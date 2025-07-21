Индивидуальная
до 4 чел.
Золотой треугольник Коста-Бланки
Погрузитесь в атмосферу сказочных фасадов Виллахойосы, исторического наследия Аликанте и живописных видов Гуадалеста. Уникальный опыт для каждого
21 июл в 09:00
22 июл в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Знакомьтесь, Торревьеха
Погрузитесь в атмосферу Торревьехи, прогуливаясь по её историческим улицам и наслаждаясь видами на море. Узнайте больше о её прошлом и настоящем
Начало: У церкви Iglesia de la Inmaculada Concepcion
Завтра в 09:00
21 июл в 09:00
€35 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Хайкинг в горах Коста-Бланка
Прогуляться по широким тропам, заглянуть в пещеры и услышать, о чём шепчет ветер
Начало: В центре Торревьехи
Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
21 июл в 15:00
€67 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Торревьехе в категории «На выходные»
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