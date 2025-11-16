Закат над океаном, огни побережья, звёзды над головой и только вы вдвоём.
Очертания вулканических утёсов и панорамы пляжей в бухтах и лагунах выглядят особенно притягательно в мягком вечернем свете. При желании вы искупаетесь в кристально чистой воде и насладитесь шелестом волн. Романтический вечер в водах Атлантики будет незабываемым.
Очертания вулканических утёсов и панорамы пляжей в бухтах и лагунах выглядят особенно притягательно в мягком вечернем свете. При желании вы искупаетесь в кристально чистой воде и насладитесь шелестом волн. Романтический вечер в водах Атлантики будет незабываемым.
Описание круиза
- Мы выйдем в море из Пуэрто Колон — главной туристической гавани юга Тенерифе
- Вы полюбуетесь побережьем Фаньябе, Торвискас и Плая Дель Дюк с воды, когда курорты зажигаются огнями, а солнце опускается за горизонт
- Мы остановимся в тихой лагуне Эль Пуэртито — здесь можно искупаться или просто посидеть рядом, глядя на волны и звёзды
- Если захотите, я расскажу вам об истории острова и его обитателях
- На борту для вас — лёгкие закуски, аперитив и кальян
Кому подойдёт прогулка
- Парам, молодожёнам, сердечным друзьям
Обратите внимание: эта программа — водная прогулка без экскурсионного обслуживания
Организационные детали
- На борту имеются все необходимые и обязательные средства безопасности для этого типа катера: спасательные жилеты, круг, ракеты, радиостанция и другие
- На случай прохладной погоды на борту есть пледы
- Если вас укачивает, за час до отплытия примите специальное лекарство
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Puerto Colon
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руслан — ваш гид на Тенерифе
Я капитан с уникальным опытом знакомства с морской фауной Атлантики у южного побережья Тенерифе. Начинал с экскурсий по Балтийскому морю и Таллиннскому заливу, но страсть к океану привела меня к Атлантике. С 2017 года провожу морские прогулки на Тенерифе и с радостью поделюсь с вами самыми удивительными открытиями.
Входит в следующие категории Тенерифе
Похожие экскурсии из Тенерифе
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Тенерифе и природный парк Анага за один день
Популярные и тайные уголки острова, круговые панорамы, реликтовый лес и истории о конкистадорах
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Обзорная экскурсия по острову Тенерифе
Колоритные городки, панорамные площадки, традиции и потрясающая природа Канарских островов
Начало: Юг острова Тенерифе. с юга острова. Las Americas, ...
Сегодня в 14:00
22 ноя в 10:00
€330 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Аутентичный уголок Тенерифе - Икод-де-лос-Винос
Увидеть самые интересные места нетуристической части острова и почувствовать себя канарцем
Начало: На смотровой площадке у драконова дерева
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:30
от €100 за человека