров, как «Битва титанов», «Звёздные войны» и «Миллион лет до нашей эры».
- Самая крупная солнечная обсерватория Европы.
- Возможность оказаться над океаном из облаков — и всё это в мягких закатных красках, спокойном темпе и с полноценным погружением.
В поездке я расскажу:
- О вулканах и их последних извержениях.
- Образовании острова и его структуре.
- Сосновых лесах, которые питают пресной водой.
- Драгоценных породах нацпарка.
- Бытовых темах — ценах, медицине, местном населении и их взглядах, перспективах острова и его трудностях.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Renault Grand Espace или Nissan Juke, за доплату €50 — на кроссовере с панорамной крышей Nissan Х-Trail или аналогичной модели.
- Если вы проживаете в стороне от стандартной зоны отдыха, есть надбавки за трансфер: Пуэрто-де-ла-Крус — €50, Эль-Медано — €20, Санта-Круз — €40.
- Возьмите с собой тёплую одежду, удобную обувь и питьевую воду.
- Для полного знакомства с островом можно объединить маршрут с другими локациями. Детали обсудим в переписке.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 306 туристов
С юных лет меня привлекала идея о возможности жить на берегу океана, в тёплом и солнечном климате. Позже я окончил Университет культуры и искусств по направлению туризм. С 2013 года
