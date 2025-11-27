Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Добро пожаловать в Жирону — город, где многовековая история чувствуется в каждом камне, недаром каменщик - одна из типичных местных профессий. Эта пешеходная экскурсия откроет тайны, скрытые от обычного взгляда. Мы прогуляемся по романтичным улочкам старого города, тем самым где когда-то проходили древнеримские легионеры, мистические сефарды и наополеоновские солдаты. Вы узнаете легенды и традиции старой Жироны, иногда забавные, иногда трагические.

Светлана Ваш гид в Жироне Написать вопрос Групповая экскурсия Язык проведения 🇷🇺 русский

🇬🇧 английский

испанский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-8 человек Как проходит Пешком €225 за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Добро пожаловать в Жирону — город, где многовековая история чувствуется в каждом камне, недаром каменщик - одна из типичных местных профессий. Эта пешеходная экскурсия откроет тайны, скрытые от обычного взгляда. С вами — местный лицензированный гид, проживающий в Жироне более 30-ти лет. Только с официальным гидом вы попадёте в уникальные уголки, закрытые для большинства туристов — и узнаете, почему именно Жирона считается сердцем духовной истории Каталонии. Мы прогуляемся по романтичным улочкам старого города, тем самым где когда-то проходили древнеримские легионеры, мистические сефарды и наополеоновские солдаты. Вы узнаете легенды и традиции старой Жироны, иногда забавные, иногда трагические. Вместе мы посетим уникальные здания, где экскурсии могут вести только лицензированные гиды. В древнем монастыре Св. Петра Вы увидите знаменитую двухвостую русалку, в арабских банях узнаете, как был устроен средневековый спа. Также мы зайдем в зловещее место - уникальное сидячее кладбище. Затем мы побываем в самой любимой церкви города, той самой, где когда-то появились волшебные мухи, а сейчас выставлены древние саркофаги - свидетели мученичества первого христианина Жироны. И наконец нас ждет величественный Кафедральный собор, внесенный в книгу Гиннесса. Здесь мы увидим: 1. Самый старый витраж Каталонии, который был замурован в стенах Кафедрала в течение веков. Нашли его случайно во время реставрации придела и сейчас он ждет редких гостей в одном из укромных уголков клуатра. 2. Уникальный в мире гобелен "Сотворение мира" Хранящийся в Музее собора — это настоящий текстильный шедевр XI века. Ни один музей мира не может похвастаться подобным! Я расскажу о его символике и тайном смысле. Оказывается, тысячу лет назад люди воспринимали Бога, как всесильного супермена, а фигура Христа имеет много общего с Гераклом. 3. «Библия в камне» — клуатр Кафедрального собора, где капители изображают библейские сцены. Местные каменщики (помните, что эта главная жиронская профессия?) вырезали их еще в 12-м веке. В Жироне камни умеют рассказывать, поэтому клуатровый дворик - это настоящая каменная книга. Если Вас привлекает мистицизм, мы окунёмся и в тайны еврейского квартала. Узкие мощёные улицы, крохотные дворики, следы мезуз на дверях… Вы узнаете, почему преследовали евреев, где и кем была основана первая школа каббалы на Иберийском полуострове и что стало с крещенными иудеями. Также можно включить посещение музея еврейской истории. А вы знали, что устав Инквизиции была написан у нас в Жироне? Причем автор был из семьи крещенных евреев, сейчас в здании монастыря, где жил жестокий писатель, расположен один из факультетов местного университета. Почему надо увидеть Жирону именно со мной? Потому что я училась на гида в местном университете, потому что уже 30 лет изучаю мой любимый город, потому что я - гид с официальной лицензией. Со мной вы увидите те сокровища, которые пропускают даже самые опытные путешественники. Я провожу экскурсии на русском, английском и испанском языках. Важная информация: Экскурсия в сопровождении местного лицензированного гида позволит познакомиться с уникальными сокровищами Жироны.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату