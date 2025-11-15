Погрузитесь в атмосферу сказочных фасадов Виллахойосы, исторического наследия Аликанте и живописных видов Гуадалеста. Уникальный опыт для каждого
Экскурсия по Золотому треугольнику Коста-Бланки - это уникальная возможность посетить три знаковых места региона.
Виллахойоса поражает яркими фасадами и атмосферой сказки, здесь можно попробовать знаменитый местный шоколад. Аликанте предлагает прогулку по историческим улочкам и знакомство с мавританским наследием. Гуадалест, расположенный на вершине горы, удивляет своими видами и традиционной архитектурой. Каждое место раскрывает свою историю и уникальность, делая поездку незабываемой
6 причин купить эту экскурсию
🏖️ Уникальные виды на Коста-Бланке
🍫 Дегустация местного шоколада
🏰 Историческое наследие Аликанте
🏞️ Живописные виды Гуадалеста
🎨 Вдохновение для художников
🛍️ Ремесленные товары в Виллахойосе
Что можно увидеть
Виллахойоса
Аликанте
Гуадалест
Описание экскурсии
Виллахойоса — город из сказки
Маленький рыбацкий городок с яркими цветными фасадами, будто сошедшими с картин. Здесь вам откроется атмосферная набережная, где традиционные дома в пастельных оттенках словно оживают на фоне моря. Мы прогуляемся по узким улочкам и остановимся в лавках, где продаются ремесленные товары. Но главное — это, конечно, местный шоколад. Вы узнаете о секретах шоколадных фабрик и продегустируете лучшие сорта.
Аликанте — старинный портовый город
Место, где каждый уголок пронизан атмосферой истории и вдохновения. Мы посетим Старый город с узкими мощёными улочками, расписными фасадами и архитектурными украшениями. Заглянем в старинный мавританский район с домами 9–10 веков, пройдём по мраморной набережной, попробуем местную сладость «туррон» и увидим работу Сальвадора Дали.
Гуадалест — одна из самых красивых деревень Испании
Этот город, расположенный на вершине горы, по праву считается одним из живописных и уникальных в Испании. Мы поднимемся в крепость, с которой открывается потрясающий вид на горы и долины, а также исследуем узкие улочки с традиционными домами, построенными прямо в скале.
Вы узнаете:
Почему Виллахойосу называют городом из сказки и как он стал шоколадной столицей региона
Кто раскрашивал фасады домов в яркие цвета — и зачем
Какие легенды хранит крепость в Гуадалесте
Что общего между рыбаками, сладостями и народными ремёслами Коста-Бланки
Как Аликанте вдохновляет художников
Что скрывают музеи Гуадалеста
Организационные детали
Поедем на автомобиле Mazda 6
Программа 9+
В Гуадалесте есть плавный подъём в гору, в том числе со ступенями
Отдельно по желанию оплачивается вино и тапас — €10, мороженое и кофе — от €7
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Виктория — ваша команда гидов в Торревьехе
Провели экскурсии для 254 туристов
Я — искусствовед и архитектор, но, наверное, важнее сказать, что обожаю гулять и считывать послания прошлых эпох через дома и города! За годы работы в реставрации я поняла: главное в читать дальше
сохранении наследия — чтобы оно стало приятной частью повседневной жизни. Для меня важно, чтобы экскурсия приятно откликнулась в душе и затронула её струны. На прогулках я сочетаю увлекательные истории и легенды, считывание посланий на домах и памятниках и, конечно же, гастрономические паузы.
Я счастлива, когда у вас завязывается роман с местами, которые я показываю, — вы возвращаетесь с улыбкой, отдохнувшие и полные впечатлений!
Я родилась в Петербурге, но сейчас живу в Испании. В родном городе собрала сильную команду гидов с теми же ценностями, что и у меня: лёгкость, профессионализм и душевность. Они проведут для вас экскурсии под моим чутким руководством.
А в Испании мы можем лично познакомиться и отправиться к приключениям!