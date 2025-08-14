Приглашаю в мир культовых пьемонтских вин в компании опытного сомелье и винного эксперта.
Во время визита на винодельню, которую мы выберем вместе, вы осмотрите погреба, познакомитесь с виноделом или энологом и по желанию продегустируете вино. Поездка особенно понравится ценителям путешествий в стиле slow, уникальных маршрутов и эстетики.
Во время визита на винодельню, которую мы выберем вместе, вы осмотрите погреба, познакомитесь с виноделом или энологом и по желанию продегустируете вино. Поездка особенно понравится ценителям путешествий в стиле slow, уникальных маршрутов и эстетики.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Знакомство с винами Пьемонта начнём на холмах Ланге. Выберем винодельню в соответствии с вашими предпочтениями.
Я рекомендую классическую дегустацию, на которой вы попробуете традиционные вина из местных сортов винограда — арнейс, дольчетто, барбера, неббиоло и другие. А захватывающие виды на холмы Ланге прилагаются бонусом, ведь я проведу вас по тем дорогам, которые не показывает навигатор.
В путешествии вы узнаете:
- Какие винтажи пригодны для долгого хранения, какие годы урожая были удачные, а какие нет
- Что такое DOCG, DOP и IGT и чем Metodo Classico отличается от Metodo Martinotti
- Какими бывают бочки и терруары
- Какую роль играет Италия и Пьемонт в мировом виноделии
А ещё:
- Вы определите, какие вина вам больше нравятся: кислотные или танинные
- Будете более уверенно выбирать вино, опираясь на новые знания
Организационные детали
- Вы едете на своём автомобиле, я — на своём. Также могу подсказать, как добраться до некоторых виноделен на поезде — детали уточняйте в переписке
- Дополнительные расходы: дегустация — €0–200 на чел. (зависит от винодельни), покупка вина и обед — по желанию
- Экскурсию можно организовать для большего количества человек — детали уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Альбе
Провела экскурсии для 33 туристов
Приветствую! Я Ольга, дипломированный дегустатор сыра, сертифицированный сомелье и участник итальянского движения Slow Food. Я увлечённый исследователь традиций Пьемонта, его вина, сыра, трюфеля и гастрономии. Годами я узнавала секреты местного менталитета, знакомилась с виноделами, сыроделами, шоколатье и охотниками на белый трюфель. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
14 авг 2025
Первое и самое важное хочется отметить, насколько быстро происходила коммуникация. И насколько лояльно она относилась к нашим пожеланиям, которые менялись со скоростью света и очень близко к дате посещения Бароло.
Похожие экскурсии из Альбы
Мини-группа
до 10 чел.
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы
Начало: В окрестностях города Альба
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
€120 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 06:15
€550 за человека