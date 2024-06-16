На воздушном шаре - над виноградниками Ланге

Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
У виноградников Ланге необычный пейзаж — холмы будто причёсаны. Это результат совместного труда природы и человека.

И здорово увидеть такую красоту с высоты птичьего полёта! Вы подниметесь на воздушном шаре в небо и разглядите виноградники и орешники, средневековые замки и старинные борго.

Узнаете об истории виноделия в регионе, а после приземления продегустируете вкуснейшее местное вино.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Ближайшие даты:
Время начала: 06:15, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Любование природой с высоты

Вы погрузитесь в необыкновенную атмосферу полёта. Опытный пилот проведёт краткий инструктаж и расскажет о местности, над которой вы будете пролетать.

Поднявшись в небо, вы увидите холмы Ланге — уникальный ландшафт под охраной ЮНЕСКО. Рассмотрите причудливую геометрию виноградников, узнаете об истории виноделия и насладитесь пейзажами, которые меняют цвет каждый сезон: весной виноградники нежно-зелёные, летом — изумрудные, осенью — жёлто-красные, а зимой — почти прозрачные с облетевшей листвой, но не менее очаровательные.

Пикник на месте приземления

После приземления вас будет ждать небольшой пикник: местное игристое вино из автохтонных сортов винограда (в холодное время года это может быть бароло), пьемонтский сыр, ароматная салями и фундук.

Организационные детали

  • Пожалуйста, бронируйте экскурсию минимум за неделю до нужной даты
  • Полёт длится 1–1,5 часа, остальное время отводится на знакомство с пилотом, инструктаж, пикник и дорогу на авто от места приземления до места старта
  • Полёт подходит взрослым и детям от 7 лет и ростом от 120 см
  • После пикника вы отправитесь к месту стоянки вашего автомобиля на транспорте команды пилотов (минивэне или джипе)
  • К месту начала полёта вы добираетесь самостоятельно, но по запросу я организую трансфер. Детали и цены уточняйте в переписке
  • Полёт можно провести индивидуально — детали и цены уточняйте в переписке

ежедневно в 06:15 и 16:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€437
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У виноградников Ланге
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:15 и 16:00
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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