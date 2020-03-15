111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Must-see места: отыскать историю Погружение в Валенсию начнётся у башен Серранос — места, связанного с зарождением города — римского, арабского и христианского. Вы отыщете остатки тысячелетней арабской стены, заглянете на Центральный рынок — один из красивейших в Европе — и полюбуетесь зданием Шёлковой биржи. В средневековом квартале Кармен пройдёте по следам страшного наводнения, увидите готический монастырь и найдёте арабский город под землёй. Кроме того, в программе Кафедральный собор (на месте которого возвышались и римский храм, и мечеть) и древнеримский город, который вы рассмотрите, гуляя по воде.
Нескучный формат квеста Все достопримечательности вы будете изучать, становясь активными участниками процесса. Немного побегаете, позаглядываете в окна и самостоятельно отыщете ответы, раскрывающие историю города. Например, вы посчитаете летучих мышей Валенсии и узнаете, откуда же они взялись в городе. В результате, благодаря увлекательному формату, интересные факты и исторические связи не перепутаются и не забудутся.
Кому подойдёт экскурсия
Путешественникам, предпочитающим интерактивные форматы классическим экскурсиям. Прогулка может быть ориентирована и на семьи с детьми, и на взрослых активных путешественников без детей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Torres Serranos.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Я журналист, работала в Петербурге и Москве («Деловой Петербург», сайт «Сноб», книги серии «Возраст счастья»), и вот уже больше 5 лет живу в Валенсии. Развиваю наш с мужем маленький стритфуд-бизнес, говорю по-испански, воспитываю сына. Всех своих знакомых я с огромным интересом вожу по Валенсии и рассказываю истории и занимательные факты, которые сама по кусочкам собирала из разных источников. Буду очень рада поделиться этими знаниями с вами!
Были семьей на экскурсии 8 марта. Татьяне огромная благодарность за отличную экскурсию. Получили от общения больше чем ожидали. Татьяна подготовила несколько сюрпризов, и дала ценные рекомендации на дальнейшее знакомство с городом. Татьяна очень любит Валенсию, и после экскурсии нам захотелось еще вернуться сюда.
Victoria
12 марта 2020
Это экскурсия для тех, кто не любит скучные факты и заученные книжки. Экскурсия прошла очень динамично и увлекательно
Оксана
11 марта 2020
Великолепная экскурсия! Мы приехали спонтанно, не подумав свою программу, ничего не прочитав о Валенсии. И должна сказать, что даже если бы я готовилась, как обычно готовлюсь к таким поездкам, все равно никогда бы не заметила того, что нам показала Татьяна. Это было познавательно, интересно и захватывающе благодаря игровой форме. Рекомендую всем, думаю, даже детям это будет не скучно.
Elena
9 марта 2020
Экскурсия нам очень понравилась.
Татьяна рассказывала так влюблённо о Валенсии, что мы тоже полюбили этот город!
Кирилл
22 февраля 2020
Хотим сказать большое спасибо Татьяне за очень интересную экскурсию по центру Валенсии, точнее по исторической ее части. Особенно понравилось дочери - подростку 13 лет, а как известно в этом возрасте человека не так просто заинтересовать. Так вот, Татьяне это удалось. Экскурсия была очень приятна, сопровождалась чудесными заданиями, чтобы ответить на которые требовалось подзадуматься. Но полученные вопросы в запечатанных сургучной печатью конвертах шаг за шагом открывали нам доселе неизвестные факты о Валенсии. Очень рекомендует гида и ее экскурсию!
Елизавета
21 февраля 2020
Провели прекрасный день с Татьяной и ее испанскими историями. Прекрасная интересная и очень оригинальная подача, позитивное взаимодействие с большой компанией! Очень рекомендуем!
Наталья
31 января 2020
Просто замечательная интерактивная экскурсия с чудесной, образованной и интеллигентной девушкой Татьяной! Настоятельно рекомендуем начать знакомство с потрясающим городом Валенсия именно с этой экскурсии. Мы узнали много интересных и необычных деталей о городе, о которых понятия не имели, зашли в « тайную комнату» ростовых кукол для праздника Валенсии, узнали историю шелковой биржи, познакомились с Валенсийским ниндзей, побывали на самом большом рынке , нашли чуфу и узнали , что это такое️😁! Огромная. благодарность. Татьяне от всей нашей семьи!
Ирина
31 декабря 2019
Татьяна - прелесть! Очень эрудированный и весьма подготовленный гид. Дала нам отличные инсайты по Валенсии. С её слов город полюбился нам до глубины души. Так что если ко у нужна экскурсия по Валенсии, то только с Татьяной!
Анна
8 ноября 2019
Мы были на экскурсии семьей с двумя детьми 10 и 14 лет. И нам хотелось помимо просто рассказа о городе получить что-то новенькое, поэтому мы выбрали экскурсию с элементами квеста и не пожалели. Вернее сказать, нам всем очень очень понравилось. Татьяна очень доброжелательный, эрудированный, интересный и креативный гид. Единственное о чем мы очень сожалеем, что в валенсии провели один день. Но теперь думаем, когда вернёмся и проведём здесь несколько дней. Спасибо Татьяне .
Michael
4 ноября 2019
Замечательно спланированный и реализованный тур. Видно сколько внимания и усилий вложено для подготовки. Длительность была как раз в самый раз, хотя мне хотелось услышать еще много интересного из уст Татьяны. Видимо, прийдется приехать еще раз! Сыну (12 лет) пришлось немного пораскинуть мозгами, что в целом пришлось ему по душе. Со спокойной душой могу порекоммендовать Татьяну всем гостям этого красивого и особенного испанского города.
Прочувствовать жизнь города и пообщаться с его жителями по-испански на обзорной прогулке
Говорить на испанском — огромное удовольствие! На экскурсии по историческому центру Валенсии вы убедитесь в этом на личном примере. Исследуя значимые места — площадь Мэрии, квартал Кармен, Центральный рынок, здание Шелковой биржи и Кафедральный собор, — услышите истории о жизни типичной Испании, комичные и трагичные сюжеты города. А параллельно запомните главные слова и выражения испанского языка и попробуете поговорить с горожанами.
Узнать всё самое интересное о приморском районе Валенсии на прогулке-квесте
Футуристичный Город искусств и наук и паэлья — думаете, это всё, чем славится испанская провинция? В поселке, где сохранились традиции рыбаков 17 века, вы откроете другую Валенсию. А решая задания квеста, проникнетесь аутентичной жизнью простых испанцев, живущих на берегу моря.