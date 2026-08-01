Мини-группа
до 12 чел.
Охота на трюфель в Пьемонте
Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао
Начало: В городе la Morra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€150 за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы
Начало: В окрестностях города Альба
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€120 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде)
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €450 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
€550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Альбе
Самые популярные экскурсии в Альбе
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Сколько стоит экскурсия по Альбе в августе 2026
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