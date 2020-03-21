Все экскурсии в Жироне
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Жироне – доступно 11 экскурсий на 2021 год, 74 ⭐ отзыва, цены от €70. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Жироне почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Испании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
2ч
€90
за 1-6 чел.
Любой день по согласованию
Индивидуальная экскурсия
11ч
€312
за 1-4 чел.
Любой день по согласованию
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€125
за 1-5 чел.
Жирона — билет в Средневековье!
Пройти по местам «Игры престолов», услышать старинные легенды и проникнуться местным колоритом
Индивидуальная экскурсия
4ч
€160
за 1-5 чел.
по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€125
за 1-5 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Осмотреть главные символы города, совершить секретный ритуал на площади и угоститься мороженым
Индивидуальная экскурсия
4ч
€144
за 1 чел.
Пуболь - замок Гала Дали
Поездка в замок, который Сальвадор Дали подарил своей жене Гала
Любой день по согласованию
Индивидуальная экскурсия
2ч
€70
за 1-10 чел.
Сказочная Жирона для детей и взрослых
Легенда о каменной ведьме, истории крепостной стены и лучшее каталонское мороженое
Индивидуальная экскурсия
10ч
€320
за 1 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€215
за 1-10 чел.
Легенды средневековой Жироны
Ощутить дух Испании в прекрасно сохранившемся средневековом городе
Индивидуальная экскурсия
5ч
€230
за 1-4 чел.
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
8ч
€340
за 1-4 чел.
Жирона, евреи и французские устрицы
Пешеходная прогулка по сердцу средневековой Каталонии и автомобильная поездка за вкусными устрицами
Последние отзывы «Экскурсии Жироны»
- Отзыв на: Сказочная Жирона для детей и взрослыхВВиталий21 марта 2020Жирона приятно удивила. Интересный старый город, приятно прогуляться и есть что посмотреть. Очень длинная крепостная стена. Ольга интересный гид и приятный человек!
- Отзыв на: Жирона — билет в Средневековье!IInna11 января 2020Жирона великолепна, экскурсия содержательна, Наталья профессиональна и очаровательна. ))
- Отзыв на: Жирона — билет в Средневековье!ННаталья28 ноября 2019Очень понравилась экскурсия. Профессиональный, творческий подход в подаче материала. У Натальи широкий кругозор и отличная подача материала. Рекомендуем.
- ВВладимир29 августа 2019Отличная экскурсия. Три часа удовольствия. Очень понравилось и взрослым и ребенку (7 лет). Рекомендуем.
- IIrina27 августа 2019Ольга замечательный гид. Мы получили большое удовольствие от экскурсии. Очень хорошее впечатление и от поездки и от экскурсовода. Были учтены все наши пожелания и мы благодарны Ольге за прекрасно и интересно проведенное время.
- иирина9 августа 2019Отличная экскурсия и очень приятная в общении гид Ольга! Три часа пролетели незаметно, узнали много интересной и нужной информации не только о Жироне, но и вообще об Испании и Каталонии.
- Отзыв на: Сказочная Жирона для детей и взрослыхММарина2 августа 2019Экскурсия прошла на одном дыхании, интересно было всем - и детям и взрослым. Спасибо огромное Ольге!
- ЕЕвгения12 июля 2019В сорокаградусную жару любая городская экускурсия - испытание для участников, но Жирона оставила самые тёплые (во всех смыслах) впечатления! Удивительная атмосфера города, красоты архитектуры и глубокая история не оставят равнодушными. Отдельное спасибо за прекрасный финал с мороженым!
- ННадежда5 августа 2018Экскурсия очень понравилась. Много полезной и интересной информации! Гид здорово вместе с историческими фактами рассказывает о современной жизни Жироны и Испании. Маршрут построен так, что даже в жаркую погоду не чувствуешь усталости. Поездка к устрицам и сами устрицы выше всяких похвал! Огромное спасибо за чудесно проведённый день!
- ООльга26 апреля 2018Экскурсия отличная, для тех кто обожает устрицы, как мы! Ольга молодец! В самой Жироне было интересно, много информации, которую Ольга сама нашла в разных исторических источниках и ее не найти самим просто так. С Ольгой было очень комфортно общаться, гулять. Вообщем, все понравилось! Очень комфортная, приятная и вкусная поездка! Это был подарок мужу на День рождения-он был в восторге!