Коста-Бланка предлагает не только пляжи, но и захватывающие горные маршруты.



На этой экскурсии можно насладиться спокойствием природы, пройтись по широким тропам и открыть для себя уникальные пещеры. Профессиональный тренер обеспечит безопасность, а трансфер и закуски включены. Это идеальный способ увидеть другую сторону Испании и почувствовать её дух

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для хайкинга в горах Коста-Бланка - с марта по июнь и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а количество туристов умеренное. Летом может быть жарко, но утренние часы подойдут для прогулок. Зимой возможны дожди, но пейзажи остаются красивыми, и можно насладиться уединением.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.