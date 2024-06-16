У виноградников Ланге необычный пейзаж — холмы будто причёсаны. Это результат совместного труда природы и человека. И здорово увидеть такую красоту с высоты птичьего полёта! Вы подниметесь на воздушном шаре в небо и разглядите виноградники и орешники, средневековые замки и старинные борго. Узнаете об истории виноделия в регионе, а после приземления продегустируете вкуснейшее местное вино.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Любование природой с высоты

Вы погрузитесь в необыкновенную атмосферу полёта. Опытный пилот проведёт краткий инструктаж и расскажет о местности, над которой вы будете пролетать.

Поднявшись в небо, вы увидите холмы Ланге — уникальный ландшафт под охраной ЮНЕСКО. Рассмотрите причудливую геометрию виноградников, узнаете об истории виноделия и насладитесь пейзажами, которые меняют цвет каждый сезон: весной виноградники нежно-зелёные, летом — изумрудные, осенью — жёлто-красные, а зимой — почти прозрачные с облетевшей листвой, но не менее очаровательные.

Пикник на месте приземления

После приземления вас будет ждать небольшой пикник: местное игристое вино из автохтонных сортов винограда (в холодное время года это может быть бароло), пьемонтский сыр, ароматная салями и фундук.

Организационные детали