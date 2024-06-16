У виноградников Ланге необычный пейзаж — холмы будто причёсаны. Это результат совместного труда природы и человека.
И здорово увидеть такую красоту с высоты птичьего полёта! Вы подниметесь на воздушном шаре в небо и разглядите виноградники и орешники, средневековые замки и старинные борго.
Узнаете об истории виноделия в регионе, а после приземления продегустируете вкуснейшее местное вино.
И здорово увидеть такую красоту с высоты птичьего полёта! Вы подниметесь на воздушном шаре в небо и разглядите виноградники и орешники, средневековые замки и старинные борго.
Узнаете об истории виноделия в регионе, а после приземления продегустируете вкуснейшее местное вино.
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Любование природой с высоты
Вы погрузитесь в необыкновенную атмосферу полёта. Опытный пилот проведёт краткий инструктаж и расскажет о местности, над которой вы будете пролетать.
Поднявшись в небо, вы увидите холмы Ланге — уникальный ландшафт под охраной ЮНЕСКО. Рассмотрите причудливую геометрию виноградников, узнаете об истории виноделия и насладитесь пейзажами, которые меняют цвет каждый сезон: весной виноградники нежно-зелёные, летом — изумрудные, осенью — жёлто-красные, а зимой — почти прозрачные с облетевшей листвой, но не менее очаровательные.
Пикник на месте приземления
После приземления вас будет ждать небольшой пикник: местное игристое вино из автохтонных сортов винограда (в холодное время года это может быть бароло), пьемонтский сыр, ароматная салями и фундук.
Организационные детали
- Пожалуйста, бронируйте экскурсию минимум за неделю до нужной даты
- Полёт длится 1–1,5 часа, остальное время отводится на знакомство с пилотом, инструктаж, пикник и дорогу на авто от места приземления до места старта
- Полёт подходит взрослым и детям от 7 лет и ростом от 120 см
- После пикника вы отправитесь к месту стоянки вашего автомобиля на транспорте команды пилотов (минивэне или джипе)
- К месту начала полёта вы добираетесь самостоятельно, но по запросу я организую трансфер. Детали и цены уточняйте в переписке
- Полёт можно провести индивидуально — детали и цены уточняйте в переписке
ежедневно в 06:15 и 16:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€437
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У виноградников Ланге
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Olga — ваш гид в Альбе
Приветствую! Я Ольга, дипломированный дегустатор сыра, сертифицированный сомелье и участник итальянского движения Slow Food. Я увлечённый исследователь традиций Пьемонта, его вина, сыра, трюфеля и гастрономии. Годами я узнавала секреты местного менталитета, знакомилась с виноделами, сыроделами, шоколатье и охотниками на белый трюфель. С радостью поделюсь своими знаниями и опытом!Задать вопрос