Коста-Бланка предлагает не только пляжи, но и захватывающие горные маршруты.
На этой экскурсии можно насладиться спокойствием природы, пройтись по широким тропам и открыть для себя уникальные пещеры. Профессиональный тренер обеспечит безопасность, а трансфер и закуски включены. Это идеальный способ увидеть другую сторону Испании и почувствовать её дух
5 причин купить эту экскурсию
- 🏞️ Захватывающие виды на горы
- 🚶♂️ Безопасный и спокойный маршрут
- 🌲 Ароматы хвойных лесов
- 📸 Отличные возможности для фото
- 🧘♀️ Лёгкий стретчинг на природе
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для хайкинга в горах Коста-Бланка - с марта по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. Летом может быть жарко, но утренние часы подойдут для прогулок. Зимой возможны дожди, но пейзажи остаются красивыми, и можно насладиться уединением.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Крест на горе
- Пещеры
Описание экскурсии
Эта прогулка подойдёт всем, кто ищет движение без суеты, природу без толп и воздух, который хочется вдыхать полной грудью. Во время неспешного безопасного подъёма по широкой тропе вас ждут рассказы о горах и пещерах, хвойные ароматы и умопомрачительные виды.
Подробнее о маршруте
- Старт у подножия горы Cruz de la Muela (трансфер включён)
- Плавный подъём с остановкой у креста — важного символа для местных жителей и паломников
- Панорамная точка для фото и отдыха: широкие безопасные тропы ведут к вершине, откуда открывается впечатляющий вид
- Спуск к пещерам. По пути — короткий пикник на свежем воздухе (закуски включены)
- Осмотр пещер и знакомство с горными породами, редкими для этого региона
- Обратный путь с заходом на несколько обзорных площадок
Весь маршрут — около двух часов, включая остановки и перекус. По желанию — лёгкий стретчинг с элементами йоги на фоне горных пейзажей.
Организационные детали
- Трансфер по программе проходит на комфортабельном минивэне
- Во время хайкинга вас буду сопровождать не только я, но и профессиональный тренер. Так прогулка окажется не только интересной, но и безопасной
- Маршрут рассчитан на 2 часа. И все 2 часа мы или поднимаемся, или спускаемся. Предусмотрен отдых и перекус, остановки для фото, но в целом это активное времяпрепровождение. Детям до 12 лет, людям преклонного возраста, людям с очень слабой физической подготовкой или фобией высоты может быть некомфортно
в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€67
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Торревьехи
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Торревьехе
Привет! Меня зовут Марина, я давно работаю в туризме. Живу в Испании, в регионе Коста Бланка. Обожаю природу и Хайкинг. Бегаю полумарафоны и марафоны, заряжаю энергией и прекрасным настроением! Хочу показывать
