Отзыв на: Сказочная Жирона для детей и взрослых В Виталий 5 Жирона приятно удивила. Интересный старый город, приятно прогуляться и есть что посмотреть. Очень длинная крепостная стена. Ольга интересный гид и приятный человек!

Отзыв на: Жирона — билет в Средневековье! I Inna 5 Жирона великолепна, экскурсия содержательна, Наталья профессиональна и очаровательна. ))

Отзыв на: Жирона — билет в Средневековье! Н Наталья 5 Очень понравилась экскурсия. Профессиональный, творческий подход в подаче материала. У Натальи широкий кругозор и отличная подача материала. Рекомендуем.

Отзыв на: Легенды средневековой Жироны В Владимир 5 Отличная экскурсия. Три часа удовольствия. Очень понравилось и взрослым и ребенку (7 лет). Рекомендуем.

Отзыв на: Жирона, евреи и французские устрицы I Irina 5 Ольга замечательный гид. Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Очень хорошее впечатление и от поездки и от экскурсовода. Были учтены все наши пожелания и мы благодарны Ольге за прекрасно и интересно проведенное время.

Отзыв на: Легенды средневековой Жироны и ирина 5 Отличная экскурсия и очень приятная в общении гид Ольга! Три часа пролетели незаметно, узнали много интересной и нужной информации не только о Жироне, но и вообще об Испании и Каталонии.

Отзыв на: Сказочная Жирона для детей и взрослых М Марина 5 Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно было всем - и детям и взрослым. Спасибо огромное Ольге!

Отзыв на: Легенды средневековой Жироны Е Евгения 5 В сорокаградусную жару любая городская экускурсия - испытание для участников, но Жирона оставила самые тёплые (во всех смыслах) впечатления! Удивительная атмосфера города, красоты архитектуры и глубокая история не оставят равнодушными. Отдельное спасибо за прекрасный финал с мороженым!

Отзыв на: Жирона, евреи и французские устрицы Н Надежда 5 Экскурсия очень понравилась. Много полезной и интересной информации! Гид здорово вместе с историческими фактами рассказывает о современной жизни Жироны и Испании. Маршрут построен так, что даже в жаркую погоду не чувствуешь усталости. Поездка к устрицам и сами устрицы выше всяких похвал! Огромное спасибо за чудесно проведённый день!