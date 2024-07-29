Они известны как «тартуфайа» и образуют неповторимую композицию почвы и климата, столь привлекательную для капризного гриба.
Вы отправитесь искать трюфель в компании опытного охотника и его собак: у деликатеса не будет шансов спрятаться!
Описание экскурсии
Объект охоты
Белый трюфель Альбы растёт спонтанно и только в натуральной среде — его невозможно вырастить искусственно. Трифулау (охотники за трюфелем) ищут его исключительно с помощью инструмента cavagna и специально обученных собак.
На прогулке с опытным трифулау вы узнаете:
- Как и под какими деревьями растёт трюфель
- Какие виды трюфеля бывают в природе и какие из них являются съедобными
- Чем белый трюфель отличается от чёрного
- Какое отношение к трюфелю имеют белки, кабаны и олени
- Как хранить натуральный трюфель
- Какое гастрономическое сочетание с ним является идеальным
- Чем трюфель полезен для организма человека
Сезон охоты
Охота проходит в Ланге — территории в южном Пьемонте в окрестностях города Альбы. Он знаменит гастрономической ярмаркой, на которой представлен трюфель из разных микрозон Пьемонта. Ярмарку можно посетить самостоятельно.
Охота проходит практически в течение всего года. Осень — золотое время в Пьемонте: в этот период можно найти несколько разных видов трюфеля.
Официальный календарь подскажет, какие трофеи будут вам доступны:
1 октября — 31 января — белый трюфель Альбы Tuber magnatum Pico
15 декабря — 15 марта — брумале и чёрный престижный трюфель Tuber Melanosporum
1 июня — 30 ноября — летний трюфель Scorzone
1 октября — 31 декабря — чёрный трюфель Uncinato и гладкий чёрный трюфель
Как проходит охота
- Охота проходит пешком в лесу в окрестностях Альбы. Длительность — 2 часа
- К лесу надо подъехать на авто. Я сообщу вам точные координаты места встречи после подтверждения от охотника. Оно всегда разное — трюфельные рощи находятся в разных местах, и у каждого трифулау своя территория
- По лесу вы гуляете с трифулау, без моего сопровождения
Кому понравится экскурсия
На охоте на трюфель не бывает скучно ни взрослым, ни тем более детям. Ограничений по возрасту нет. Контакт с природой и с животными, новые знакомства, редкие знания и яркие впечатления принесут исключительно положительные эмоции всем участникам.
Организационные детали
- Охота на трюфель проходит днём в лесу: важно иметь удобную одежду и обувь. Клещей в лесу нет
- К лесу вы приезжаете на своём авто. Если вам понадобится трансфер, его можно организовать по запросу
- Дети до 14 лет участвуют бесплатно
- Можно организовать индивидуальную или ночную охоту на трюфель. А также пикник в лесу после охоты — подробности в переписке
в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 10:00, 14:00, 15:00, 16:00 и 17:00, в среду в 08:00, 10:00, 14:00, 16:00 и 17:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€81