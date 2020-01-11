2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Жирона — билет в Средневековье!

Пройти по местам «Игры престолов», услышать старинные легенды и проникнуться местным колоритом

Nata
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Nata – ваш гид
Добро пожаловать в город, где без каких-либо спецэффектов вы перенесетесь прямиком в Средние века.

Я проведу вас по старым улочкам Жироны, поделюсь местными легендами о спасительных мухах, вампирах и «магическом треугольнике».

Вы взглянете на Жирону с высоты, попробуете мишленовское мороженое и разберетесь в переплетениях готики и барокко.
125 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча у моста Святого Феликса
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!

Что вас ожидает

Город тысячи легенд и тысячи ступеней
На улицах средневековой Жироны вы без труда поймете, почему именно этот город послужил декорациями к сериалу «Игра престолов». Я помогу вам прочувствовать его особую атмосферу через местные легенды: открою загадки архитектуры, проведу вас по «магическому треугольнику», где можно поймать за хвост удачу, расскажу о святых покровителях города и связанных с ними чудесами и преданиями, сохранившимися в жиронских летописях.

История Жироны на улицах Старого города
Шаг за шагом вы откроете самые интересные места средневекового города:

  • На набережной Оньяр полюбуемся яркими домами и сравним Жирону с Флоренцией.
  • У церкви святого Феликса 4 века обсудим легенду про мух, спасших жителей города.
  • Монастырь святого Петра поможет вам представить средневековый быт Жироны — об этом мы поговорим, любуясь башнями города со смотровой площадки монастыря.
  • Заглянем в общественные Арабские бани 13 века и разберемся, как они появились в Жироне.
  • Отыщем древнеримское наследие города и откроем секрет «монеток в камне».
  • У Кафедрального собора рассмотрим гармоничное сочетание готики и барокко.
  • Ступим на мост Эйфеля, возведенный задолго до парижской башни.
  • А еще прогуляемся по крепостным стенам и улице ювелиров, обсудим, как связаны самая жиронская сладость и веселый акробат Тарла, поговорим о судьбе Еврейского квартала и пройдем под дворцом вампиров, чтобы сделать кофе-паузу в самом романтичном месте Жироны.

После прогулки желающим подкрепиться я покажу место, где готовят мишленовское мороженое, и ресторан, куда любили заглядывать Сальвадор Дали и Гала.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Жироне, куда мы можем доехать вместе (на общественном транспорте или автомобиле с водителем — транспортные услуги не включены в стоимость) или сразу встретиться в городе.
  • Эта прогулка не рекомендуется путешественникам с детьми в колясках и маломобильным людям из-за большого количества ступеней и лестниц на маршруте.
  • Для прогулки советую выбрать удобную обувь.
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!
Жирона — билет в Средневековье!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у моста Святого Феликса.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Nata
Nata
Привет! Меня зовут Наталия, мне 38 лет. Почти 20 лет я составляю экскурсионные программы, в Каталонию переехала 4 года назад, закончила школу туризма в Барселоне и каждый день продолжаю расширять знания об этом чудесном крае. Я мама самостоятельной большой девочки и маленького любителя путешествовать, а в далеком прошлом — педагог. С удовольствием провожу интерактивные экскурсии для детей. До встречи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

11 января 2020
Жирона великолепна, экскурсия содержательна, Наталья профессиональна и очаровательна!))
28 ноября 2019
Очень понравилась экскурсия. Профессиональный, творческий подход в подаче материала. У Натальи широкий кругозор и отличная подача материала. Рекомендуем.

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