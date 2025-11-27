Мои заказы

«Три сокровища Жироны» - романтика, тайны и живая история Каталонии

Добро пожаловать в Жирону — город, где многовековая история чувствуется в каждом камне, недаром каменщик - одна из типичных местных профессий. Эта пешеходная экскурсия откроет тайны, скрытые от обычного взгляда. Мы прогуляемся по романтичным улочкам старого города, тем самым где когда-то проходили древнеримские легионеры, мистические сефарды и наополеоновские солдаты. Вы узнаете легенды и традиции старой Жироны, иногда забавные, иногда трагические.
«Три сокровища Жироны» - романтика, тайны и живая история Каталонии

Описание экскурсии

Добро пожаловать в Жирону — город, где многовековая история чувствуется в каждом камне, недаром каменщик - одна из типичных местных профессий. Эта пешеходная экскурсия откроет тайны, скрытые от обычного взгляда. С вами — местный лицензированный гид, проживающий в Жироне более 30-ти лет. Только с официальным гидом вы попадёте в уникальные уголки, закрытые для большинства туристов — и узнаете, почему именно Жирона считается сердцем духовной истории Каталонии. Мы прогуляемся по романтичным улочкам старого города, тем самым где когда-то проходили древнеримские легионеры, мистические сефарды и наополеоновские солдаты. Вы узнаете легенды и традиции старой Жироны, иногда забавные, иногда трагические. Вместе мы посетим уникальные здания, где экскурсии могут вести только лицензированные гиды. В древнем монастыре Св. Петра Вы увидите знаменитую двухвостую русалку, в арабских банях узнаете, как был устроен средневековый спа. Также мы зайдем в зловещее место - уникальное сидячее кладбище. Затем мы побываем в самой любимой церкви города, той самой, где когда-то появились волшебные мухи, а сейчас выставлены древние саркофаги - свидетели мученичества первого христианина Жироны. И наконец нас ждет величественный Кафедральный собор, внесенный в книгу Гиннесса. Здесь мы увидим: 1. Самый старый витраж Каталонии, который был замурован в стенах Кафедрала в течение веков. Нашли его случайно во время реставрации придела и сейчас он ждет редких гостей в одном из укромных уголков клуатра. 2. Уникальный в мире гобелен "Сотворение мира" Хранящийся в Музее собора — это настоящий текстильный шедевр XI века. Ни один музей мира не может похвастаться подобным! Я расскажу о его символике и тайном смысле. Оказывается, тысячу лет назад люди воспринимали Бога, как всесильного супермена, а фигура Христа имеет много общего с Гераклом. 3. «Библия в камне» — клуатр Кафедрального собора, где капители изображают библейские сцены. Местные каменщики (помните, что эта главная жиронская профессия?) вырезали их еще в 12-м веке. В Жироне камни умеют рассказывать, поэтому клуатровый дворик - это настоящая каменная книга. Если Вас привлекает мистицизм, мы окунёмся и в тайны еврейского квартала. Узкие мощёные улицы, крохотные дворики, следы мезуз на дверях… Вы узнаете, почему преследовали евреев, где и кем была основана первая школа каббалы на Иберийском полуострове и что стало с крещенными иудеями. Также можно включить посещение музея еврейской истории. А вы знали, что устав Инквизиции была написан у нас в Жироне? Причем автор был из семьи крещенных евреев, сейчас в здании монастыря, где жил жестокий писатель, расположен один из факультетов местного университета. Почему надо увидеть Жирону именно со мной? Потому что я училась на гида в местном университете, потому что уже 30 лет изучаю мой любимый город, потому что я - гид с официальной лицензией. Со мной вы увидите те сокровища, которые пропускают даже самые опытные путешественники. Я провожу экскурсии на русском, английском и испанском языках. Важная информация: Экскурсия в сопровождении местного лицензированного гида позволит познакомиться с уникальными сокровищами Жироны.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кафедральный собор Жироны
  • Церковь Св. Фелиу
  • Монастырь СВ. Петра
  • Сидячее кладбище
Место начала и завершения?
Plaça Sant Feliu, Girona
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
  • Экскурсия в сопровождении местного лицензированного гида позволит познакомиться с уникальными сокровищами Жироны
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Жироны

Жирона - билет в Средневековье
Пешая
2.5 часа
34 отзыва
Билеты
Билеты в Жирону: Город тысячи легенд
Добро пожаловать в Жирону! Вас ждут увлекательные прогулки по старинным улочкам, легенды о вампирах и спасительных мухах, а также мишленовское мороженое
Начало: У моста Святого Феликса
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€167 за всё до 2 чел.
Жирона сквозь века
Пешая
2.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по средневековой Жироне
Путешествие по Жироне, где история оживает на каждом шагу. Уникальная экскурсия без спешки по древним улочкам и величественным соборам
Начало: У моста Св. Феликса
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
€135 за всё до 10 чел.
Жирона и её музеи
Пешая
4 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Музеи и старый город Жироны
Увлекательное путешествие по Жироне: от древнеримских корней до средневековых тайн. Посетите музеи и исторические кварталы города
Начало: На площади Независимости (Plaça de Independéncia)
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€219 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Жироне. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Жироне