Снорклинг в Rays Bay — это безопасное и яркое приключение, которое подойдёт каждому.
Вас ждут кристально чистые воды, встреча с морскими обитателями Атлантического океана и, возможно, — с величественными скатами. Мы обеспечим всё необходимое: костюмы, маски, ласты и инструктаж от профессионалов.
Вас ждут кристально чистые воды, встреча с морскими обитателями Атлантического океана и, возможно, — с величественными скатами. Мы обеспечим всё необходимое: костюмы, маски, ласты и инструктаж от профессионалов.
Описание водной прогулки
Полное снаряжение и инструктаж
С вами будет опытный инструктор. Необязательно уметь плавать — мы поможем каждому чувствовать себя уверенно в воде. Маски, трубки, ласты, гидрокостюмы и даже плавательные доски для отдыха — всё входит в стоимость.
Скорклинг в лучшем месте на Тенерифе
Вы отправитесь в Rays Bay — залив, известный спокойными, прозрачными водами и разнообразной морской жизнью. Это одно из немногих мест, где можно увидеть крупных океанских скатов.
Встреча с морскими обитателями
Помимо скатов, вы понаблюдаете за тропическими рыбами и морскими звёздами, а если повезёт — за черепахами, крабами и морскими червями (они красивые).
Организационные детали
- Продолжительность снорклинга — 50 минут
- Программа 6+. Не рекомендуется беременным женщинам
- До места встречи вам нужно добраться самостоятельно
- По запросу можем предоставить трансфер. Стоимость перевозки туда и обратно: от Кайяо Сальвахе до Эль Медано — €4 за пассажира; из Гольф дель Сур — €10 за машину; из Лос Гигантеса, Алькалы, Плайи Сан Хуан, Абамы и Эль Медано — €15 за машину
- С вами будет опытный инструктор из нашей команды
ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€39
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Лос Кристианос
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00, 12:30 и 15:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
София — Организатор на Тенерифе
Провела экскурсии для 29 туристов
Привет! Начиная с 2013 года, наша русско-польская школа дайвинга помогает гостям Тенерифе и Фуэртевентура увлекательно проводить свой отпуск. Мы предлагаем следующие водные развлечения: введение в дайвинг и погружения с сертифицированными дайверами, снорклинг-туры, курсы PADI и SSI, туры на каяках, сап-сёрфинг и многое другое.
Входит в следующие категории Тенерифе
Похожие экскурсии из Тенерифе
Водная прогулка
Из Тенерифе на яхте - к дельфинам и китам (в группе)
Отправиться на морскую прогулку по Атлантике и понаблюдать за морскими обитателями
Начало: В порту Puerto Colon (Costa Adeje)
Расписание: ежедневно в 09:30 и 12:30
Завтра в 09:30
15 ноя в 09:30
€84 за человека
Водная прогулка
Морское сафари на Тенерифе
Покорить воды Атлантики на гидроцикле и понаблюдать за дельфинами и китами
Начало: От места проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
€199 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Начало: Юг острова Тенерифе. с юга острова. Las Americas, ...
Завтра в 08:00
15 ноя в 10:00
€330 за всё до 8 чел.