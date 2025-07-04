Особенный маршрут по Жироне раскрывает тайны старого города и его музеев. Прогулка по набережным реки Оньяр, средневековым площадям и еврейскому кварталу позволит понять уникальность этого каталонского города. Визит в Кафедральный собор, базилику святого Феликса и Художественный музей Жироны оставит незабываемые впечатления. Узнайте о роли Эрмисенды Каркасонской и других исторических личностей, связанных с Жироной

Описание экскурсии

Хочу, чтобы вы не просто увидели Старый город, но и поняли, как он устроен. Я помогу разобраться в его древнеримской и средневековой структуре и их современном использовании. Для этого мы:

Погуляем по набережным реки Оньяр — именно она когда-то дала название римскому городу, из которого произрастает современная Жирона

Пройдёмся по средневековым торговым площадям, заглянем в мэрию и театр

Посетим один из самых хорошо сохранившихся еврейских кварталов в мире

Увидим знаменитые Арабские бани, в которых вопреки названию не было замечено ни одного араба

Исследуем старинную оборонительную крепость, откуда открываются впечатляющие виды на город и окрестности

Побываем на живописном возвышении, запечатлённом в фильме Тома Тыквера «Парфюмер»

Оценим архитектуру ар-деко, представленную работами местного гения Рафеля Мазо

Посетим Кафедральный собор и его сокровищницу, где хранится вышитый ковер 11 века «Сотворение мира»

Увидим базилику Сан-Фелиу с раннехристианскими захоронениями, изготовленными в лучших мастерских Рима

И завершим прогулку в Художественном музее Жироны, где хранится богатейшая коллекция романской и готической скульптуры

Во время экскурсии обсудим:

Почему Жирону называют «ключом к королевству» и «воротами античных цивилизаций»

В чём заключается уникальность этого каталонского города на границе с Францией

Как Жирона стала настоящей находкой для кинематографистов

Особое внимание мы уделим выдающейся женщине — Эрмисенде Каркасонской, сыгравшей ключевую роль в истории Жироны и всей Каталонии в 11 веке. Обсудим мифы и факты, связанные с Карлом Великим и Наполеоном, «крокобабочкой» и мухами святого Нарсиса. А ещё я научу вас мнемотехнике для запоминания главных дат в истории города.

