Эта индивидуальная экскурсия предлагает уникальную возможность погрузиться в мавританское наследие Испании.
Гости смогут посетить настоящий мавританский дом, насладиться ароматами сада с фонтанами и услышать истории о звёздах и любви. Экскурсия включает
5 причин купить эту экскурсию
- 🏠 Аутентичный мавританский дом
- 🌿 Сад с ароматами и фонтанами
- 🕌 Истории о маврах и их культуре
- 🍵 Чаепитие с восточными сладостями
- 📜 Легенды о любви и завоеваниях
Что можно увидеть
- Мавританский дом
- Сад с фонтанами
- Патио и внутренние дворики
Описание экскурсии
- Мавританский дом — не музей, а живое аутентичное пространство, частично открытое для гостей
- Сад с фонтанами и ароматами трав — такие сады были неотъемлемой частью арабских домов: здесь отдыхали, пили чай и рассказывали истории
- Патио и внутренние дворики — прохладные уголки с мозаикой, изразцами и тенью от апельсиновых деревьев
- Интерьеры комнат — здесь сохранены подлинные предметы быта: медные подносы, лампы, кувшины, вышивки, ковры и декоративные ниши
- Чайная зона — застолье с ароматным чаем и восточными сладостями в традиционной посуде, как это делали в домах аль-андалуса
Я расскажу:
- кто такие мавры и откуда они пришли в Испанию
- почему их культура так глубоко укоренилась в архитектуре, быте и эстетике южных регионов
- чем отличался мавританский дом от европейского: как строились жилища вокруг закрытых двориков и почему в центре обязательно был сад с фонтаном
- как готовили чай, принимали гостей и какую роль играли тени, арки, запахи и вода
- почему геометрические узоры и растительные мотивы были так важны в убранстве и что они символизировали
А ещё поделюсь легендой о Флоринде Каве, дочери придворного вестготского дворянина, и последнем вестготском короле Родерихе. Именно из-за их запретной любви, по преданию, началось арабское завоевание Испании.
Организационные детали
- Дорога до чайного дома занимает 45 минут, я довезу вас на комфортном автомобиле Mazda 6
- Могу также забрать вас из Аликанте или Бенидорма. Детали обсудим в личной переписке
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — ваша команда гидов в Торревьехе
Провели экскурсии для 254 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное в
