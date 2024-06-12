111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Валенсия, город с богатым историческим наследием, открывает свои двери для тех, кто желает исследовать его нестандартным способом.
«Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии» - это не просто экскурсия, это приключение, где вы читать дальшеуменьшить
станете главным героем. Начиная у башен Серранос, вы отправитесь в путешествие через века, от римских времен до наших дней. Вас ждут загадки истории, скрытые за фасадами зданий, под ногами и над головой.
Отыщите остатки арабской стены, полюбуйтесь красотой Центрального рынка и Шёлковой биржи, исследуйте средневековый квартал Кармен, где каждый камень хранит свою историю. Кафедральный собор, древнеримский город под водой и многое другое ждут вас.
Эта квест-экскурсия подходит как для семей с детьми, так и для активных путешественников, предпочитающих интерактивные форматы знакомства с городом. Погрузитесь в историю Валенсии, станьте частью её легенд и сохраните в памяти самые яркие моменты
Погружение в Валенсию начнётся у башен Серранос — места, связанного с зарождением города — римского, арабского и христианского. Вы отыщете остатки тысячелетней арабской стены, заглянете на Центральный рынок — один из красивейших в Европе — и полюбуетесь зданием Шёлковой биржи. В средневековом квартале Кармен пройдёте по следам страшного наводнения, увидите готический монастырь и найдёте арабский город под землёй. Кроме того, в программе Кафедральный собор (на месте которого возвышались и римский храм, и мечеть) и древнеримский город, который вы рассмотрите, гуляя по воде.
Нескучный формат квеста
Все достопримечательности вы будете изучать, становясь активными участниками процесса. Немного побегаете, позаглядываете в окна и самостоятельно отыщете ответы, раскрывающие историю города. Например, вы посчитаете летучих мышей Валенсии и узнаете, откуда же они взялись в городе. В результате, благодаря увлекательному формату, интересные факты и исторические связи не перепутаются и не забудутся.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, предпочитающим интерактивные форматы классическим экскурсиям. Прогулка может быть ориентирована и на семьи с детьми, и на взрослых активных путешественников без детей.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Torres Serranos
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Валенсии
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1559 туристов
Я журналист, работала в Петербурге и Москве («Деловой Петербург», сайт «Сноб», книги серии «Возраст счастья»), и вот уже больше 7 лет живу в Валенсии. Развиваю наш с мужем маленький стритфуд-бизнес, читать дальшеуменьшить
говорю по-испански, воспитываю двоих детей. Всех своих знакомых я с огромным интересом вожу по Валенсии и рассказываю истории и занимательные факты, которые сама по кусочкам собирала из разных источников. Я официальный сертифицированный гид, но для меня важно делать прогулки как можно менее формальными и как можно более дружескими и увлекательными. Буду очень рада познакомить вас с нашим чудесным городом!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 151 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Екатерина
Спасибо Татьяне за отличную квест-прогулку по самому сердцу Валенсии. Были с детьми 12 лет и 4 года, все были увлечены. Конверты с заданиями появлялись очень вовремя, несмотря на жаркую погоду, читать дальшеуменьшить
внимание удавалось удерживать даже самому маленькому слушателю, отдельное спасибо за чупа-чупсы. Не хватило немного только рекомендаций лучших ракурсов для фото и остановок для совместных семейных фото. Делали фото торопясь, чтобы не пропустить интересный рассказ.
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О
Ольга
Удивительное путешествие по волшебной Валенсии. Татьяна так нежно, так бережно показывает этот город, но при этом так увлекательно, так интересно, что я впервые в жизни забыла про время, ъотя контролер читать дальшеуменьшить
тот еще! Сын тоже проникся, сохранил задания квеста и привез их домой, собирается хранить и вспоминать. Очень сложно словами выразить глубину и красоту - и Татьяны, и Валенсии. Искренне рекомендую, и если мы приедем снова в Валенсию, то обязательно пойдем гулять с Татьяной еще. Отдельно хочу отметить и огромное спасибо за советы и напутствия, которыми Татьяна снабдила нас после экскурсии - оставшиеся дни были совершенно сумасшедшими, хотелось успеть увидеть и съесть все, это было прекрасно, незабывамо, и совершенно волшебно! Спасибо!!
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Екатерина
Очень понравилось тактичность Татьяны, она отвечала абсолютно на все вопросы ребенка, задаваемые в разнобой, с большим уважением, терпением и заинтересованностью. Татьна глубоко знает культуру, город, язык, кухню, рынок, вкусные места Валенсии! Отмечу, что это скорее не квест, а прогулка с элементами квеста (загадками). Благодарим Татьяну за прекрасное утро в Валенсии!!
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Е
Екатерина
Отлично провели время всей семьей, даже маленький ребенок, которому еще не было 2 лет, дошел до конца. Вспоминаем эту экскурсию уже почти 2 года и хотим вернуться.
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Е
Екатерина
Все отлично! Татьяна очень приятная, с хорошей речью, экскурсия интересная и динамичная. Мы были с ребёнком 4 года с коляской. Проблем не возникло, сын был вовлечён с начала и до конца и с удовольствием отгадывался загадки. Рекомендуем!
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Марина
Отличная экскурсия! Спасибо Татьяне! Всегда рекомендую начать с экскурсии по городу, чтобы потом наследоваться уже « известными» красотами. . интересный формат экскурсии, масса новых фактов и впечатлений! Рекомендуем!
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