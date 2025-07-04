Мои заказы

Жирона и её музеи

Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Особенный маршрут по Жироне раскрывает тайны старого города и его музеев.

Прогулка по набережным реки Оньяр, средневековым площадям и еврейскому кварталу позволит понять уникальность этого каталонского города.

Визит в Кафедральный собор, базилику святого Феликса и Художественный музей Жироны оставит незабываемые впечатления. Узнайте о роли Эрмисенды Каркасонской и других исторических личностей, связанных с Жироной
5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальные музеи
  • 🏰 Исторические кварталы
  • 🌉 Прогулка по набережным
  • 🎭 Архитектура ар-деко
  • 🎬 Кинематографические локации
  • 🗝️ Исторические факты и мифы
Жирона и её музеи© Наталия
Жирона и её музеи© Наталия
Жирона и её музеи© Наталия
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Что можно увидеть

  • Кафедральный собор
  • Базилика Сан-Фелиу
  • Художественный музей Жироны
  • Арабские бани
  • Еврейский квартал

Описание экскурсии

Хочу, чтобы вы не просто увидели Старый город, но и поняли, как он устроен. Я помогу разобраться в его древнеримской и средневековой структуре и их современном использовании. Для этого мы:

  • Погуляем по набережным реки Оньяр — именно она когда-то дала название римскому городу, из которого произрастает современная Жирона
  • Пройдёмся по средневековым торговым площадям, заглянем в мэрию и театр
  • Посетим один из самых хорошо сохранившихся еврейских кварталов в мире
  • Увидим знаменитые Арабские бани, в которых вопреки названию не было замечено ни одного араба
  • Исследуем старинную оборонительную крепость, откуда открываются впечатляющие виды на город и окрестности
  • Побываем на живописном возвышении, запечатлённом в фильме Тома Тыквера «Парфюмер»
  • Оценим архитектуру ар-деко, представленную работами местного гения Рафеля Мазо
  • Посетим Кафедральный собор и его сокровищницу, где хранится вышитый ковер 11 века «Сотворение мира»
  • Увидим базилику Сан-Фелиу с раннехристианскими захоронениями, изготовленными в лучших мастерских Рима
  • И завершим прогулку в Художественном музее Жироны, где хранится богатейшая коллекция романской и готической скульптуры

Во время экскурсии обсудим:

  • Почему Жирону называют «ключом к королевству» и «воротами античных цивилизаций»
  • В чём заключается уникальность этого каталонского города на границе с Францией
  • Как Жирона стала настоящей находкой для кинематографистов

Особое внимание мы уделим выдающейся женщине — Эрмисенде Каркасонской, сыгравшей ключевую роль в истории Жироны и всей Каталонии в 11 веке. Обсудим мифы и факты, связанные с Карлом Великим и Наполеоном, «крокобабочкой» и мухами святого Нарсиса. А ещё я научу вас мнемотехнике для запоминания главных дат в истории города.

Организационные детали

  • Рекомендую надеть удобную обувь — в городе много лестниц
  • Ограничений по возрасту нет
  • Для входа в объекты осмотра потребуется купить комбинированные билеты (Кафедральный собор + базилика святого Нарсиса + Художественный музей). Стоимость одного билета 12€, они понадобятся всем участникам, включая гида

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия
Наталия — ваш гид в Жироне
Провела экскурсии для 66 туристов
Давайте познакомимся! Я выпускница филологического факультета МГУ, испанист и каталонист, профессиональный гид и ТВ-продюсер. С 2010 года работаю гидом в Москве, создавая уникальные маршруты для испаноговорящих гостей по России, Армении, Грузии,
читать дальше

Беларуси и Узбекистану. Мне довелось сопровождать многих выдающихся личностей из России, Испании и Латинской Америки. С начала пандемии с особым увлечением разрабатываю авторские тематические маршруты по Барселоне и всей Каталонии, с радостью открывая новые грани этих мест для ценителей истории и культуры. Для меня города — живые организмы со своей историей, культурными слоями и характером. Как гид, я помогаю не просто увидеть, а почувствовать связь времён, понять дух места. Знания меняют восприятие, позволяя через архитектуру и историю ощутить родство с городом и полюбить его по-настоящему.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
D
Deniss
4 июл 2025
Хотим выразить благодарность за прекрасную пешеходную экскурсию по Жироне. Интересно, увлекательно, познавательно! Большое спасибо экскурсоводу Наталии за профессионализм, глубокое знание истории. Обязательно вернемся к Вам за новыми впечатлениями!

С уважение Денис
Наталья
Наталья
10 июн 2025
Наталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовь к этому городу сделали нашу прогулку незабываемой. Было видно, как профессионально и с душой вы подходите к своему делу. Спасибо, что поделились с нами частичкой магии этого прекрасного города. Надеемся еще вернуться в Жирону. Большой привет из Москвы:)
Наталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовьНаталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовьНаталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовьНаталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовьНаталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовьНаталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовьНаталия, благодарим Вас за потрясающую экскурсию по Жироне! Ваши глубокие знания истории, увлекательные рассказы и любовь
А
Андрей
8 июн 2025
Интересная и необычная, в самом лучшем смысле, экскурсия с прекрасным гидом! Мы регулярно путешествуем и всегда стараемся знакомиться с новым городом с местным экспертом - Наталия приятно удивила нас своим
читать дальше

своим подходом к организации тура. Всё очень легко, неформально и одновременно информативно и профессионально, очень здорово! Наталия кладезь знаний с огромным запасом, который не возможно вместить в рамки экскурсии, ответит на любые ваши вопросы и понятно раскроет темы любой сложности, и также в целом очень приятный собеседник. Нам очень понравилось, рекомендуем!!

Входит в следующие категории Жироны

У нас ещё много экскурсий в Жироне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Жироне