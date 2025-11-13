Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Известный как «Город тысячи осад», Жирона привлекает туристов своими крепостными стенами читать дальше и романскими церквями. Прогулка по еврейскому кварталу El Call и набережной реки Оньяр подарит незабываемые впечатления.



Легенды о волчице и Эйфеле, а также истории о защите города от врагов, делают экскурсию захватывающей и познавательной Жирона - город с богатой историей, старше Барселоны. Расположенный на пересечении четырёх рек, он был важным пунктом на Via Augusta.Известный как «Город тысячи осад», Жирона привлекает туристов своими крепостными стенами

🗺️ Прогулка по средневековым улочкам

📜 Легенды и тайны города

🌉 Виды на реку Оньяр

🕌 Посещение Кафедрального собора

Что можно увидеть Кафедральный собор

Еврейский квартал El Call

Крепостные стены

Описание экскурсии Этот город даже старше моей любимой Барселоны. Он возник в месте слияния четырёх рек, и находился на архиважном и значимом пути того времени. Здесь проходила знаменитая Via Augusta – дорога, соединяющая, расположенные на Иберийском полуострове, владения Римской империи с его столицей – великим Римом! Римляне называли этот город – Герунда. Мы называем его – Жирона. Расположенный невдалеке от границы с Францией, в силу своего географического расположения, во времена бесчисленных войн и завоеваний, город бесчисленное количество раз подвергался нападениям, и попыткам захвата и подчинения внешними завоевателями. За что заслуженно получил прозвище – «Город тысячи осад». Этот город, как драгоценная шкатулка, полон бесценных сокровищ, достойных нашего пристального внимания, почтения и восхищения. Какие тайны, загадки и смыслы скрывают в себе величественный Кафедральный собор, древние стены церквей и монастырей, уходящих своими корнями в романское наследие раннего христианства, нетронутые временем улочки и переулки еврейского квартала El Call – центр учёности и просвещённости всех евреев Европы! Городские легенды и предания ждут и сопровождают нас на каждом шагу! Почему и как волчица, охранявшая город, превратилась в львицу, и отчего так блестит и отполирован её зад? Какое отношение к городу имеет знаменитый инженер Эйфель, сотворивший Эйфелеву башню? Как мухи защитили город? Обо всём этом мы узнаем, прогуливаясь по древней Жироне, попутно наслаждаясь красотами аутентичных домов набережной реки Оньяр. Нас ждут замечательные открытия и впечатления. Нас ждёт древняя Жирона!

