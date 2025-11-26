От величественного вулкана Тейде до старинных городков и винных погребов — вы побываете в самых живописных уголках Тенерифе. Вдохнёте аромат сосновых лесов, прикоснётесь к священному Драконову дереву, погуляете среди инопланетных ландшафтов и, если захотите, попробуете вино королей. Природа, история и дух острова — всё сольётся в калейдоскоп впечатлений.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Старт из южной части Тенерифе

Начнём путешествие от вашего отеля в южной части острова. На комфортабельном автомобиле вы пересечёте несколько климатических зон, двигаясь в сторону винной провинции Абона.

Вилафлор и самая большая сосна

Остановимся в самом высокогорном поселении Испании, где вы по желанию попробуете фирменный канарский кофе баракито с ликёром — ароматный и многослойный, как сам Тенерифе. Потом поедем к самой большой сосне на Канарах — её ствол в обхвате более 11 метров! Я расскажу легенду о чудесных свойствах этого дерева, а вы загадаете заветное желание.

Инопланетный вулкан Тейде и реликтовые леса

Вы подниметесь на высоту 2400 метров — туда, где внеземные пейзажи сменяют зелёные леса. Причудливо застывшие потоки лавы создают захватывающую атмосферу. С обзорных площадок вы увидите панорамы Тенерифе, простирающиеся выше облаков.

Спускаясь по северо-восточному склону вулкана, мы окажемся в долине Ла Эсперанса — коридоре реликтовых канарских сосен и эвкалиптов.

Ла-Оротава — город аристократов и балконов

Вы попадёте в долину Ла-Оротава — самую водоносную и плодородную на всём острове. Погуляете по мощёным улочкам исторического центра среди старинных особняков и канарских балконов.

Бывший монастырь и обед (по желанию)

Отправимся в Эль-Монастерио де Сан-Педро — бывший доминиканский монастырь в Лос-Реалехос. Сейчас здесь находится один из самых атмосферных ресторанов острова — если захотите, пообедаете в нём.

Винная столица и Драконово дерево

Дорога приведёт нас в Икод-де-лос-Винос, где живы традиции виноделия. Если захотите, попробуете благородную мальвазию — вино королей — и один из лучших козьих сыров на архипелаге. А ещё увидите тысячелетнее Драконово дерево — считается, что оно самое старое на планете.

Загадочный Сантьяго-дель-Тейде

Окажемся в городе, который называют счастливым. Вы прикоснётесь к местной святыне — Мадонне — и узнаете, какую роль она сыграла в истории острова и почему сюда приезжают за исполнением желаний.

А после мы отправимся в обратный путь — с яркими впечатлениями и новым знаниями.

Примерный тайминг

10:00 — выезд из вашего отеля в южной части острова Тенерифе: Лос-Кристианос, Лас-Америкас, Коста-Адехе, Кальяо-Сальвахе, Плайя-Параисо

10:40 — Вилафлор

11:10 — сосна

11:30–12:00 — смотровые площадки

12:00–13:00 — Национальный парк вулкана Тейде

13:00–14:00 — долина Ла Эсперанса

14:00 — переезд в северную часть острова

14:30 — Ла Оротава

15:00 — обед (по желанию)

16:15 — Икод-де-лос-Винос

17:00 — Сантьяго-дель-Тейде

18:00 — обратный путь (около 1,5 ч)

Организационные детали