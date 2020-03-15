111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Хотите познакомиться с Валенсией, буквально погрузившись в город и «проживая» неизведанные места, как факты своей биографии? Приглашаю вас на экскурсию с элементами квеста! С помощью интересных заданий вы изучите главные достопримечательности и погрузитесь в историю Валенсии от римлян до наших дней, находя её за фасадами, под ногами и над головой. А в итоге — не просто узнаете, но запомните главное и интересное о старинном городе.

Что вас ожидает

Must-see места: отыскать историю

Погружение в Валенсию начнётся у башен Серранос — места, связанного с зарождением города — римского, арабского и христианского. Вы отыщете остатки тысячелетней арабской стены, заглянете на Центральный рынок — один из красивейших в Европе — и полюбуетесь зданием Шёлковой биржи. В средневековом квартале Кармен пройдёте по следам страшного наводнения, увидите готический монастырь и найдёте арабский город под землёй. Кроме того, в программе Кафедральный собор (на месте которого возвышались и римский храм, и мечеть) и древнеримский город, который вы рассмотрите, гуляя по воде.

Нескучный формат квеста

Все достопримечательности вы будете изучать, становясь активными участниками процесса. Немного побегаете, позаглядываете в окна и самостоятельно отыщете ответы, раскрывающие историю города. Например, вы посчитаете летучих мышей Валенсии и узнаете, откуда же они взялись в городе. В результате, благодаря увлекательному формату, интересные факты и исторические связи не перепутаются и не забудутся.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, предпочитающим интерактивные форматы классическим экскурсиям. Прогулка может быть ориентирована и на семьи с детьми, и на взрослых активных путешественников без детей.