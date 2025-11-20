Сокровища Тенерифе: Канделария, Ла Лагуна и горы Анаги
Побывать в религиозной столице, исследовать колониальную застройку и побродить в доисторическом лесу
Приглашаю увидеть Тенерифе с самых неожиданных сторон! Вы познакомитесь с верованиями древних племён гуанчей, полюбуетесь колониальной архитектурой, вступите в заповедные леса Анаги, погуляете по старинным деревушкам и побываете на смотровых с самыми фотогеничными видами. Эти места редко попадают в путеводители, но именно здесь раскрываются характер и дух острова.
Описание экскурсии
Канделария (20 минут) — религиозная столица острова, куда ежегодно стекаются сотни тысяч паломников. На центральной площади вы увидите девять скульптур вождей древнего народа гуанчей и церковь Девы Канделарии — покровительницы Канарских островов.
Ла Лагуна (40 минут — 1 час) — первый город завоевателей острова, где улицы вычерчены по законам геометрии. Построенный в 15 веке, он стал образцом для всех последующих поселений. Сегодня сюда приезжают, чтобы увидеть пример колониальной застройки.
Заповедник Анаги (30 минут), где сохранилась доисторическая растительность. Здесь вы полюбуетесь переплетёнными деревьями, вековыми зарослями, гигантским вереском и редчайшими лаврами. Мы проедем по маршруту с множеством смотровых площадок и поднимемся к точке с потрясающим видом на океан. На каждой площадке будем делать остановки примерно на 10 минут.
Живописная деревушка Таганана, затерянная среди гор (30 минут — 1 час). Самую вкусную рыбу на острове готовят в местном ресторане — он известен на весь Тенерифе. Особенно знаменит салат из осьминога — фирменное блюдо, за которым приезжают даже местные гурманы.
Площадка с видом на пляж Лас Тереситас (15 минут) с жёлтым песком, завезённым из Сахары. Он тянется вдоль побережья на 1,5 километра вдоль берега.
Санта-Крус-де-Тенерифе
На обратном пути проедем мимо столицы, полюбуемся набережной и портом с огромными лайнерами, похожими на «Титаник».
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Toyota Corolla
Дополнительно (по желанию) оплачиваются обед и перекус в кафе
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Руслан — ваш гид на Тенерифе
Провёл экскурсии для 246 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Руслан. Я работаю индивидуальным гидом с 2014 года, и за это время накопил огромный багаж удивительных историй об острове вечной весны. Я стану для читать дальше
вас настоящим проводником по Тенерифе, который поможет влюбиться в это место, раскрыть его со всех сторон и испытать чувство восторга от его природной красоты. Мой девиз — никакого занудства, профессиональная подача и исполнение всех обязательств перед гостями. Для меня важно, чтобы ваш отпуск прошел гладко и интересно, стал запоминающимся и ярким!