2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Город тысячи легенд и тысячи ступеней

На улицах средневековой Жироны вы без труда поймете, почему именно этот город послужил декорациями к сериалу «Игра престолов». Я помогу вам прочувствовать его особую атмосферу через местные легенды: открою загадки архитектуры, проведу вас по «магическому треугольнику», где можно поймать за хвост удачу, расскажу о святых покровителях города и связанных с ними чудесами и преданиями, сохранившимися в жиронских летописях.

История Жироны на улицах Старого города

Шаг за шагом вы откроете самые интересные места средневекового города:

На набережной Оньяр полюбуемся яркими домами и сравним Жирону с Флоренцией.

полюбуемся яркими домами и сравним Жирону с Флоренцией. У церкви святого Феликса 4 века обсудим легенду про мух, спасших жителей города.

4 века обсудим легенду про мух, спасших жителей города. Монастырь святого Петра поможет вам представить средневековый быт Жироны — об этом мы поговорим, любуясь башнями города со смотровой площадки монастыря.

поможет вам представить средневековый быт Жироны — об этом мы поговорим, любуясь башнями города со смотровой площадки монастыря. Заглянем в общественные Арабские бани 13 века и разберемся, как они появились в Жироне.

13 века и разберемся, как они появились в Жироне. Отыщем древнеримское наследие города и откроем секрет «монеток в камне».

У Кафедрального собора рассмотрим гармоничное сочетание готики и барокко.

рассмотрим гармоничное сочетание готики и барокко. Ступим на мост Эйфеля , возведенный задолго до парижской башни.

, возведенный задолго до парижской башни. А еще прогуляемся по крепостным стенам и улице ювелиров, обсудим, как связаны самая жиронская сладость и веселый акробат Тарла, поговорим о судьбе Еврейского квартала и пройдем под дворцом вампиров, чтобы сделать кофе-паузу в самом романтичном месте Жироны.

После прогулки желающим подкрепиться я покажу место, где готовят мишленовское мороженое, и ресторан, куда любили заглядывать Сальвадор Дали и Гала.