Приглашаю увидеть Тенерифе с самых неожиданных сторон! Вы познакомитесь с верованиями древних племён гуанчей, полюбуетесь колониальной архитектурой, вступите в заповедные леса Анаги, погуляете по старинным деревушкам и побываете на смотровых с самыми фотогеничными видами. Эти места редко попадают в путеводители, но именно здесь раскрываются характер и дух острова.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–3 человек или €80 за человека, если вас больше

от €240 за 1–3 человек или €80 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Канделария (20 минут) — религиозная столица острова, куда ежегодно стекаются сотни тысяч паломников. На центральной площади вы увидите девять скульптур вождей древнего народа гуанчей и церковь Девы Канделарии — покровительницы Канарских островов.

Ла Лагуна (40 минут — 1 час) — первый город завоевателей острова, где улицы вычерчены по законам геометрии. Построенный в 15 веке, он стал образцом для всех последующих поселений. Сегодня сюда приезжают, чтобы увидеть пример колониальной застройки.

Заповедник Анаги (30 минут), где сохранилась доисторическая растительность. Здесь вы полюбуетесь переплетёнными деревьями, вековыми зарослями, гигантским вереском и редчайшими лаврами. Мы проедем по маршруту с множеством смотровых площадок и поднимемся к точке с потрясающим видом на океан. На каждой площадке будем делать остановки примерно на 10 минут.

Живописная деревушка Таганана, затерянная среди гор (30 минут — 1 час). Самую вкусную рыбу на острове готовят в местном ресторане — он известен на весь Тенерифе. Особенно знаменит салат из осьминога — фирменное блюдо, за которым приезжают даже местные гурманы.

Площадка с видом на пляж Лас Тереситас (15 минут) с жёлтым песком, завезённым из Сахары. Он тянется вдоль побережья на 1,5 километра вдоль берега.

Санта-Крус-де-Тенерифе

На обратном пути проедем мимо столицы, полюбуемся набережной и портом с огромными лайнерами, похожими на «Титаник».

Организационные детали