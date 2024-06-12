111 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Валенсия, город с богатым историческим наследием, открывает свои двери для тех, кто желает исследовать его нестандартным способом.«Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии» - это не просто экскурсия, это приключение, где вы

станете главным героем. Начиная у башен Серранос, вы отправитесь в путешествие через века, от римских времен до наших дней. Вас ждут загадки истории, скрытые за фасадами зданий, под ногами и над головой. Отыщите остатки арабской стены, полюбуйтесь красотой Центрального рынка и Шёлковой биржи, исследуйте средневековый квартал Кармен, где каждый камень хранит свою историю. Кафедральный собор, древнеримский город под водой и многое другое ждут вас. Эта квест-экскурсия подходит как для семей с детьми, так и для активных путешественников, предпочитающих интерактивные форматы знакомства с городом. Погрузитесь в историю Валенсии, станьте частью её легенд и сохраните в памяти самые яркие моменты

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание квеста

Must-see места: отыскать историю



Погружение в Валенсию начнётся у башен Серранос — места, связанного с зарождением города — римского, арабского и христианского. Вы отыщете остатки тысячелетней арабской стены, заглянете на Центральный рынок — один из красивейших в Европе — и полюбуетесь зданием Шёлковой биржи. В средневековом квартале Кармен пройдёте по следам страшного наводнения, увидите готический монастырь и найдёте арабский город под землёй. Кроме того, в программе Кафедральный собор (на месте которого возвышались и римский храм, и мечеть) и древнеримский город, который вы рассмотрите, гуляя по воде.

Нескучный формат квеста



Все достопримечательности вы будете изучать, становясь активными участниками процесса. Немного побегаете, позаглядываете в окна и самостоятельно отыщете ответы, раскрывающие историю города. Например, вы посчитаете летучих мышей Валенсии и узнаете, откуда же они взялись в городе. В результате, благодаря увлекательному формату, интересные факты и исторические связи не перепутаются и не забудутся.

Кому подойдёт экскурсия

Путешественникам, предпочитающим интерактивные форматы классическим экскурсиям. Прогулка может быть ориентирована и на семьи с детьми, и на взрослых активных путешественников без детей.