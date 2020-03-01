Наталья проводит ещё 2 экскурсии

Программа

За один день мы посетим три города, поэтому, чтобы успеть все увидеть и попробовать, наша экскурсия начинается с утра.

Витория-Гастейс. Экскурсия по Витории с 10:00 до 12:00 Витория — столица Страны Басков — славится своей отличной гастрономией, культурой пинчо-поте, винами Чаколи и Риоха Алавеса. Вы окажетесь в настоящей готической сказке, с узкими мощеными улочками и домами 15-16 вв., не зря Виктор Гюго в свое время назвал Виторию «совершенным готическим городом». Вы узнаете об удивительной судьбе старого кафедрального собора Санта Мария, историю площади Вирхен Бланка и Дома Кордона, а также многое другое.

Во время экскурсии по городу мы продегустируем самые популярные авторские пинчос, которые отлично сочетаются с белым, немного игристым вином Чаколи — его производят только в Стране Басков, а также винами Риохи Алавесы. На нашем пути встретятся сырные и мясные лавки с пастушьим овечьим сыром Идиасабаль и колбасками чорисо, энотеки с большим выбором вин Чаколи и Риохи Алавесы, старейшая кондитерская города, где глаза разбегаются от количества сладостей. Мы заглянем и в монашескую пекарню, ароматы которой вас обязательно пленят. Непременный гастрономический сувенир из Витории — натуральная соль из Салинас де Аньяна, пригорода Витории, с различными приправами: с черным трюфелем, оливковым маслом, вином Риохи Алавесы.

С 12:00 до 13:00 — переезд в Бургос

Экскурсия по Бургосу с 13:00 до 15:00 Бургос — голова Кастильи и столица одноименной провинции. Кастильская кухня очень сытная и славится своими косидо на основе бобовых и молочным ягненком, запеченным в дровяной печи, и все это в компании экспрессивных красных вин Риберы дель Дуэро.

Вас ждет незабываемая прогулка по городу с осмотром основных достопримечательностей бывшей столицы королевства Кастилья, таких как кафедральный собор Бургоса — шедевр готического зодчества, охраняемый ЮНЕСКО, Арка Санта Мария, бульвар Эсполон и др., которую мы дополним по вашему желанию визитами в деликатесные лавки, энотеки, кондитерские и булочные.

По завершении экскурсии предлагаем вам отобедать в традиционном ресторане Бургоса, расположенном в старинном здании 15в., служившей первой печатной мастерской города. В этом ресторане вы проникнитесь особой атмосферой: официанты одеты в национальные костюмы, а из окон открывается прекрасный вид на кафедральный собор. Попробуйте традиционное кастильское меню: кастильский суп с горохом-нут, молочного ягненка и десерт из грецких орехов, меда и мягкого овечьего сыра.

Переезд в Логроньо — 16:30-17:30

Экскурсия по Логроньо — 17:30-19:00 Логроньо — столица самой маленькой автономной области Испании — Ла Риоха и центр винодельческого региона Нижняя Риоха, известного своими превосходными винами. Это важный паломнический пункт на Пути Сантьяго. После прогулки по исторической части города, где вы увидите кафедральный собор Ла Редонда, знаменитый своей иконой работы Микеланджело, башню Ревелин, прекрасный образец готического зодчества церковь Сан Бартоломе и др.

Мы заглянем на вечернее «тапео» на улицы Сан Хуан и Лаурель, известной в народе как «тропа слонов», со множеством баров и ресторанов — настоящий рай для истинных гурманов. Тапас на основе колбасок чорисо и морсилья, лучше всего запивать выдержанной в дубовых бочках Риохой, что способствует лучшему усвоению. А если вы хотите остаться в Логроньо на ужин, попробуйте типичное блюдо Риохи: картошка по риохански и кордеро а ля сармьенто (ягненок, запеченный на виноградной лозе).

19.30-20.30 — возвращение в Виторию