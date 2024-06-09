Мы отправимся в зелёное сердце Валенсии — парк Турия, возведённый на месте одноимённой реки.
Будем не только говорить об истории Валенсии и предназначении её древних башен Серранос, но и любоваться пышной растительностью, гулять по семи мостам и обсуждать их различия.
А ещё — удивляться деревьям в форме бутылок, наслаждаться ароматом тысяч цветов и делать яркие фото.
Будем не только говорить об истории Валенсии и предназначении её древних башен Серранос, но и любоваться пышной растительностью, гулять по семи мостам и обсуждать их различия.
А ещё — удивляться деревьям в форме бутылок, наслаждаться ароматом тысяч цветов и делать яркие фото.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Начнём прогулку у оборонительных башен Серранос — памятника поздней готики. Вы узнаете об их постройке и способах использования в разные эпохи, в том числе во время гражданской войны, когда Валенсия ненадолго стала испанской столицей.
- Пройдёмся вдоль парка Турия — самого большого в Валенсии, возведённого на месте осушенного русла реки. Обсудим, почему парка вполне могло не быть и что планировалось вместо него.
- Уделим внимание семи мостам. Поговорим об истории средневековых мостов — Серранос, Тринидад, Королевского и Морского. И современных — Деревянного, Моста экспозиции и Моста цветов. Вы узнаете, какой из них считается самым дорогим в обслуживании.
- Рассмотрим мраморные скульптуры на мостах Тринидад, Королевском и Морском.
- В парке полюбуемся необычными бутылочными деревьями, ярко цветущими олеандрами и пышным разноцветием, в котором утопает Мост цветов.
- Возле Морского моста в окружении пальм и воды вы сможете устроить красочную фотосессию.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€25
|Дети до 12 лет
|€10
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У башен Серранос
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваша команда гидов в Валенсии
Провели экскурсии для 51 туриста
Мы — увлечённая историей и архитектурой Валенсии команда гидов — Михаил и Оксана. Живём в Испании, путешествуем по разным городам, изучаем историческое наследие страны. Ведём сайт, где выкладываем фотоотчёты о своих путешествиях, сопровождаемые короткими рассказами о посещаемых местах, иногда выкладываем видео. Михаил делает фотографии на профессиональное оборудование. Предлагаем всем к нам присоединиться!Задать вопрос
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