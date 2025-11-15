Мои заказы

Восточная сказка, или Чаепитие в мавританской чайной

Почувствуйте дух мавританской Испании в аутентичном доме с мятным чаем и восточными сладостями. Узнайте о легендах и истории в уютной обстановке
Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мавританское наследие Испании.

Гости смогут посетить настоящий мавританский дом, насладиться ароматами сада с фонтанами и услышать истории о звёздах и любви. Экскурсия включает
читать дальше

чаепитие с восточными сладостями в традиционной посуде.

Узнайте, как мавры укоренились в архитектуре и быте южных регионов, и почему их культура до сих пор вдохновляет. Истории о Флоринде Каве и короле Родерихе оживят ваше путешествие

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏠 Аутентичный мавританский дом
  • 🌿 Сад с ароматами и фонтанами
  • 🕌 Истории о маврах и их культуре
  • 🍵 Чаепитие с восточными сладостями
  • 📜 Легенды о любви и завоеваниях
Что можно увидеть

  • Мавританский дом
  • Сад с фонтанами
  • Патио и внутренние дворики

Описание экскурсии

  • Мавританский дом — не музей, а живое аутентичное пространство, частично открытое для гостей
  • Сад с фонтанами и ароматами трав — такие сады были неотъемлемой частью арабских домов: здесь отдыхали, пили чай и рассказывали истории
  • Патио и внутренние дворики — прохладные уголки с мозаикой, изразцами и тенью от апельсиновых деревьев
  • Интерьеры комнат — здесь сохранены подлинные предметы быта: медные подносы, лампы, кувшины, вышивки, ковры и декоративные ниши
  • Чайная зона — застолье с ароматным чаем и восточными сладостями в традиционной посуде, как это делали в домах аль-андалуса

Я расскажу:

  • кто такие мавры и откуда они пришли в Испанию
  • почему их культура так глубоко укоренилась в архитектуре, быте и эстетике южных регионов
  • чем отличался мавританский дом от европейского: как строились жилища вокруг закрытых двориков и почему в центре обязательно был сад с фонтаном
  • как готовили чай, принимали гостей и какую роль играли тени, арки, запахи и вода
  • почему геометрические узоры и растительные мотивы были так важны в убранстве и что они символизировали

А ещё поделюсь легендой о Флоринде Каве, дочери придворного вестготского дворянина, и последнем вестготском короле Родерихе. Именно из-за их запретной любви, по преданию, началось арабское завоевание Испании.

Организационные детали

  • Дорога до чайного дома занимает 45 минут, я довезу вас на комфортном автомобиле Mazda 6
  • Могу также забрать вас из Аликанте или Бенидорма. Детали обсудим в личной переписке

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория
Виктория — ваша команда гидов в Торревьехе
Провели экскурсии для 254 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное в
читать дальше

сохранении наследия — чтобы оно стало приятной частью повседневной жизни. Для меня важно, чтобы экскурсия приятно откликнулась в душе и затронула её струны. На прогулках я сочетаю увлекательные истории и легенды, считывание посланий на домах и памятниках и, конечно же, гастрономические паузы. Я счастлива, когда у вас завязывается роман с местами, которые я показываю, — вы возвращаетесь с улыбкой, отдохнувшие и полные впечатлений! Я родилась в Петербурге, но сейчас живу в Испании. В родном городе собрала сильную команду гидов с теми же ценностями, что и у меня: лёгкость, профессионализм и душевность. Они проведут для вас экскурсии под моим чутким руководством. А в Испании мы можем лично познакомиться и отправиться к приключениям!

