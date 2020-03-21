Все экскурсии в Жироне

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Жироне – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 74 ⭐ отзыва, цены от €70. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Жироне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Тип
На чём
ПешкомНа автобусеНа машине
Вид
Для кого
Популярные места
Популярные
По цене
По отзывам
Жирона - обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
90
за 1-6 чел.
Жирона - обзорная экскурсия
Любой день по согласованию
Рупит и Бесалу
Индивидуальная экскурсия
11ч
312
за 1-4 чел.
Рупит и Бесалу
Любой день по согласованию
Жирона — билет в Средневековье!
Индивидуальная экскурсия
5
2
2ч 30м
125
за 1-5 чел.
Жирона — билет в Средневековье!
Пройти по местам «Игры престолов», услышать старинные легенды и проникнуться местным колоритом
Жирона - город тысячи осад
Индивидуальная экскурсия
160
за 1-5 чел.
Жирона - город тысячи осад
по договоренности
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Индивидуальная экскурсия
125
за 1-5 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Осмотреть главные символы города, совершить секретный ритуал на площади и угоститься мороженым
Пуболь - замок Гала Дали
Индивидуальная экскурсия
144
за 1 чел.
Пуболь - замок Гала Дали
Поездка в замок, который Сальвадор Дали подарил своей жене Гала
Любой день по согласованию
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия
4.6
7
70
за 1-10 чел.
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Легенда о каменной ведьме, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое
Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус
Индивидуальная экскурсия
5
1
10ч
320
за 1 чел.
Дом Сальвадора Дали и неземной пейзаж мыса Креус
По договоренности
Легенды средневековой Жироны
Индивидуальная экскурсия
4.9
53
215
за 1-10 чел.
Легенды средневековой Жироны
Ощутить дух Испании в прекрасно сохранившемся средневековом городе
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
Индивидуальная экскурсия
230
за 1-4 чел.
Музей Дали в Фигерасе + Жирона
По договоренности
Жирона, евреи и французские устрицы
Индивидуальная экскурсия
5
11
340
за 1-4 чел.
Жирона, евреи и французские устрицы
Пешеходная прогулка по сердцу средневековой Каталонии и автомобильная поездка за вкусными устрицами

Последние отзывы «Экскурсии Жироны»

  • Отзыв на: Сказочная Жирона для детей и взрослых
    В
    Виталий
    21 марта 2020
    5
    Жирона приятно удивила. Интересный старый город, приятно прогуляться и есть что посмотреть. Очень длинная крепостная стена. Ольга интересный гид и приятный человек!
  • Отзыв на: Жирона — билет в Средневековье!
    I
    Inna
    11 января 2020
    5
    Жирона великолепна, экскурсия содержательна, Наталья профессиональна и очаровательна. ))
  • Отзыв на: Жирона — билет в Средневековье!
    Н
    Наталья
    28 ноября 2019
    5
    Очень понравилась экскурсия. Профессиональный, творческий подход в подаче материала. У Натальи широкий кругозор и отличная подача материала. Рекомендуем.
  • Отзыв на: Легенды средневековой Жироны
    В
    Владимир
    29 августа 2019
    5
    Отличная экскурсия. Три часа удовольствия. Очень понравилось и взрослым и ребенку (7 лет). Рекомендуем.
  • Отзыв на: Жирона, евреи и французские устрицы
    I
    Irina
    27 августа 2019
    5
    Ольга замечательный гид. Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Очень хорошее впечатление и от поездки и от экскурсовода. Были учтены все наши пожелания и мы благодарны Ольге за прекрасно и интересно проведенное время.
  • Отзыв на: Легенды средневековой Жироны
    и
    ирина
    9 августа 2019
    5
    Отличная экскурсия и очень приятная в общении гид Ольга! Три часа пролетели незаметно, узнали много интересной и нужной информации не только о Жироне, но и вообще об Испании и Каталонии.
  • Отзыв на: Сказочная Жирона для детей и взрослых
    М
    Марина
    2 августа 2019
    5
    Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно было всем - и детям и взрослым. Спасибо огромное Ольге!
  • Отзыв на: Легенды средневековой Жироны
    Е
    Евгения
    12 июля 2019
    5
    В сорокаградусную жару любая городская экускурсия - испытание для участников, но Жирона оставила самые тёплые (во всех смыслах) впечатления! Удивительная атмосфера города, красоты архитектуры и глубокая история не оставят равнодушными. Отдельное спасибо за прекрасный финал с мороженым!
  • Отзыв на: Жирона, евреи и французские устрицы
    Н
    Надежда
    5 августа 2018
    5
    Экскурсия очень понравилась. Много полезной и интересной информации! Гид здорово вместе с историческими фактами рассказывает о современной жизни Жироны и Испании. Маршрут построен так, что даже в жаркую погоду не чувствуешь усталости. Поездка к устрицам и сами устрицы выше всяких похвал! Огромное спасибо за чудесно проведённый день!
  • Отзыв на: Жирона, евреи и французские устрицы
    О
    Ольга
    26 апреля 2018
    5
    Экскурсия отличная, для тех кто обожает устрицы, как мы! Ольга молодец! В самой Жироне было интересно, много информации, которую Ольга сама нашла в разных исторических источниках и ее не найти самим просто так. С Ольгой было очень комфортно общаться, гулять. Вообщем, все понравилось! Очень комфортная, приятная и вкусная поездка! Это был подарок мужу на День рождения-он был в восторге!
🇪🇸