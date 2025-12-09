Мини-группа
до 10 чел.
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы
Начало: В окрестностях города Альба
«Какое гастрономическое сочетание с ним является идеальным»
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде)
Начало: По договорённости
«Я рекомендую классическую дегустацию, на которой вы попробуете традиционные вина из местных сортов винограда — арнейс, дольчетто, барбера, неббиоло и другие»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€450 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
«После приземления вас будет ждать небольшой пикник: местное игристое вино из автохтонных сортов винограда (в холодное время года это может быть бароло), пьемонтский сыр, ароматная салями и фундук»
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
11 дек в 06:15
€550 за человека
