Индивидуальная
до 4 чел.
Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
Завтра в 12:00
11 дек в 15:00
€170 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна
Из Витории-Гастейс - к древней соляной долине
«и обед ~€15–20 за главное блюдо»
Завтра в 12:00
11 дек в 15:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономические столицы Испании
Витория-Гастейс, Бургос и Логроньо - вкусы, памятники и традиции
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€450 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Витории-Гастейсу в категории «Обзорные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Витории-Гастейсе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Витории-Гастейсу в декабре 2025
Сейчас в Витории-Гастейсе в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 170 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Витории-Гастейса нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Витории-Гастейсе много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке