Индивидуальная экскурсия по Жироне предлагает путешествие через века.
Вы посетите разноцветную набережную реки Оньяр, увидите величественный кафедральный собор с самым широким готическим нефом в мире и прогуляетесь по узким улочкам Старого
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Погружение в средневековую атмосферу
- 🕌 Уникальные архитектурные памятники
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌉 Прекрасные виды на город
- 🗺️ Идеально для первого знакомства
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Что можно увидеть
- Разноцветная набережная реки Оньяр
- Базилика святого Феликса
- Узкие улочки Старого города
- Кафедральный собор Жироны
- Дворец Епископа
- Еврейский квартал
- Крепостные стены
- Церковь Сант-Марти
- Рамбла Свободы
Описание экскурсии
- Разноцветная набережная реки Оньяр — давняя визитная карточка города. В реке водятся огромные карпы — вы понаблюдаете за ними
- Базилика Святого Феликса — один из самых древних храмов Жироны. Она впечатляет своим уникальным сочетанием готической, романской и барочной архитектуры. Здесь хранятся мощи покровителя города Св. Нарцисса, о котором сложилось много легенд
- Узкие улочки Старого города, сохранившего атмосферу Средневековья. Вы узнаете, какие известные фильмы снимались здесь
- Величественный кафедральный собор Жироны с самым широким готическим нефом в мире. История его строительства насчитывает более 600 лет
- Дворец епископа 11 века, в котором сейчас расположился Музей искусства провинции Жироны
- Еврейский квартал, один из наиболее хорошо сохранившихся в Европе, с его загадочной историей и влиянием еврейской общины на развитие города. Вы поймёте, какими были отношения с христианами, как они начали портиться и почему были изгнаны евреи
- Крепостные стены с камнями, заложенными ещё римлянами, порадуют потрясающими видами на город и его окрестности. Мы рассмотрим хитрости военной архитектуры и обсудим, как крепость защищала город
- Церковь Сант-Марти 17 века с фасадом и лестницей в стиле барокко — самый фотографируемый уголок Старой Жироны
- Рамбла Свободы, вытянутая вдоль реки Оньяр. Её характерный элемент — арочные своды 13 века
Вы узнаете:
- почему римляне выбрали это место для основания города
- как мухи спасли Жирону
- как появилась её прекрасная разноцветная набережная и почему Жирону раньше называли серо-чёрной
- почему здесь каталанский язык и ещё много всего интересного
Организационные детали
Имейте в виду, что мы будем много ходить по брусчатке. Без удобной обуви это может быть тяжело.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У моста Св. Феликса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Alena — ваш гид в Жироне
Провёл экскурсии для 79 туристов
Добрый день! С 2015 года я живу в Каталонии. Закончив высшую школу туризма, знакомлю с этим прекрасным регионом. Адаптироваться в стране, узнать её изнутри мне также помог мой муж, испанец.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Игорь
27 окт 2025
Экскурсия Алены по Жироне хоть по времени не очень продолжительная, но очень насыщенная. Мы охватили практически весь старый город, посмотрели на него и сверху и изнутри, разобрались с историей и
А
Анна
17 окт 2025
Алена – потрясающий экскурсовод! Увлекательная историческая экскурсия по Жироне, узнали много не только об истории, но и о жизни испанцев. Очень интересно и познавательно! Рекомендую!
А
Анна
17 окт 2025
Прекрасное место для посещения- город Жирона. Наш экскурсовод Алена, провела нас через средневековые улочки, показала крепостные стены и прекрасные виды с высоты. Рассказала об укладе и жизни старого города. Показала места, где снимали сцены из сериала «Игра престолов». Экскурсия была интересная, длинная и познавательная! Рекомендую к посещению!
К
Константин
13 окт 2025
Отличная обзорная экскурсия живым языком с обилием интересных, порою забавных, фактов. Алена дейсвительно провела нас "сквозь века" открыв глаза на богатую историю Жироны. Рекомендуем!
Olga
23 сен 2025
Вчера были на экскурсии с Аленой по исторической части прекрасного города Жирона. Понравилась подача материала, легко и непринужденно погрузились в историю города, узнали и прошли по местам самых значимых исторических событий. Очень рекомендую пройтись с Аленой и получить удовольствие. Поможет вам сохранить много времени и побывать там куда сами вы не сможете зайти.
А
Александр
18 сен 2025
Очень интересная и содержательная экскурсия! Алене спасибо! Всем рекомендую!
Т
Татьяна
29 авг 2025
Экскурсия по Жироне нам очень понравилась! 🌸 Город удивил своей атмосферой — узкие улочки, старинные здания и невероятная история. Гид всё рассказывал интересно и с душой, было ощущение, что мы путешествуем во времени. Особенно впечатлили еврейский квартал и вид с крепостных стен — просто захватывающе!
А
Артем
29 авг 2025
Интересно, хорошо продуманный маршрут,полезные советы и рекомендации,а также подробности о жизни в Каталонии. Экскурсия была вечером, так что многие знаковые места получилось осмотреть без большого скопления народа. Еще раз, спасибо.
Лена
5 авг 2025
Идеальный маршрут по городу (вот сейчас пишу и вся красота осталась в памяти с интересными историями), набор фактов великолепен (не слишком много, не мало). Очень хорошая экскурсия для ознакомления с
Е
Елена
25 июл 2025
Отличная экскурсия по Жироне!
Были с детьми — всем очень понравилось! Гид увлекательно рассказывал, учитывал возраст детей, делал паузы, задавал вопросы. Было интересно и познавательно, легко и без перегрузки. Спасибо за прекрасную прогулку!
Анжелла
22 июн 2025
Замечательная экскурсия! Спасибо Алене, она смогла влюбить нас в удивительную и богатую историю Жироны. ❤️
А
Асхат
12 июн 2025
Нашей семье очень понравилась экскурсия в сопровождении Алёны. Экскурсия была очень интересной. Она очень хорошо знает историю города. Было занимательно узнать о скрытых уголках Жироны благодаря Алёне. Спасибо большое!
Людмила
5 мая 2025
29 апреля нашей семье посчастливилось погулять по Жироне в сопровождении профессионально гида. В дополнение к этому Алена очень обаятельная, повествование окрашено приятным тембром голоса. Я обратила внимание, что ей важно
