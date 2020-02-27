16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Городки и лучшие смотровые площадки Тенерифе, местная кухня и купание в вулканических бассейнах

Дмитрий
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Дмитрий – ваш гид
Вам откроются все грани Тенерифе — от живописных побережий до экзотической флоры и статуи темноликой Богородицы Канделярской.

Вы поймёте, насколько самобытен этот райский остров, где культура местного населения и паломническая традиция органично сочетаются с разнообразной и яркой природой, нырнёте в воды вулканических бассейнов и выберете для себя любимый местный напиток.
€200
180 за экскурсию
скидка10%
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
На автомобиле
Продолжительность 7 часов
До 2 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии16 отзывов
5
Все уголки райского острова
Все уголки райского острова

Что вас ожидает

Истории и легенды местных городов
Вы побываете в городе Сантъяго-дель-Тейде, где под ногами — вулканическая порода, а вокруг — виноградники, и посетите католическую церковь Сан Фернандо, а возможно даже и посидите в личном кресле мэра в его кабинете в мэрии напротив храма. Оттуда мы проедем в пиратскую деревушку Маска по змееобразной дороге, которую местные в шутку прозвали «5 километров страха», но бояться вам будет нечего: моя манера вождения сгладит крутые виражи, а вы насладитесь захватывающими панорамами Тенерифе и услышите истории про пиратское золото, которое, по легенде, прятал здесь сам Барбаросса.

Колорит Тенерифе
В городе Горачико вы сделаете фото на валунах настоящей застывшей вулканической лавы, а в Икод-де-лос-Винос увидите знаменитое дерево-дракон — один из самых старейших организмов на земле. Вы искупаетесь в океанических водах вулканических бассейнов и посмотрите на огромный скелет кашалота. А в центре паломничества архипелага — Канделярии — выйдете на невероятной красоты смотровую площадку с видом на океан и 9 статуй менсеев вдоль набережной.

Пробудите в себе гурмана
У вас будет шанс попробовать настоящий канарский кофе баракито и попробовать всё лучшее из винных погребов со всего архипелага — ликёры и домашние вина, которые вы сможете смаковать, любуясь видами Тенерифе. Хозяин канарского ресторана Санти посоветует вам местные закуски и основные блюда, а главным аперитивом к вину станет вкуснейший козий сыр с соусами Мохо.

Организационные детали

  • Трансфер включён в стоимость экскурсии
  • С собой лучше иметь питьевую воду и лёгкую куртку
  • Экскурсию провожу лично я или в редких случаях один из членов моей команды с должным опытом, квалификацией и прекрасным знанием острова!
Все уголки райского острова
Все уголки райского острова
Все уголки райского острова

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дмитрий
Дмитрий
Я родился и вырос в Санкт-Петербурге, окончил Университет Культуры и Искусств по направлению туризм и гостиничное хозяйство. Больше 8 лет являюсь резидентом и живу на Тенерифе. С первого дня влюбился в эти райские места, мне импонирует их природа, культура, уклад жизни и кухня, а климат просто фантастика. Помог в организации отдыха более чем 800 семьям и индивидуальным путешественникам. Ваши эмоции и комфорт — лучшая награда и оценка моей работы, поэтому к каждому отдыхающему я стараюсь найти индивидуальный подход. Чтобы сервис был на высоте, работаю с командой профессионалов, таких же без памяти влюбленных в Тенерифе людей. И какими бы ни были ваши пожелания: экскурсии или подбор жилья на время отдыха, трансфер или фотосессии, организация свадьбы или романтического ужина, полет на параплане или катание на гидроцикле — все будет на высшем уровне, все нюансы будут учтены. До встречи на Тенерифе!
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16 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

27 февраля 2020
Очень довольны экскурсией. Действительно посетили все уголки этого райского острова. Шикарные виды на океан и на горы. Дмитрий интересный рассказчик, много знает об острове и жизни на нем. Спасибо.
20 января 2020
экскурсия очень интересная и познавательная
29 сентября 2019
Экскурсия прошла потрясающе!
Дмитрий - отличный рассказчик, благодаря ему мы многое узнали не только по теме экскурсии, но также о жизни на острове. При этом его никак не назовешь навязчивым - у нас было время передохнуть, пофотографировать и просто насладиться видами вокруг.
Дмитрий скорректировал маршрут исходя из наших пожеланий, что также очень важно для индивидуальной экскурсии. Мы увидели огромное количество обзорных площадок с невероятными видами. Множество мест, не заезженных туристами - так сказать изюминки индивидуального маршрута.
А уж обед в небольшом ресторанчике с национальной кухней и видом на море - это что-то особенное! Вся терраса ресторанчика - как одна большая обзорная площадка!
После обеда нас ждала дегустация вина в местной винодельне. Кроме вкусного вина, которое можно было приобрести после дегустации впечатлило само место - это как мини-музей с потрясающим двориком, самобытным залом для дегустации с видом на этот самый дворик и каким-то особенным ароматом.
Экскурсия пролетела на одном дыхании, несмотря на обширность программы.
25 сентября 2019
Мы долго и тщательно выбирали экскурсию по острову Тенерифе и не прогадали, заказав её у гида Дмитрия!

