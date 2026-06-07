160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Валенсия - город с богатым историческим наследием и уникальной культурой, который каждый год привлекает тысячи туристов со всего мира.Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми яркими достопримечательностями Валенсии, включая

величественный Кафедральный собор, где хранится чаша Святого Грааля, готическую Шёлковую биржу, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Центральный рынок, поражающий своей архитектурой в стиле модерн. Во время прогулки вы также узнаете о валенсийской кухне, местных праздниках и традициях, а также получите ценные советы о том, какие музеи стоит посетить и где можно вкусно пообедать. Экскурсия предоставит вам возможность увидеть город глазами местного жителя и по-настоящему прочувствовать атмосферу Валенсии. Организационные детали учтены, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и насыщенным

Описание экскурсии

Главные объекты Валенсии

Вы увидите величественный Кафедральный собор, один из самых красивых в Испании, и услышите его историю. Если повезет со временем, рассмотрите чашу Святого Грааля, притягивающую путешественников со всего мира, — или же узнаете, как сделать это бесплатно. На пути мы встретим башню Торрес де Серранос, готическую Шёлковую биржу, Национальный музей Керамики (он же Дворец маркизов де Дос Агуас), Центральный рынок в стиле модерн и другие достопримечательности. Поговорим о прошлом и о современной жизни Валенсии, а также увидим несколько интересных объектов, которых вы не найдете ни в одном путеводителе!

Город глазами местного жителя

Вы узнаете всё самое интересное о валенсийской кухне, о местных праздниках и традициях. Удивитесь тому, что блюдо номер в Валенсии — это не паэлья. Я расскажу вам, где можно попробовать аутентичный полезный напиток орчату (конечно, без сахара)! А также дам несколько полезных советов о том, какие музеи стоит посетить в городе, где можно вкусно пообедать и еще многое другое.

Организационные детали

При бронировании экскурсии нужно учесть, что большинство музеев Валенсии по понедельникам закрыто, но вы сможете посетить их в любой другой день.