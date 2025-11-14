Снорклинг в Rays Bay — это безопасное и яркое приключение, которое подойдёт каждому. Вас ждут кристально чистые воды, встреча с морскими обитателями Атлантического океана и, возможно, — с величественными скатами. Мы обеспечим всё необходимое: костюмы, маски, ласты и инструктаж от профессионалов.

Описание водной прогулки

Полное снаряжение и инструктаж

С вами будет опытный инструктор. Необязательно уметь плавать — мы поможем каждому чувствовать себя уверенно в воде. Маски, трубки, ласты, гидрокостюмы и даже плавательные доски для отдыха — всё входит в стоимость.

Скорклинг в лучшем месте на Тенерифе

Вы отправитесь в Rays Bay — залив, известный спокойными, прозрачными водами и разнообразной морской жизнью. Это одно из немногих мест, где можно увидеть крупных океанских скатов.

Встреча с морскими обитателями

Помимо скатов, вы понаблюдаете за тропическими рыбами и морскими звёздами, а если повезёт — за черепахами, крабами и морскими червями (они красивые).

Организационные детали