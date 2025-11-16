Кто отдыхал на Тенерифе, наблюдал прекрасный, иногда скрытый в облаках, а ночью манящий к себе сияющими огоньками остров Ла-Гомера.
У него интересная история, необычайная природа, много легенд и поверий, есть свой уникальный язык свиста «Сильбо гомеро». Поедем исследовать его вместе?
У него интересная история, необычайная природа, много легенд и поверий, есть свой уникальный язык свиста «Сильбо гомеро». Поедем исследовать его вместе?
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Живописные улочки столицы Ла-Гомеры, где когда-то прогуливался Христофор Колумб
- Башню графа Торре-дель-Конде и старинную церковь Вознесения Девы Марии
- Канарский сад и смотровые площадки с захватывающими видами на Тенерифе и океан
- Аутентичную деревню Агуло, в которой до сих пор звучит свист «Сильбо гомеро»
- Реликтовый лавровый лес в национальном парке Гарахонай — настоящая декорация к сказке
- Величественную скалу Роке-де-Агандо — природный символ Ла-Гомеры
Вы узнаете:
- как остров Ла-Гомера стал важной точкой на пути великих географических открытий
- что такое язык свиста «Сильбо гомеро» и зачем его до сих пор преподают в школах
- почему Гарахонай называют заколдованным лесом и какие растения можно встретить только здесь
- какие легенды живут на острове и какие тайны хранит скала Роке-де-Агандо
- какую роль играют традиции аборигенов гуанчей в культуре Канарских островов
Примерный тайминг
7:45 — встреча с гидом (Лас-Америкас, Лос-Кристианос, Коста-Адехе)
8:00 — прибытие в порт Лос-Кристианос
8:45–9:45 — переправа на пароме до Ла-Гомеры
10:00–11:30 — пешеходная прогулка по Сан-Себастьян-де-ла-Гомера
11:30–14:00 — автомобильное путешествие по северо-западу острова:
— смотровые площадки
— «Ворота в рай»
— обед в Агуло + шоу «Сильбо гомера»
14:00–15:30 — нацпарк «Гарахонай», лавровый лес, остановка у Роке-де-Агандо
16:30 — отправление парома обратно на Тенерифе
18:00–18:15 — прибытие в порт Лос-Кристианос и трансфер в отель
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Opel Insignia
- Экскурсия начинается и заканчивается у входа в отель в Лас-Америкасе, Лос-Кристианосе, Коста-Адехе. Другие варианты места встречи оговариваются отдельно при бронировании
- Программа подходит взрослым и детям с 4 лет
- Обязательно возьмите с собой загранпаспорта
Дополнительные расходы
- Билеты на паром, в том числе для гида-водителя с машиной — €65 с чел.
- Обед в ресторане с демонстрацией языка свиста «Сильбо гомеро» — €12 с чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 1294 туристов
Приветствую, друзья! Я — индивидуальный гид на Тенерифе. Гражданин Германии, уже очень давно живу на Тенерифе. В интернете вы найдёте более 1000 отзывов от туристов, с которыми я провёл экскурсии
Входит в следующие категории Тенерифе
Похожие экскурсии из Тенерифе
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг острова за один день
Лучшие истории, места, виды и блюда Тенерифе в большом авто-путешествии по всему острову
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
от €200 за всё до 4 чел.
Круиз
Тенерифе - остановка круизного лайнера
Прочувствовать очарование старинных городков Тенерифе и услышать легенды острова вечной весны
Начало: Порт Санта-Крус де Тенерифе
Завтра в 08:00
18 ноя в 08:00
от €270 за всё до 8 чел.