Пешая 2 часа 1 отзыв Мини-группа до 10 чел. Охота на трюфель в окрестностях Альбы Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы Начало: В окрестностях города Альба «Какое гастрономическое сочетание с ним является идеальным» €120 за человека На поезде 7 часов 1 отзыв Индивидуальная до 4 чел. Ланге: винодельни Бароло и Барбареско Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде) Начало: По договорённости «Я рекомендую классическую дегустацию, на которой вы попробуете традиционные вина из местных сортов винограда — арнейс, дольчетто, барбера, неббиоло и другие» €450 за всё до 4 чел. На воздушном шаре 3.5 часа Мини-группа до 12 чел. На воздушном шаре - над виноградниками Ланге Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе) Начало: У виноградников Ланге «После приземления вас будет ждать небольшой пикник: местное игристое вино из автохтонных сортов винограда (в холодное время года это может быть бароло), пьемонтский сыр, ароматная салями и фундук» Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00 €550 за человека Другие экскурсии Альбы

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Альбы, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями.