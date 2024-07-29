Охота на трюфель в окрестностях Альбы

Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы (в мини-группе)
Охота на трюфель признана ЮНЕСКО нематериальным наследием человечества. Один нюанс: охота именно на белый трюфель в лесах Пьемонта.

Они известны как «тартуфайа» и образуют неповторимую композицию почвы и климата, столь привлекательную для капризного гриба.

Вы отправитесь искать трюфель в компании опытного охотника и его собак: у деликатеса не будет шансов спрятаться!
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

Описание экскурсии

Объект охоты

Белый трюфель Альбы растёт спонтанно и только в натуральной среде — его невозможно вырастить искусственно. Трифулау (охотники за трюфелем) ищут его исключительно с помощью инструмента cavagna и специально обученных собак.

На прогулке с опытным трифулау вы узнаете:

  • Как и под какими деревьями растёт трюфель
  • Какие виды трюфеля бывают в природе и какие из них являются съедобными
  • Чем белый трюфель отличается от чёрного
  • Какое отношение к трюфелю имеют белки, кабаны и олени
  • Как хранить натуральный трюфель
  • Какое гастрономическое сочетание с ним является идеальным
  • Чем трюфель полезен для организма человека

Сезон охоты

Охота проходит в Ланге — территории в южном Пьемонте в окрестностях города Альбы. Он знаменит гастрономической ярмаркой, на которой представлен трюфель из разных микрозон Пьемонта. Ярмарку можно посетить самостоятельно.

Охота проходит практически в течение всего года. Осень — золотое время в Пьемонте: в этот период можно найти несколько разных видов трюфеля.

Официальный календарь подскажет, какие трофеи будут вам доступны:

1 октября — 31 января — белый трюфель Альбы Tuber magnatum Pico
15 декабря — 15 марта — брумале и чёрный престижный трюфель Tuber Melanosporum
1 июня — 30 ноября — летний трюфель Scorzone
1 октября — 31 декабря — чёрный трюфель Uncinato и гладкий чёрный трюфель

Как проходит охота

  • Охота проходит пешком в лесу в окрестностях Альбы. Длительность — 2 часа
  • К лесу надо подъехать на авто. Я сообщу вам точные координаты места встречи после подтверждения от охотника. Оно всегда разное — трюфельные рощи находятся в разных местах, и у каждого трифулау своя территория
  • По лесу вы гуляете с трифулау, без моего сопровождения

Кому понравится экскурсия

На охоте на трюфель не бывает скучно ни взрослым, ни тем более детям. Ограничений по возрасту нет. Контакт с природой и с животными, новые знакомства, редкие знания и яркие впечатления принесут исключительно положительные эмоции всем участникам.

Организационные детали

  • Охота на трюфель проходит днём в лесу: важно иметь удобную одежду и обувь. Клещей в лесу нет
  • К лесу вы приезжаете на своём авто. Если вам понадобится трансфер, его можно организовать по запросу
  • Дети до 14 лет участвуют бесплатно
  • Можно организовать индивидуальную или ночную охоту на трюфель. А также пикник в лесу после охоты — подробности в переписке

в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в среду в 08:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 17:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€81
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В окрестностях города Альба
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в среду в 08:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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