160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Главные достопримечательности, традиции и культура Валенсии на обзорной прогулке

Dmitri
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Dmitri – ваш гид
В Валенсию невозможно не влюбиться! В этом вы убедитесь на нашей прогулке по историческому центру города, где сосредоточены его самые яркие достопримечательности.

Мы увидим чашу Святого Грааля, признанного Ватиканом, поговорим о местной кухне, познакомимся с историческим наследием города и по-настоящему прочувствуем атмосферу Валенсии.
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у башни Torres de Serranos
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У этой экскурсии160 отзывов
4.97
Знакомство с дивной Валенсией
Знакомство с дивной Валенсией

Что вас ожидает

Главные объекты Валенсии

Вы увидите величественный Кафедральный собор, один из самых красивых в Испании, и услышите его историю. Если повезет со временем, рассмотрите чашу Святого Грааля, притягивающую путешественников со всего мира, — или же узнаете, как сделать это бесплатно. На пути мы встретим башню Торрес де Серранос, готическую Шёлковую биржу, Национальный музей Керамики (он же Дворец маркизов де Дос Агуас), Центральный рынок в стиле модерн и другие достопримечательности. Поговорим о прошлом и о современной жизни Валенсии, а также увидим несколько интересных объектов, которых вы не найдете ни в одном путеводителе!

Город глазами местного жителя
Вы узнаете всё самое интересное о валенсийской кухне, о местных праздниках и традициях. Удивитесь тому, что блюдо номер в Валенсии — это не паэлья. Я расскажу вам, где можно попробовать аутентичный полезный напиток орчату (конечно, без сахара)! А также дам несколько полезных советов о том, какие музеи стоит посетить в городе, где можно вкусно пообедать и еще многое другое.

Организационные детали

При бронировании экскурсии нужно учесть, что большинство музеев Валенсии по понедельникам закрыто, но вы сможете посетить их в любой другой день.

Знакомство с дивной Валенсией
Знакомство с дивной Валенсией
Знакомство с дивной Валенсией
Знакомство с дивной Валенсией
Знакомство с дивной Валенсией
Знакомство с дивной Валенсией
Знакомство с дивной Валенсией

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у башни Torres de Serranos.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Dmitri
Dmitri
Всем привет, меня зовут Дмитрий. Проживаю в городе Валенсия с 2001 года. Высшее гуманитарное образование. Занимаюсь арендой и экскурсиями с 2011 года. Так как я сам влюблён в Испанию, а особенно в Валенсию (и считаю его лучшим городом страны, в котором идеально можно сочетать пляжный отдых с культурным), постараюсь, чтобы мои чувства передались и вам. За время, проведённое в Испании, много узнал о людях и обычаях этой замечательной страны, чем с удовольствием поделюсь с вами.
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160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Ольга
12 марта 2020
Спасибо Дмитрий за экскурсию! Нам все понравилось)
11 марта 2020
Дмитрий очень интересно, легко, разносторонне провёл экскурсию. Благодаря Дмитрию знакомство с Валенсией прошло интересно. Без лишних деталей, только полезные факты, интересные детали. Рекомендуем!
27 февраля 2020
Огромное спасибо Дмитрию за чудесную экскурсию. Если собираетесь в Валенсии брать экскурсовода - однозначно рекомендуем Дмитрия!
26 февраля 2020
Шикарная экскурсия, все очень понравилось. Мега интересно.
23 февраля 2020
Большое спасибо Дмитрию!
Нам очень понравилось!!
5 февраля 2020
Спасибо Дмитрию за интересную и информативную экскурсию! Подача материала нам очень понравилась, легко и, вместе с тем, много информации. Ещё, мы очень любим, когда экскурсовод находит и показывает старые фото города и мест, по которым проходим. За это Дмитрию отдельная благодарность! Ну и Валенсия-недооцененная жемчужина Испании!
27 января 2020
Экскурсия с Дмитрием понравилась. Дмитрий знает историю, даёт много советов относительно отдыха и очень приятный рассказчик.
22 января 2020
Интересная, насыщенная, познавательная экскурсия, включающая посещение основных исторических достопримечательностей и позволяющая узнать о других местах, с которыми стоит познакомиться самостоятельно. Спасибо Дмитрию за добрые советы и информацию, полезную при пребывании в городе. С уверенностью буду рекомендовать экскурсию своим друзьям и знакомым при их поездке в Валенсию.
13 января 2020
Много истории , и почти ничего о современной жизни , экскурсия не соответствует заявленной на сайте.
9 января 2020
Замечательная экскурсия, после которой вы уже не чувствуете себя в незнакомом городе! Дмитрий рассказывает и про историю, и про традиции и обычаи, и про места куда обязательно нужно попасть и те, куда можно или даже нужно не попадать:) После "знакомства" уже можно самостоятельно спланировать свое время в Валенсии с учетом того, что для вас наиболее интересно, но, в тоже время, не пропустить основные места, без которых ощущения были бы неполными.
Ещё 150 отзывов

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