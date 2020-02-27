16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Нам очень посчастливилось что мы открывали для себя Канары именно с Дмитрием. Признаюсь честно - для путешественника с 19-летним стажем (всего лишь, но это - исключительно в силу объективно-невыездных обстоятельств), поездка с Дмитрием по всему периметру (да простят меня спецы от геометрии) Тенерифе была откровенным открытием этого удивительного острова. Оговорюсь сразу - пытаться "по первоходу" устроить себе подобный самостоятельный экскурс, ИМХО - неблагодарное и финансово затратное мероприятие. И так, обо всем - по порядку. Старт в 10.00. Первая реперная точка - Сантьяго дель Тейде (далее - СДТ). Но пока мы добирались до этого уютно-канарского городка, Дмитрий успел познакомить нас если не со всей составляющей Википедии (применительно к Канарам) - от объема урожая картофеля в 2018 году до количества дождливых дней в тот де период - то с бОльшей её частью. И все это - доходчиво, живо, с элементами юмора (за последнее - отдельный респект нашему гиду). В СДТ не забудьте заглянуть в скромную церквуху Святого Фернандо - она удивит вас оригинальным убранство и поразит ценой на сувенирку в церковной лавке. Далее - Маска. Не та самая, что с Джимом Керри и Кэмерон Диас - на сто порядков интереснее и сногсшибательнее!!! Даже не буду пытаться рассказать об увиденном - с таким же успехом можно попытаться рассказать в двух словах за "Хроники Амбера" Роджера Желязны. И здесь Дмитрий показал свое мастерство гида: правильно выбранный маршрут, основные точки фотосъемки, куда и как вертеть краниумом чтобы не пропустить самое интересное... А вот после Маски было самое алко-интересное нашей поездки - знакомство с Музеем мальвазии в Икод-де-лос-винос (далее - ИДЛВ). Признаться честно, не отношу себя к записным любителям всяко разно виноградного чемергеса, но ЭТО!!! Ребята, это фантастически вкусно, прикольно и хмельно!!! Плюсом к интереснейшей винной дегустации - оригинальные меда, варенья, сыры, соусы и, естественно, ВИНО!!! А также визитка от доброжелательного экскурсовода по этому винному раю по имени Хесус... В этом же ИДЛВ - легендарное Драконово дерево!!! И очень симпотный сакрал, носящий имя Святого Марка - не пропустите!!! Посещенный Гарачико оставили в памяти образ освободителя Южной Америки Симона Боливара (в виде памятника этому выдающемуся челу на центровой сквэа), похоронной процессии около костела Святой Анны и парочки забавных магнитиков на холодильник. Визит в очередной город - Ла Оратову - познакомил нас с оригинальным канарским must see - резными деревянными балконами (по словам гида, именно они были отличителтной чертой домов богатых кенаров). А еще в этом городке около здания местной мэрии ла-оратовцы соорудили удивительную по красоте и оригинальности рождественскую композицию со всеми участниками Ветхого и Нового Заветов. В Канделарию - некую канарскую религиозную Мекку - приехали уже после заката, поэтому в полной мере насладиться местной базиликой и ее соседями - статуями менсеев (аборигенских capo di tutti capi) не представилось возможным. Но фоты, даже почти ночные, получились суперскими!!! И так - 9 часов в обществе с Дмитрием позволили нам если не узнать Тенерифе, то хотя бы понять куда "плыть" дальше. Огромный респект его профессионализму, эрудиции и чисто человеческой душевности!!!