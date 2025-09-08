Мои заказы

Знакомьтесь, Торревьеха

Погрузитесь в атмосферу Торревьехи, прогуливаясь по её историческим улицам и наслаждаясь видами на море. Узнайте больше о её прошлом и настоящем
Торревьеха — яркий, дружелюбный и очень колоритный город, который я люблю всей душой.

Вместе мы погуляем по историческому центру и осмотрим его визитные карточки: церковь Непорочного зачатия, Старую башню и казино 19 века в мавританском стиле.

А потом отправимся на побережье, где я угощу вас лучшим региональным вином и традиционными тапасами.
5
1 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение исторических мест
  • 🎨 Восхитительная архитектура
  • 🌊 Прекрасные виды на побережье
  • 🍷 Дегустация местного вина
  • 🍽️ Традиционные тапасы
  • 📜 Интересные исторические факты
Знакомьтесь, Торревьеха© Марина
Знакомьтесь, Торревьеха© Марина
Знакомьтесь, Торревьеха© Марина

Что можно увидеть

  • Старинное казино
  • Церковь Непорочного зачатия
  • Башня Торре-дель-Моро
  • Бульвар Виста Алегре
  • Морской порт и гавань

Описание экскурсии

Я расскажу историю развития Торревьехи от небольшой деревушки до прекрасного цветущего города. Раскрою, какую роль в её судьбе сыграло землетрясение 1829 года. И как, благодаря идеям архитектора Лараменди, результат восстановительных работ превзошёл все ожидания. А также покажу самые важные и живописные места города. В программе экскурсии:

Старинное казино. Мы посетим великолепный особняк 19 века и полюбуемся его роскошным убранством. Осмотрим Мавританский зал, построенный андалусскими мастерами. Пройдем на верхние этажи по Мраморной лестнице и насладимся прекрасным видом на город.

Церковь Непорочного зачатия. Вы увидите оригинальное изображение Богородицы, пережившее землетрясение и пожар.

Башня Торре-дель-Моро. Я покажу вам башню 16 века, подарившую городу название.

Бульвар Виста Алегре. Прогуливаясь по нему, вы увидите памятники музыкантам Торревьехи.

Морской порт и гавань. Здесь мы устроим небольшой дружеский пикник с вином и тапасами.

Организационные детали

  • Казино и церковь мы осматриваем изнутри, вход бесплатный
  • Пикник включён в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Iglesia de la Inmaculada Concepcion
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Торревьехе
Меня зовут Марина, я живу в Торревьехе более трёх лет. Очень люблю этот город и Испанию в целом. Мне довелось путешествовать по всем регионам этой прекрасной страны. Торревьеха яркая и запоминающаяся, в неё невозможно не влюбиться. Я знаю каждый её уголок и множество связанных с ней интересных фактов. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
Татьяна
8 сен 2025
Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍
Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍

Входит в следующие категории Торревьехи

Похожие экскурсии из Торревьехи

Золотой треугольник Коста-Бланки - из Торревьехи
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Коста-Бланки
Погрузитесь в атмосферу сказочных фасадов Виллахойосы, исторического наследия Аликанте и живописных видов Гуадалеста. Уникальный опыт для каждого
17 ноя в 09:00
18 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Хайкинг в горах Коста-Бланка
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Хайкинг в горах Коста-Бланка
Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природы на прогулке по горам Коста-Бланка. Удивительные виды и свежий воздух сделают ваш день незабываемым
Начало: В центре Торревьехи
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€67 за человека
У нас ещё много экскурсий в Торревьехе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Торревьехе