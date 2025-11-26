Мои заказы

Волшебный Тенерифе за 1 день

Внеземные пейзажи, вековые деревья и древние города
От величественного вулкана Тейде до старинных городков и винных погребов — вы побываете в самых живописных уголках Тенерифе.

Вдохнёте аромат сосновых лесов, прикоснётесь к священному Драконову дереву, погуляете среди инопланетных ландшафтов и, если захотите, попробуете вино королей. Природа, история и дух острова — всё сольётся в калейдоскоп впечатлений.
Волшебный Тенерифе за 1 день© Александр
Волшебный Тенерифе за 1 день© Александр
Волшебный Тенерифе за 1 день© Александр

Описание экскурсии

Старт из южной части Тенерифе

Начнём путешествие от вашего отеля в южной части острова. На комфортабельном автомобиле вы пересечёте несколько климатических зон, двигаясь в сторону винной провинции Абона.

Вилафлор и самая большая сосна

Остановимся в самом высокогорном поселении Испании, где вы по желанию попробуете фирменный канарский кофе баракито с ликёром — ароматный и многослойный, как сам Тенерифе. Потом поедем к самой большой сосне на Канарах — её ствол в обхвате более 11 метров! Я расскажу легенду о чудесных свойствах этого дерева, а вы загадаете заветное желание.

Инопланетный вулкан Тейде и реликтовые леса

Вы подниметесь на высоту 2400 метров — туда, где внеземные пейзажи сменяют зелёные леса. Причудливо застывшие потоки лавы создают захватывающую атмосферу. С обзорных площадок вы увидите панорамы Тенерифе, простирающиеся выше облаков.

Спускаясь по северо-восточному склону вулкана, мы окажемся в долине Ла Эсперанса — коридоре реликтовых канарских сосен и эвкалиптов.

Ла-Оротава — город аристократов и балконов

Вы попадёте в долину Ла-Оротава — самую водоносную и плодородную на всём острове. Погуляете по мощёным улочкам исторического центра среди старинных особняков и канарских балконов.

Бывший монастырь и обед (по желанию)
Отправимся в Эль-Монастерио де Сан-Педро — бывший доминиканский монастырь в Лос-Реалехос. Сейчас здесь находится один из самых атмосферных ресторанов острова — если захотите, пообедаете в нём.

Винная столица и Драконово дерево

Дорога приведёт нас в Икод-де-лос-Винос, где живы традиции виноделия. Если захотите, попробуете благородную мальвазию — вино королей — и один из лучших козьих сыров на архипелаге. А ещё увидите тысячелетнее Драконово дерево — считается, что оно самое старое на планете.

Загадочный Сантьяго-дель-Тейде

Окажемся в городе, который называют счастливым. Вы прикоснётесь к местной святыне — Мадонне — и узнаете, какую роль она сыграла в истории острова и почему сюда приезжают за исполнением желаний.

А после мы отправимся в обратный путь — с яркими впечатлениями и новым знаниями.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из вашего отеля в южной части острова Тенерифе: Лос-Кристианос, Лас-Америкас, Коста-Адехе, Кальяо-Сальвахе, Плайя-Параисо
10:40 — Вилафлор
11:10 — сосна
11:30–12:00 — смотровые площадки
12:00–13:00 — Национальный парк вулкана Тейде
13:00–14:00 — долина Ла Эсперанса
14:00 — переезд в северную часть острова
14:30 — Ла Оротава
15:00 — обед (по желанию)
16:15 — Икод-де-лос-Винос
17:00 — Сантьяго-дель-Тейде
18:00 — обратный путь (около 1,5 ч)

Организационные детали

  • Едем на Nissan Ariya
  • Кофе, обед, вино и другие покупки оплачиваются дополнительно и по желанию
  • Экскурсия подходит для взрослых и детей от 5 лет. Если путешествуете с ребёнком, сообщите заранее — подготовлю всё необходимое для комфортной поездки
  • По запросу заберу вас из западной части острова — детали уточняйте в переписке

Александр
Александр — ваш гид на Тенерифе
Приветствую вас, дорогие путешественники. Меня зовут Александр, и я с удовольствием проведу для вас экскурсию по острову Тенерифе. В Бытность с моряком я часто заходил на Канарские острова, и каждый
читать дальше

раз они манили меня своей красотой и особой атмосферой. Вместе со мной вы сможете взглянуть на Тенерифе глазами местного жителя. А самое главное, я поделюсь с вами искренней любовью к острову, которая не перестает восхищать и удивлять меня каждый день. На острове вечной весны я проживаю с 2006 года, и с 2008 года работаю гидом по Канарским островам. Для проведения экскурсии предлагаю новый автомобиль Nissan Ariya 2025 года выпуска

