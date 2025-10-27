И Игорь читать дальше как он развивался. Главное берите удобную обувь - Жирона город холмистый. И потом еще вместе посмотрели замок Пуболь. Алена отличный гид, деликатная, общительная и очень отзывчивая. И у нее много экскурсий. По поводу деталей происхождения Гала мы еще потом переписывались, так заинтересовали разные версии, о которых рассказывала Алена.

У нас возникла проблема с арендованной машиной, Алена быстро помогла ее решить, и «спасла» нам целый день отпуска. За что отдельная тысяча благодарностей. Экскурсия Алены по Жироне хоть по времени не очень продолжительная, но очень насыщенная. Мы охватили практически весь старый город, посмотрели на него и сверху и изнутри, разобрались с историей и

А Анна Алена – потрясающий экскурсовод! Увлекательная историческая экскурсия по Жироне, узнали много не только об истории, но и о жизни испанцев. Очень интересно и познавательно! Рекомендую!

А Анна Прекрасное место для посещения- город Жирона. Наш экскурсовод Алена, провела нас через средневековые улочки, показала крепостные стены и прекрасные виды с высоты. Рассказала об укладе и жизни старого города. Показала места, где снимали сцены из сериала «Игра престолов». Экскурсия была интересная, длинная и познавательная! Рекомендую к посещению!

К Константин Отличная обзорная экскурсия живым языком с обилием интересных, порою забавных, фактов. Алена дейсвительно провела нас "сквозь века" открыв глаза на богатую историю Жироны. Рекомендуем!

Olga Вчера были на экскурсии с Аленой по исторической части прекрасного города Жирона. Понравилась подача материала, легко и непринужденно погрузились в историю города, узнали и прошли по местам самых значимых исторических событий. Очень рекомендую пройтись с Аленой и получить удовольствие. Поможет вам сохранить много времени и побывать там куда сами вы не сможете зайти.

А Александр Очень интересная и содержательная экскурсия! Алене спасибо! Всем рекомендую!

Т Татьяна Экскурсия по Жироне нам очень понравилась! 🌸 Город удивил своей атмосферой — узкие улочки, старинные здания и невероятная история. Гид всё рассказывал интересно и с душой, было ощущение, что мы путешествуем во времени. Особенно впечатлили еврейский квартал и вид с крепостных стен — просто захватывающе!

А Артем Интересно, хорошо продуманный маршрут,полезные советы и рекомендации,а также подробности о жизни в Каталонии. Экскурсия была вечером, так что многие знаковые места получилось осмотреть без большого скопления народа. Еще раз, спасибо.

Лена читать дальше городом, когда у вас есть половина дня - день. Алена - очень-очень приятный человек, в её поле очень хорошо. И было замечательно, что в жару она о нас позаботилась и принесла вееры и спреи с водой. Мы были тронуты. Идеальный маршрут по городу (вот сейчас пишу и вся красота осталась в памяти с интересными историями), набор фактов великолепен (не слишком много, не мало). Очень хорошая экскурсия для ознакомления с

Е Елена Отличная экскурсия по Жироне!

Были с детьми — всем очень понравилось! Гид увлекательно рассказывал, учитывал возраст детей, делал паузы, задавал вопросы. Было интересно и познавательно, легко и без перегрузки. Спасибо за прекрасную прогулку!

Анжелла Замечательная экскурсия! Спасибо Алене, она смогла влюбить нас в удивительную и богатую историю Жироны. ❤️

А Асхат Нашей семье очень понравилась экскурсия в сопровождении Алёны. Экскурсия была очень интересной. Она очень хорошо знает историю города. Было занимательно узнать о скрытых уголках Жироны благодаря Алёне. Спасибо большое!