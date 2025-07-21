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1 чел. По популярности На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Золотой треугольник Коста-Бланки Погрузитесь в атмосферу сказочных фасадов Виллахойосы, исторического наследия Аликанте и живописных видов Гуадалеста. Уникальный опыт для каждого €350 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Индивидуальная Знакомьтесь, Торревьеха Погрузитесь в атмосферу Торревьехи, прогуливаясь по её историческим улицам и наслаждаясь видами на море. Узнайте больше о её прошлом и настоящем Начало: У церкви Iglesia de la Inmaculada Concepcion €35 за человека Пешая 4 часа Мини-группа до 8 чел. Хайкинг в горах Коста-Бланка Прогуляться по широким тропам, заглянуть в пещеры и услышать, о чём шепчет ветер Начало: В центре Торревьехи Расписание: в будние дни в 15:00, в субботу и воскресенье в 13:00 €67 за человека Другие экскурсии Торревьехи

Ответы на вопросы от путешественников по Торревьехе в категории «На выходные»

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