Описание экскурсииДобро пожаловать в Жирону — город, где многовековая история чувствуется в каждом камне, недаром каменщик - одна из типичных местных профессий. Эта пешеходная экскурсия откроет тайны, скрытые от обычного взгляда. С вами — местный лицензированный гид, проживающий в Жироне более 30-ти лет. Только с официальным гидом вы попадёте в уникальные уголки, закрытые для большинства туристов — и узнаете, почему именно Жирона считается сердцем духовной истории Каталонии. Мы прогуляемся по романтичным улочкам старого города, тем самым где когда-то проходили древнеримские легионеры, мистические сефарды и наополеоновские солдаты. Вы узнаете легенды и традиции старой Жироны, иногда забавные, иногда трагические. Вместе мы посетим уникальные здания, где экскурсии могут вести только лицензированные гиды. В древнем монастыре Св. Петра Вы увидите знаменитую двухвостую русалку, в арабских банях узнаете, как был устроен средневековый спа. Также мы зайдем в зловещее место - уникальное сидячее кладбище. Затем мы побываем в самой любимой церкви города, той самой, где когда-то появились волшебные мухи, а сейчас выставлены древние саркофаги - свидетели мученичества первого христианина Жироны. И наконец нас ждет величественный Кафедральный собор, внесенный в книгу Гиннесса. Здесь мы увидим: 1. Самый старый витраж Каталонии, который был замурован в стенах Кафедрала в течение веков. Нашли его случайно во время реставрации придела и сейчас он ждет редких гостей в одном из укромных уголков клуатра. 2. Уникальный в мире гобелен "Сотворение мира" Хранящийся в Музее собора — это настоящий текстильный шедевр XI века. Ни один музей мира не может похвастаться подобным! Я расскажу о его символике и тайном смысле. Оказывается, тысячу лет назад люди воспринимали Бога, как всесильного супермена, а фигура Христа имеет много общего с Гераклом. 3. «Библия в камне» — клуатр Кафедрального собора, где капители изображают библейские сцены. Местные каменщики (помните, что эта главная жиронская профессия?) вырезали их еще в 12-м веке. В Жироне камни умеют рассказывать, поэтому клуатровый дворик - это настоящая каменная книга. Если Вас привлекает мистицизм, мы окунёмся и в тайны еврейского квартала. Узкие мощёные улицы, крохотные дворики, следы мезуз на дверях… Вы узнаете, почему преследовали евреев, где и кем была основана первая школа каббалы на Иберийском полуострове и что стало с крещенными иудеями. Также можно включить посещение музея еврейской истории. А вы знали, что устав Инквизиции была написан у нас в Жироне? Причем автор был из семьи крещенных евреев, сейчас в здании монастыря, где жил жестокий писатель, расположен один из факультетов местного университета. Почему надо увидеть Жирону именно со мной? Потому что я училась на гида в местном университете, потому что уже 30 лет изучаю мой любимый город, потому что я - гид с официальной лицензией. Со мной вы увидите те сокровища, которые пропускают даже самые опытные путешественники. Я провожу экскурсии на русском, английском и испанском языках. Важная информация: Экскурсия в сопровождении местного лицензированного гида позволит познакомиться с уникальными сокровищами Жироны.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кафедральный собор Жироны
- Церковь Св. Фелиу
- Монастырь СВ. Петра
- Сидячее кладбище
Место начала и завершения?
Plaça Sant Feliu, Girona
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Экскурсия в сопровождении местного лицензированного гида позволит познакомиться с уникальными сокровищами Жироны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
