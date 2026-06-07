160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Валенсия - город с богатым историческим наследием и уникальной культурой, который каждый год привлекает тысячи туристов со всего мира.
Эта экскурсия предлагает уникальную возможность познакомиться с самыми яркими достопримечательностями Валенсии, включая читать дальшеуменьшить
величественный Кафедральный собор, где хранится чаша Святого Грааля, готическую Шёлковую биржу, которая является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и Центральный рынок, поражающий своей архитектурой в стиле модерн.
Во время прогулки вы также узнаете о валенсийской кухне, местных праздниках и традициях, а также получите ценные советы о том, какие музеи стоит посетить и где можно вкусно пообедать.
Экскурсия предоставит вам возможность увидеть город глазами местного жителя и по-настоящему прочувствовать атмосферу Валенсии. Организационные детали учтены, чтобы ваше путешествие было максимально комфортным и насыщенным
🕵️♂️ Секретные места, которых нет в путеводителях
🗣 Экскурсия с местным гидом
Что можно увидеть
Кафедральный собор
Святой Грааль
Торрес де Серранос
Шёлковая биржа
Национальный музей Керамики
Дворец маркизов де Дос Агуас
Центральный рынок
Описание экскурсии
Главные объекты Валенсии
Вы увидите величественный Кафедральный собор, один из самых красивых в Испании, и услышите его историю. Если повезет со временем, рассмотрите чашу Святого Грааля, притягивающую путешественников со всего мира, — или же узнаете, как сделать это бесплатно. На пути мы встретим башню Торрес де Серранос, готическую Шёлковую биржу, Национальный музей Керамики (он же Дворец маркизов де Дос Агуас), Центральный рынок в стиле модерн и другие достопримечательности. Поговорим о прошлом и о современной жизни Валенсии, а также увидим несколько интересных объектов, которых вы не найдете ни в одном путеводителе!
Город глазами местного жителя
Вы узнаете всё самое интересное о валенсийской кухне, о местных праздниках и традициях. Удивитесь тому, что блюдо номер в Валенсии — это не паэлья. Я расскажу вам, где можно попробовать аутентичный полезный напиток орчату (конечно, без сахара)! А также дам несколько полезных советов о том, какие музеи стоит посетить в городе, где можно вкусно пообедать и еще многое другое.
Организационные детали
При бронировании экскурсии нужно учесть, что большинство музеев Валенсии по понедельникам закрыто, но вы сможете посетить их в любой другой день.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башни Torres de Serranos
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 3307 туристов
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а читать дальшеуменьшить
особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 371 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
365
4
5
3
1
2
–
1
–
Никита
Дмитрий отличный гид, интересный рассказчик! нам очень понравилась прогулка и экскурсия по Валенсии в компании Дмитрия! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
А
Александр
Экскурсия прошла отлично, экскурсовод хорошо разбирается в городе и отвечал на все вопросы по теме, дал несколько хороших советов по отдыху в Валенсии.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Алексей
Отличная, сбалансированная экскурсия! С одной, стороны насыщенная, но не перегруженная. Дмитрий увлекает рассказом и делает это юмором. С посещением необычных, не самых туристических мест. Дмитрий дал так же полезные советы на потом. Эта эскурсия стала классым знакомством с Валенсией. Большое спасибо Дитрию! Искренне рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Салтанат
Благодарим Дмитрия за профессионально проведенную экскурсию! Мы получили много информации об истории, культуре, традициях Валенсии, экономическом развитии в прошлом и сейчас. Кроме того, Дмитрий прекрасный фотограф. Немаловажно для туристов человеческие читать дальшеуменьшить
качества гида: доброжелательность, эмпатия, забота о туристах, юмор, кругозор. Приятно было с вами провести эти часы! Жаль, что мы проездом. Но я каждый раз убеждаюсь, что у Трипстер прекрасные гиды. Желаю всех благ и удачи вам, Дмитрий!
Вам был полезен этот отзыв?
П
Пермякова
Очень понравилась экскурсия! Огромное спасибо экскурсоводу — было невероятно интересно слушать. Видно, что человек действительно любит своё дело и умеет увлечь рассказом. Редко встречаются настолько талантливые рассказчики. Время пролетело незаметно, обязательно порекомендую эту экскурсию другим!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Мария
Очень познавательная экскурсия про историю культуру, традиции, интересные факты. помимо этого Дмитрий подсказал вкусные ресторанчики и кафе. Вы воспользовались рекомендаций и были довольны. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Валенсии
Похожие экскурсии на «Знакомство с дивной Валенсией»