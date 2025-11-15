Экскурсия по Золотому треугольнику Коста-Бланки - это уникальная возможность посетить три знаковых места региона. Виллахойоса поражает яркими фасадами и атмосферой сказки, здесь можно попробовать знаменитый местный шоколад. Аликанте предлагает прогулку по историческим улочкам и знакомство с мавританским наследием. Гуадалест, расположенный на вершине горы, удивляет своими видами и традиционной архитектурой. Каждое место раскрывает свою историю и уникальность, делая поездку незабываемой

Описание экскурсии

Виллахойоса — город из сказки

Маленький рыбацкий городок с яркими цветными фасадами, будто сошедшими с картин. Здесь вам откроется атмосферная набережная, где традиционные дома в пастельных оттенках словно оживают на фоне моря. Мы прогуляемся по узким улочкам и остановимся в лавках, где продаются ремесленные товары. Но главное — это, конечно, местный шоколад. Вы узнаете о секретах шоколадных фабрик и продегустируете лучшие сорта.

Аликанте — старинный портовый город

Место, где каждый уголок пронизан атмосферой истории и вдохновения. Мы посетим Старый город с узкими мощёными улочками, расписными фасадами и архитектурными украшениями. Заглянем в старинный мавританский район с домами 9–10 веков, пройдём по мраморной набережной, попробуем местную сладость «туррон» и увидим работу Сальвадора Дали.

Гуадалест — одна из самых красивых деревень Испании

Этот город, расположенный на вершине горы, по праву считается одним из живописных и уникальных в Испании. Мы поднимемся в крепость, с которой открывается потрясающий вид на горы и долины, а также исследуем узкие улочки с традиционными домами, построенными прямо в скале.

Вы узнаете:

Почему Виллахойосу называют городом из сказки и как он стал шоколадной столицей региона

Кто раскрашивал фасады домов в яркие цвета — и зачем

Какие легенды хранит крепость в Гуадалесте

Что общего между рыбаками, сладостями и народными ремёслами Коста-Бланки

Как Аликанте вдохновляет художников

Что скрывают музеи Гуадалеста

