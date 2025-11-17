Мои заказы

Хайкинг в горах Коста-Бланка

Погрузитесь в атмосферу спокойствия и природы на прогулке по горам Коста-Бланка. Удивительные виды и свежий воздух сделают ваш день незабываемым
Коста-Бланка предлагает не только пляжи, но и захватывающие горные маршруты.

На этой экскурсии можно насладиться спокойствием природы, пройтись по широким тропам и открыть для себя уникальные пещеры. Профессиональный тренер обеспечит безопасность, а трансфер и закуски включены. Это идеальный способ увидеть другую сторону Испании и почувствовать её дух

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏞️ Захватывающие виды на горы
  • 🚶‍♂️ Безопасный и спокойный маршрут
  • 🌲 Ароматы хвойных лесов
  • 📸 Отличные возможности для фото
  • 🧘‍♀️ Лёгкий стретчинг на природе

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для хайкинга в горах Коста-Бланка - с марта по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. Летом может быть жарко, но утренние часы подойдут для прогулок. Зимой возможны дожди, но пейзажи остаются красивыми, и можно насладиться уединением.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Хайкинг в горах Коста-Бланка© Марина
Хайкинг в горах Коста-Бланка© Марина
Хайкинг в горах Коста-Бланка© Марина

Что можно увидеть

  • Крест на горе
  • Пещеры

Описание экскурсии

Эта прогулка подойдёт всем, кто ищет движение без суеты, природу без толп и воздух, который хочется вдыхать полной грудью. Во время неспешного безопасного подъёма по широкой тропе вас ждут рассказы о горах и пещерах, хвойные ароматы и умопомрачительные виды.

Подробнее о маршруте

  • Старт у подножия горы Cruz de la Muela (трансфер включён)
  • Плавный подъём с остановкой у креста — важного символа для местных жителей и паломников
  • Панорамная точка для фото и отдыха: широкие безопасные тропы ведут к вершине, откуда открывается впечатляющий вид
  • Спуск к пещерам. По пути — короткий пикник на свежем воздухе (закуски включены)
  • Осмотр пещер и знакомство с горными породами, редкими для этого региона
  • Обратный путь с заходом на несколько обзорных площадок

Весь маршрут — около двух часов, включая остановки и перекус. По желанию — лёгкий стретчинг с элементами йоги на фоне горных пейзажей.

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на комфортабельном минивэне
  • Во время хайкинга вас буду сопровождать не только я, но и профессиональный тренер. Так прогулка окажется не только интересной, но и безопасной
  • Маршрут рассчитан на 2 часа. И все 2 часа мы или поднимаемся, или спускаемся. Предусмотрен отдых и перекус, остановки для фото, но в целом это активное времяпрепровождение. Детям до 12 лет, людям преклонного возраста, людям с очень слабой физической подготовкой или фобией высоты может быть некомфортно

в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Торревьехи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Торревьехе
Привет! Меня зовут Марина, я давно работаю в туризме. Живу в Испании, в регионе Коста Бланка. Обожаю природу и Хайкинг. Бегаю полумарафоны и марафоны, заряжаю энергией и прекрасным настроением! Хочу показывать
читать дальше

людям прекрасное, учить созерцать и созидать, наслаждаться моментом и дышать полной грудью) Увлекаюсь национальной испанской кухней и обещаю своим туристам самые вкусные и свежие закуски во время наших уютных посиделок на вершинах гор

Входит в следующие категории Торревьехи

Похожие экскурсии из Торревьехи

Золотой треугольник Коста-Бланки - из Торревьехи
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Коста-Бланки
Погрузитесь в атмосферу сказочных фасадов Виллахойосы, исторического наследия Аликанте и живописных видов Гуадалеста. Уникальный опыт для каждого
Завтра в 09:00
18 ноя в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Торревьехе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Торревьехе