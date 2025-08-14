читать дальше

Выбор винодельни полностью удовлетворил наши пожелания, так как мы хотели камерную дегустацию, поскольку мы были нашей семьей из 6 человек плюс собачка. Кстати, очень важно упоминать про питомца, поскольку не каждая винодельня разрешает приводить собак.

Поскольку в городе стояла невыносимая жара Ольга сделала экскурсию максимально комфортной и мы заглядывали в музей и различные лавки, где дальше проходила экскурсия с интересными фактами: будь то винные пробки, штопоры или лесные орехи.

Благодарим за классную экскурсию и много полезной информацию. Рекомендуем от души!