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Мы отправимся в зелёное сердце Валенсии — парк Турия, возведённый на месте одноимённой реки.



Будем не только говорить об истории Валенсии и предназначении её древних башен Серранос, но и любоваться пышной растительностью, гулять по семи мостам и обсуждать их различия.



А ещё — удивляться деревьям в форме бутылок, наслаждаться ароматом тысяч цветов и делать яркие фото.