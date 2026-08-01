Найдено 4 экскурсии в Альбе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 3 часа 13 отзывов Мини-группа до 12 чел. Охота на трюфель в Пьемонте Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао Начало: В городе la Morra Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00 €150 за человека Пешая 2 часа 2 отзыва Мини-группа до 10 чел. Охота на трюфель в окрестностях Альбы Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы Начало: В окрестностях города Альба €120 за человека На поезде 7 часов 2 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Ланге: винодельни Бароло и Барбареско Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде) Начало: По договорённости от €450 за всё до 4 чел. На воздушном шаре 3.5 часа Мини-группа до 12 чел. На воздушном шаре - над виноградниками Ланге Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе) Начало: У виноградников Ланге Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00 €550 за человека

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