Дмитрий очень начитанный, эрудированный молодой человек с прекрасным поставленным голосом и знанием истории Тенерифе. Он рассказывал на столько интересно и увлекательно, что даже девочки-подростки, присутствующие в нашей группе, были увлечены экскурсией на 100% . Могу смело рекомендовать Дмитрия , как высококвалифицированного Гида!
25 августа 2019
Великолепная экскурсия.
23 апреля 2019
Огромное спасибо Дмитрию за прекрасно проведенную экскурсию!
Приятно не просто наслаждаться замечательными видами, а еще и общаться с интересным гидом и прекрасным собеседником.
14 февраля 2019
Интересная экскурсия, очень профессиональный гид, всё очень очень понравилось!
11 января 2019
Отличная экскурсия. Дмитрий учёл наши пожелания и подобрал
прекрасный маршрут: мы прогулялись как по известным местам,
так и по тропам вдоль океана, которые не входят в стандартные
маршруты. Глубокие знания природы острова и любовь к ней
Дмитрий передаёт и своим туристам. Мы получили большое
удовольствие от экскурсии. Спасибо!
8 января 2019
Огромное спасибо Дмитрию !!!! Заказала экскурсию родителям, они в полном восторге от всего дня , экскурсия насыщенная, интересная и очень красивая !!! Ещё раз спасибо Вам!
6 января 2019
Нам очень посчастливилось что мы открывали для себя Канары именно с Дмитрием. Признаюсь честно - для путешественника с 19-летним стажем (всего лишь, но это - исключительно в силу объективно-невыездных обстоятельств), поездка с Дмитрием по всему периметру (да простят меня спецы от геометрии) Тенерифе была откровенным открытием этого удивительного острова. Оговорюсь сразу - пытаться "по первоходу" устроить себе подобный самостоятельный экскурс, ИМХО - неблагодарное и финансово затратное мероприятие. И так, обо всем - по порядку. Старт в 10.00. Первая реперная точка - Сантьяго дель Тейде (далее - СДТ). Но пока мы добирались до этого уютно-канарского городка, Дмитрий успел познакомить нас если не со всей составляющей Википедии (применительно к Канарам) - от объема урожая картофеля в 2018 году до количества дождливых дней в тот де период - то с бОльшей её частью. И все это - доходчиво, живо, с элементами юмора (за последнее - отдельный респект нашему гиду). В СДТ не забудьте заглянуть в скромную церквуху Святого Фернандо - она удивит вас оригинальным убранство и поразит ценой на сувенирку в церковной лавке. Далее - Маска. Не та самая, что с Джимом Керри и Кэмерон Диас - на сто порядков интереснее и сногсшибательнее!!! Даже не буду пытаться рассказать об увиденном - с таким же успехом можно попытаться рассказать в двух словах за "Хроники Амбера" Роджера Желязны. И здесь Дмитрий показал свое мастерство гида: правильно выбранный маршрут, основные точки фотосъемки, куда и как вертеть краниумом чтобы не пропустить самое интересное... А вот после Маски было самое алко-интересное нашей поездки - знакомство с Музеем мальвазии в Икод-де-лос-винос (далее - ИДЛВ). Признаться честно, не отношу себя к записным любителям всяко разно виноградного чемергеса, но ЭТО!!! Ребята, это фантастически вкусно, прикольно и хмельно!!! Плюсом к интереснейшей винной дегустации - оригинальные меда, варенья, сыры, соусы и, естественно, ВИНО!!! А также визитка от доброжелательного экскурсовода по этому винному раю по имени Хесус... В этом же ИДЛВ - легендарное Драконово дерево!!! И очень симпотный сакрал, носящий имя Святого Марка - не пропустите!!! Посещенный Гарачико оставили в памяти образ освободителя Южной Америки Симона Боливара (в виде памятника этому выдающемуся челу на центровой сквэа), похоронной процессии около костела Святой Анны и парочки забавных магнитиков на холодильник. Визит в очередной город - Ла Оратову - познакомил нас с оригинальным канарским must see - резными деревянными балконами (по словам гида, именно они были отличителтной чертой домов богатых кенаров). А еще в этом городке около здания местной мэрии ла-оратовцы соорудили удивительную по красоте и оригинальности рождественскую композицию со всеми участниками Ветхого и Нового Заветов. В Канделарию - некую канарскую религиозную Мекку - приехали уже после заката, поэтому в полной мере насладиться местной базиликой и ее соседями - статуями менсеев (аборигенских capo di tutti capi) не представилось возможным. Но фоты, даже почти ночные, получились суперскими!!! И так - 9 часов в обществе с Дмитрием позволили нам если не узнать Тенерифе, то хотя бы понять куда "плыть" дальше. Огромный респект его профессионализму, эрудиции и чисто человеческой душевности!!!
Ещё 6 отзывов

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