Охота на трюфель признана ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества. Один нюанс: охота именно на белый трюфель в лесах Пьемонта. Они известны как «тартуфайа» и образуют неповторимую композицию почвы и климата, столь привлекательную для капризного гриба. Вы отправитесь искать трюфель в компании опытного охотника и его собак: у деликатеса не будет шансов спрятаться!

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Описание экскурсии

Объект охоты

Белый трюфель Альбы растёт спонтанно и только в натуральной среде — его невозможно вырастить искусственно. Трифулау (охотники за трюфелем) ищут его исключительно с помощью инструмента cavagna и специально обученных собак.

На прогулке с опытным трифулау вы узнаете:

Как и под какими деревьями растёт трюфель

Какие виды трюфеля бывают в природе и какие из них являются съедобными

Чем белый трюфель отличается от чёрного

Какое отношение к трюфелю имеют белки, кабаны и олени

Как хранить натуральный трюфель

Какое гастрономическое сочетание с ним является идеальным

Чем трюфель полезен для организма человека

Сезон охоты

Охота проходит в Ланге — территории в южном Пьемонте в окрестностях города Альбы. Он знаменит гастрономической ярмаркой, на которой представлен трюфель из разных микрозон Пьемонта. Ярмарку можно посетить самостоятельно.

Охота проходит практически в течение всего года. Осень — золотое время в Пьемонте: в этот период можно найти несколько разных видов трюфеля.

Официальный календарь подскажет, какие трофеи будут вам доступны:

1 октября — 31 января — белый трюфель Альбы Tuber magnatum Pico

15 декабря — 15 марта — брумале и чёрный престижный трюфель Tuber Melanosporum

1 июня — 30 ноября — летний трюфель Scorzone

1 октября — 31 декабря — чёрный трюфель Uncinato и гладкий чёрный трюфель

Как проходит охота

Охота проходит пешком в лесу в окрестностях Альбы. Длительность — 2 часа

К лесу надо подъехать на авто. Я сообщу вам точные координаты места встречи после подтверждения от охотника. Оно всегда разное — трюфельные рощи находятся в разных местах, и у каждого трифулау своя территория

По лесу вы гуляете с трифулау, без моего сопровождения

Кому понравится экскурсия

На охоте на трюфель не бывает скучно ни взрослым, ни тем более детям. Ограничений по возрасту нет. Контакт с природой и с животными, новые знакомства, редкие знания и яркие впечатления принесут исключительно положительные эмоции всем участникам.

Организационные детали