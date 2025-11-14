Откройте для себя дикий и неизведанный Тенерифе — тот, что скрыт от большинства туристов. Это приключение для тех, кто хочет увидеть подлинный лик острова. Вас ждут захватывающие дух панорамы со смотровых площадок в горах, прогулка по канарским джунглям, лёгкий каньонинг — преодоление «мокрого» маршрута по ущелью — и знакомство с колоритными потаёнными уголкам.

Описание экскурсии

Что вс ожидает

Путь по легендарным серпантинам

Наше приключение начинается на подъездной дороге. Мы совершим увлекательное путешествие по знаменитым серпантинам Маски — их считают одними из самых живописных на острове. По пути вы сможете полюбоваться видом на ущелье, которое часто называют «канарским Мачу-Пикчу».

Треккинг сквозь контрасты ландшафтов

Свернув с проторённых троп, мы начинаем пешую часть. Вы увидите, как дикая природа острова соседствует с его плодородными землями. Наш путь лежит мимо плантаций бананов, авокадо и цитрусовых. Постепенно мы набираем высоту и углубляемся в лес, поражающий буйством зелени и напоминающий тропические джунгли.

Рай водопадов и природных купелей

Примерно через 40 минут ходьбы мы окажемся у входа в ущелье. Двигаясь по тропе, вы услышите нарастающий шум воды. Наша цель — каскадные пороги и водопад, где горный ручей образует природные бассейны и родниковые купели необыкновенной красоты.

Здесь начинается самая интересная часть. Мы переоденемся и посвятим около часа «мокрому» маршруту! Вы сможете:

насладиться купанием в чистейших прохладных источниках

почувствовать прилив сил под струями водных порогов

сделать уникальные фотографии на фоне водопадов, пышной зелени и причудливых скал

Организационные детали