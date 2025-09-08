Погрузитесь в атмосферу Торревьехи, прогуливаясь по её историческим улицам и наслаждаясь видами на море. Узнайте больше о её прошлом и настоящем
Торревьеха — яркий, дружелюбный и очень колоритный город, который я люблю всей душой.
Вместе мы погуляем по историческому центру и осмотрим его визитные карточки: церковь Непорочного зачатия, Старую башню и казино 19 века в мавританском стиле.
А потом отправимся на побережье, где я угощу вас лучшим региональным вином и традиционными тапасами.
6 причин купить эту экскурсию
🏛️ Посещение исторических мест
🎨 Восхитительная архитектура
🌊 Прекрасные виды на побережье
🍷 Дегустация местного вина
🍽️ Традиционные тапасы
📜 Интересные исторические факты
Что можно увидеть
Старинное казино
Церковь Непорочного зачатия
Башня Торре-дель-Моро
Бульвар Виста Алегре
Морской порт и гавань
Описание экскурсии
Я расскажу историю развития Торревьехи от небольшой деревушки до прекрасного цветущего города. Раскрою, какую роль в её судьбе сыграло землетрясение 1829 года. И как, благодаря идеям архитектора Лараменди, результат восстановительных работ превзошёл все ожидания. А также покажу самые важные и живописные места города. В программе экскурсии:
Старинное казино. Мы посетим великолепный особняк 19 века и полюбуемся его роскошным убранством. Осмотрим Мавританский зал, построенный андалусскими мастерами. Пройдем на верхние этажи по Мраморной лестнице и насладимся прекрасным видом на город.
Церковь Непорочного зачатия. Вы увидите оригинальное изображение Богородицы, пережившее землетрясение и пожар.
Башня Торре-дель-Моро. Я покажу вам башню 16 века, подарившую городу название.
Бульвар Виста Алегре. Прогуливаясь по нему, вы увидите памятники музыкантам Торревьехи.
Морской порт и гавань. Здесь мы устроим небольшой дружеский пикник с вином и тапасами.
Организационные детали
Казино и церковь мы осматриваем изнутри, вход бесплатный
Пикник включён в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€35
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Iglesia de la Inmaculada Concepcion
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Торревьехе
Меня зовут Марина, я живу в Торревьехе более трёх лет. Очень люблю этот город и Испанию в целом. Мне довелось путешествовать по всем регионам этой прекрасной страны. Торревьеха яркая и запоминающаяся, в неё невозможно не влюбиться. Я знаю каждый её уголок и множество связанных с ней интересных фактов. С радостью поделюсь своими знаниями и открытиями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
8 сен 2025
Приятное общение, необходимая информация по Торрьевьехе Вам обеспечены👍