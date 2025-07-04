Особенный маршрут по Жироне раскрывает тайны старого города и его музеев.
Прогулка по набережным реки Оньяр, средневековым площадям и еврейскому кварталу позволит понять уникальность этого каталонского города.
Визит в Кафедральный собор, базилику святого Феликса и Художественный музей Жироны оставит незабываемые впечатления. Узнайте о роли Эрмисенды Каркасонской и других исторических личностей, связанных с Жироной
6 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальные музеи
- 🏰 Исторические кварталы
- 🌉 Прогулка по набережным
- 🎭 Архитектура ар-деко
- 🎬 Кинематографические локации
- 🗝️ Исторические факты и мифы
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Что можно увидеть
- Кафедральный собор
- Базилика Сан-Фелиу
- Художественный музей Жироны
- Арабские бани
- Еврейский квартал
Описание экскурсии
Хочу, чтобы вы не просто увидели Старый город, но и поняли, как он устроен. Я помогу разобраться в его древнеримской и средневековой структуре и их современном использовании. Для этого мы:
- Погуляем по набережным реки Оньяр — именно она когда-то дала название римскому городу, из которого произрастает современная Жирона
- Пройдёмся по средневековым торговым площадям, заглянем в мэрию и театр
- Посетим один из самых хорошо сохранившихся еврейских кварталов в мире
- Увидим знаменитые Арабские бани, в которых вопреки названию не было замечено ни одного араба
- Исследуем старинную оборонительную крепость, откуда открываются впечатляющие виды на город и окрестности
- Побываем на живописном возвышении, запечатлённом в фильме Тома Тыквера «Парфюмер»
- Оценим архитектуру ар-деко, представленную работами местного гения Рафеля Мазо
- Посетим Кафедральный собор и его сокровищницу, где хранится вышитый ковер 11 века «Сотворение мира»
- Увидим базилику Сан-Фелиу с раннехристианскими захоронениями, изготовленными в лучших мастерских Рима
- И завершим прогулку в Художественном музее Жироны, где хранится богатейшая коллекция романской и готической скульптуры
Во время экскурсии обсудим:
- Почему Жирону называют «ключом к королевству» и «воротами античных цивилизаций»
- В чём заключается уникальность этого каталонского города на границе с Францией
- Как Жирона стала настоящей находкой для кинематографистов
Особое внимание мы уделим выдающейся женщине — Эрмисенде Каркасонской, сыгравшей ключевую роль в истории Жироны и всей Каталонии в 11 веке. Обсудим мифы и факты, связанные с Карлом Великим и Наполеоном, «крокобабочкой» и мухами святого Нарсиса. А ещё я научу вас мнемотехнике для запоминания главных дат в истории города.
Организационные детали
- Рекомендую надеть удобную обувь — в городе много лестниц
- Ограничений по возрасту нет
- Для входа в объекты осмотра потребуется купить комбинированные билеты (Кафедральный собор + базилика святого Нарсиса + Художественный музей). Стоимость одного билета 12€, они понадобятся всем участникам, включая гида
Наталия — ваш гид в Жироне
Провела экскурсии для 66 туристов
Давайте познакомимся! Я выпускница филологического факультета МГУ, испанист и каталонист, профессиональный гид и ТВ-продюсер. С 2010 года работаю гидом в Москве, создавая уникальные маршруты для испаноговорящих гостей по России, Армении, Грузии,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
D
Deniss
4 июл 2025
Хотим выразить благодарность за прекрасную пешеходную экскурсию по Жироне. Интересно, увлекательно, познавательно! Большое спасибо экскурсоводу Наталии за профессионализм, глубокое знание истории. Обязательно вернемся к Вам за новыми впечатлениями!
С уважение Денис
Наталья
10 июн 2025
Наталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовь к этому городу сделали нашу прогулку незабываемой. Было видно, как профессионально и с душой вы подходите к своему делу. Спасибо, что поделились с нами частичкой магии этого прекрасного города. Надеемся еще вернуться в Жирону. Большой привет из Москвы:)
А
Андрей
8 июн 2025
Интересная и необычная, в самом лучшем смысле, экскурсия с прекрасным гидом! Мы регулярно путешествуем и всегда стараемся знакомиться с новым городом с местным экспертом - Наталия приятно удивила нас своим