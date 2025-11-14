За один день посетить живописные плантации, тропический лес и скалистое ущелье
Откройте для себя дикий и неизведанный Тенерифе — тот, что скрыт от большинства туристов. Это приключение для тех, кто хочет увидеть подлинный лик острова.
Вас ждут захватывающие дух панорамы со смотровых площадок в горах, прогулка по канарским джунглям, лёгкий каньонинг — преодоление «мокрого» маршрута по ущелью — и знакомство с колоритными потаёнными уголкам.
Описание экскурсии
Что вс ожидает
Путь по легендарным серпантинам
Наше приключение начинается на подъездной дороге. Мы совершим увлекательное путешествие по знаменитым серпантинам Маски — их считают одними из самых живописных на острове. По пути вы сможете полюбоваться видом на ущелье, которое часто называют «канарским Мачу-Пикчу».
Треккинг сквозь контрасты ландшафтов
Свернув с проторённых троп, мы начинаем пешую часть. Вы увидите, как дикая природа острова соседствует с его плодородными землями. Наш путь лежит мимо плантаций бананов, авокадо и цитрусовых. Постепенно мы набираем высоту и углубляемся в лес, поражающий буйством зелени и напоминающий тропические джунгли.
Рай водопадов и природных купелей
Примерно через 40 минут ходьбы мы окажемся у входа в ущелье. Двигаясь по тропе, вы услышите нарастающий шум воды. Наша цель — каскадные пороги и водопад, где горный ручей образует природные бассейны и родниковые купели необыкновенной красоты.
Здесь начинается самая интересная часть. Мы переоденемся и посвятим около часа «мокрому» маршруту! Вы сможете:
насладиться купанием в чистейших прохладных источниках
почувствовать прилив сил под струями водных порогов
сделать уникальные фотографии на фоне водопадов, пышной зелени и причудливых скал
Организационные детали
В стоимость входит: трансфер на легковом автомобиле до места начала маршрута, сопровождение гида-инструктора, страховки, походные палки
Дополнительно понадобится обувь с закрытой пяткой для водных участков маршрута (можно использовать ту же обувь, что и для сухопутной части)
Возраст участников — от 12 лет
Уровень физической нагрузки — умеренный. Общая дистанция 6 км, набор высоты 230 м
Рекомендуется взять с собой лёгкий перекус
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Restaurante Santiago del Teide
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 20 туристов
Живу на острове мечты, и уже многие годы моё призвание — быть проводником для вас. Работая с крупнейшими международными платформами для путешественников, провёл тысячи экскурсий, открывая гостям самые сокровенные тайны читать дальше
острова.
Создаю уникальные маршруты, включающие незабываемые пешеходные прогулки. Ведь только пешком можно добраться до самых фантастических мест, скрытых от большинств.
Глубокое знание каждого уголка острова — от вершин до потаённых троп и самых вкусных местных ресторанчиков — позволяет предлагать подлинные путешествия. Вместе с гостями погружаемся в атмосферу острова и создаём незабываемые воспоминания.
Экскурсии провожу на русском, английском и испанском языках — удобно для смешанных групп. Можно отправиться в сложный поход в горы или расслабиться, наслаждаясь видами из машины.
Как фотограф, также помогу запечатлеть приключения.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вероника
14 ноя 2025
Я просто в восторге! Такое ощущение что за одну экскурсию мы побывали в другом мире: начали с посещения деревни Маска и закончили настоящими джунглями, но без опасных насекомых и животных. Купание в горной свежей воде это настоящий драйв! Организация на самом высоком уровне!
Т
Татьяна
5 ноя 2025
Экскурсия прошла прекрасно, мы насладились природой, прекрасными видами, получили незабываемые впечатления. Маршрут прекрасно разработан, приятная прогулка с профессиональным гидом. Отдельное ему спасибо за его умение и такое знание острова. Однозначно рекомендую.