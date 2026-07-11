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15%
Индивидуальная
до 10 чел.
Жирона сквозь века
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Начало: У моста Св. Феликса
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
от €153
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Жирона и её музеи
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €220 за всё до 10 чел.
Билеты
Жирона - билет в Средневековье
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
24 авг в 11:00
25 авг в 11:00
от €215 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Жироне
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €22 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Осмотреть главные символы города, совершить секретный ритуал на площади и угоститься мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
17 авг в 10:00
18 авг в 10:00
от €200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Сердце Жироны: тайны, вкусняшки и лучшие виды
Начало: Плаца де Сант Фелиу, Жирона у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
€135 за всё до 8 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Жирону»
Захватывающий квест в Жироне: спасите город от бедствия, разгадывая тайны и посещая главные достопримечательности. Увлекательное приключение для всех
Начало: У Эйфелева моста
Сегодня в 10:00
Завтра в 13:00
от €14 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Пуболь. Замок Гала Дали
Начало: По договоренности
Расписание: Любой день по согласованию
€135 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
«Три сокровища Жироны» - романтика, тайны и живая история Каталонии
Начало: Площадь Сан Фелиу, Жирона
€225 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Рупит и Бесалу: живое Средневековье
Начало: Ллорет де Мар или по договоренности
Расписание: Любой день по согласованию
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в прекрасную Жирону
Откройте для себя Жирону, город с богатой историей и культурой. Уникальные улочки и величественные соборы ждут вас
Начало: Площадь Каталунии (Жирона)
Расписание: Ежедневно, по согласованию с гидом
€196 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Прекрасная теплая экскурсия. душевно и много историчечких отсылов и ассоциаций. Прониклись городом, очень благодарны Было комфортно и нам и детям 13-15 лет, что очень ценно спасибо
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T
Экскурсия нам очень понравилась - было всё интересно, ритмично и вполне комфортно. Получили достаточно информации как просто увлекательной, так и
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Бывают города без искры. Но если вы нашли правильного гида, то город покажет вам впм все свои чудеса и вы поймёте, что это отличное место. Алёна именно такая волшебница, дарящая обояние, мимпанию и знания просто совершенно. Лучшие рекомендации!
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Т
Наша прогулка в Жироне прошла великолепно благодаря Наталии. Даже 8-летнему сыну было интересно. Нам очень понравилось, спасибо большое! Прекрасный маршрут,
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А
Экскурсия нам понравилась, Алена приятный рассказчик. Маршрут был хорошо продуман, не было резких подъемов, требующих больших усилий.
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П
Машина была в порядке и аккуратная. Водитель приятный, вежливый и умный человек. С таким собеседником время пролетело очень быстро. Спасибо за отличный сервис!
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М
Сервис был на уровне, хотя мой рейс задержали больше чем на три часа — меня всё равно ждали и встретили. Очень советую, отношение к клиентам просто выше всяких похвал.
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Р
Наталья, очень великолепный гид! Все прошло очень информативно, великолепно и познавательно! Спасибо
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А
Трансфер прошёл супер. Водитель вежливый и ездил очень осторожно, а это для нас прям важно, ведь мы с малышом путешествуем. Машина была чистенькая, а водитель точно приехал вовремя, без задержек.
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Д
спасибо большое Наталии за интересный познавательный маршрут. обязательно в следующий раз воспользуюсь ее услугами.
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Всего 66 отзывов в Жироне
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Ответы на вопросы от путешественников по Жироне
Самые популярные экскурсии в Жироне
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