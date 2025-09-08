Торревьеха — яркий, дружелюбный и очень колоритный город, который я люблю всей душой. Вместе мы погуляем по историческому центру и осмотрим его визитные карточки: церковь Непорочного зачатия, Старую башню и казино 19 века в мавританском стиле. А потом отправимся на побережье, где я угощу вас лучшим региональным вином и традиционными тапасами.

Описание экскурсии

Я расскажу историю развития Торревьехи от небольшой деревушки до прекрасного цветущего города. Раскрою, какую роль в её судьбе сыграло землетрясение 1829 года. И как, благодаря идеям архитектора Лараменди, результат восстановительных работ превзошёл все ожидания. А также покажу самые важные и живописные места города. В программе экскурсии:

Старинное казино. Мы посетим великолепный особняк 19 века и полюбуемся его роскошным убранством. Осмотрим Мавританский зал, построенный андалусскими мастерами. Пройдем на верхние этажи по Мраморной лестнице и насладимся прекрасным видом на город.

Церковь Непорочного зачатия. Вы увидите оригинальное изображение Богородицы, пережившее землетрясение и пожар.

Башня Торре-дель-Моро. Я покажу вам башню 16 века, подарившую городу название.

Бульвар Виста Алегре. Прогуливаясь по нему, вы увидите памятники музыкантам Торревьехи.

Морской порт и гавань. Здесь мы устроим небольшой дружеский пикник с вином и тапасами.

