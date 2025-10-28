Обзорная экскурсия по Тенерифе для гостей с круизных лайнеров и не только

В этой части острова совсем другой ритм и колорит. Здесь вулканы соседствуют с садами, архитектура — с легендами, а каждый поворот дороги открывает новый вид на океан. Вы побываете на смотровых площадках, прогуляетесь по колониальному городу Ла-Оротава, увидите знаменитое Драконово дерево, полюбуетесь пейзажами вулканического происхождения и вовремя вернётесь в порт.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание круиза

9:00 — встреча в порту Санта-Крус-де-Тенерифе

9:20 — смотровая площадка Mirador La Baranda. Первая остановка — кафе с панорамой на Атлантику и вулкан Тейде. Здесь можно выпить кофе или бокал местного вина

10:00 — долина Ла-Оротава, смотровая площадка Mirador de Humboldt, названная в честь великого путешественника. Отсюда открывается красивый вид на долину — настоящий канарский пейзаж в рамке из облаков и зелёных холмов

10:20 — прогулка по Ла-Оротава. Это старинный город с богатой историей и колониальной архитектурой. Здесь увидим дом с балконами (Casa de los Balcones) — одну из достопримечательностей острова

12:00 — обед в ресторане Mesón El Monasterio с террасой, прекрасной панорамой и блюдами местной кухни

13:30 — город Икод-де-лос-Винос. Знакомство с Драконовым деревом — древним символом острова. По желанию — дегустация местных вин

15:15 — пляж Playa de Jardín. Прогулка по чёрному вулканическому песку и тропическим садам, спроектированным Сесаром Манрике

16:30 — возвращение в столицу

17:00 — прибытие в Санта-Крус-де-Тенерифе

В тайминге возможны изменения в связи с загрузкой автодорог.

На экскурсии вы узнаете:

Почему долина Ла-Оротава вдохновляла учёных, путешественников и художников

Как вулканы сформировали не только пейзажи, но и уклад жизни на острове

Какие легенды связаны с Драконовым деревом и почему оно стало символом Тенерифе

В чём особенность вин, выращенных на вулканических почвах

Почему чёрный песок на пляже полезен для здоровья

Чем север Тенерифе отличается от юга: климат, природа и настроение жизни

Организационные детали