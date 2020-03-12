160 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Главные объекты Валенсии

Вы увидите величественный Кафедральный собор, один из самых красивых в Испании, и услышите его историю. Если повезет со временем, рассмотрите чашу Святого Грааля, притягивающую путешественников со всего мира, — или же узнаете, как сделать это бесплатно. На пути мы встретим башню Торрес де Серранос, готическую Шёлковую биржу, Национальный музей Керамики (он же Дворец маркизов де Дос Агуас), Центральный рынок в стиле модерн и другие достопримечательности. Поговорим о прошлом и о современной жизни Валенсии, а также увидим несколько интересных объектов, которых вы не найдете ни в одном путеводителе!

Город глазами местного жителя

Вы узнаете всё самое интересное о валенсийской кухне, о местных праздниках и традициях. Удивитесь тому, что блюдо номер в Валенсии — это не паэлья. Я расскажу вам, где можно попробовать аутентичный полезный напиток орчату (конечно, без сахара)! А также дам несколько полезных советов о том, какие музеи стоит посетить в городе, где можно вкусно пообедать и еще многое другое.