Обзорная экскурсия по Тенерифе для гостей с круизных лайнеров и не только

Познакомиться с севером острова - насыщенным зелёными пейзажами и историей
В этой части острова совсем другой ритм и колорит.

Здесь вулканы соседствуют с садами, архитектура — с легендами, а каждый поворот дороги открывает новый вид на океан.

Вы побываете на смотровых площадках, прогуляетесь по колониальному городу Ла-Оротава, увидите знаменитое Драконово дерево, полюбуетесь пейзажами вулканического происхождения и вовремя вернётесь в порт.
5
1 отзыв
Описание круиза

9:00 — встреча в порту Санта-Крус-де-Тенерифе

9:20 — смотровая площадка Mirador La Baranda. Первая остановка — кафе с панорамой на Атлантику и вулкан Тейде. Здесь можно выпить кофе или бокал местного вина
10:00 — долина Ла-Оротава, смотровая площадка Mirador de Humboldt, названная в честь великого путешественника. Отсюда открывается красивый вид на долину — настоящий канарский пейзаж в рамке из облаков и зелёных холмов
10:20 — прогулка по Ла-Оротава. Это старинный город с богатой историей и колониальной архитектурой. Здесь увидим дом с балконами (Casa de los Balcones) — одну из достопримечательностей острова
12:00 — обед в ресторане Mesón El Monasterio с террасой, прекрасной панорамой и блюдами местной кухни
13:30 — город Икод-де-лос-Винос. Знакомство с Драконовым деревом — древним символом острова. По желанию — дегустация местных вин
15:15 — пляж Playa de Jardín. Прогулка по чёрному вулканическому песку и тропическим садам, спроектированным Сесаром Манрике

16:30 — возвращение в столицу

17:00 — прибытие в Санта-Крус-де-Тенерифе

В тайминге возможны изменения в связи с загрузкой автодорог.

На экскурсии вы узнаете:

  • Почему долина Ла-Оротава вдохновляла учёных, путешественников и художников
  • Как вулканы сформировали не только пейзажи, но и уклад жизни на острове
  • Какие легенды связаны с Драконовым деревом и почему оно стало символом Тенерифе
  • В чём особенность вин, выращенных на вулканических почвах
  • Почему чёрный песок на пляже полезен для здоровья
  • Чем север Тенерифе отличается от юга: климат, природа и настроение жизни

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле Nissan Primastar или Hyundai Staria
  • Обед и дегустации оплачиваются дополнительно по желанию

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Порт Санта-Крус-де-Тенерифе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 1635 туристов
Гражданин Испании! Водительское удостоверение категории B, BTP до 8 пас. Провожу экскурсии по Тенерифе с 2002 г. Представляю лицензионную туристическую компанию, которая организовывает туры и транспортные перевозки по Канарским островам. Для проведения экскурсий предлагаю новый Nissan Primastar 8 pax 2025 г. в., Toyota Yaris 3 pax. Постоянно живу на Тенерифе, провожу экскурсии по соседним островам Канарского архипелага.

И
Иван
28 окт 2025
Сложно удивляться в нашем мире, но Александр это сделал, лучшая экскурсия за последнее время. Прекрасный гид и человек искренне любящий Тенерифе, как никто другой раскроет вам этот прекрасный остров. Пять балов!

