Описание экскурсииЭто прогулка по историческому центру Валенсии с интересными фактами, неожиданными подробностями и шутками старожилов. За три часа вы увидите, как в одном городе переплетаются разные эпохи — от римских форумов до уличных граффити XXI века.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Что вас ждёт:
- Plaza de la Reina - нулевой километр города. Увидим кафедральный собор с "священным граалем", башню Микалет, получим "поцелуй Валенсии", заглянем в орчатерию и церковь Santa Catalina XIII века
- Plaza Redonda - круглая площадь-сюрприз, где до сих пор продают старинные ремёсла
- Самый узкий дом в мире - всего 107 см шириной
- La Lonja de la Seda - готическое здание-шутник: за монументальной архитектурой скрываются каменные «мемы» и насмешки над средневековой жизнью
- Mercado Central - гастрономический рай с 300 лавками: хамон, устрицы, фрукты, специи и мини-дегустация вина, оливок и тортильи
- Iglesia de San Nicolás - «Валенсийская Сикстинская капелла» с сотнями фресок и тайными символами
- El Carmen - богемный район, где арабские стены и башни соседствуют с двориками XVI века и современным граффити
Что не входит в цену
- Напитки, еда, такси, билеты на поезд или входные билеты не включены в стоимость экскурсии. Эти расходы гости оплачивают дополнительно и за себя, и за гида.
Место начала и завершения?
Валенсия
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
