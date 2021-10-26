Все экскурсии в Альбе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Альбе – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 8 ⭐ отзывов, цены от €85. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Альбе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
3ч
€85
за 1 чел.
Охота на трюфель в Пьемонте
Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао
ежедневно в 10:00 и 15:00
Последние отзывы «Экскурсии Альбы»
- NNatalia26 октября 2021Замечательная экскурсия для всей семьи! Великолепная организация👍Дети и взрослые в полном восторге. Спасибо за этот незабываемый опыт!
- ААлександра27 октября 2020Ходили на охоту за трюфелями, очень понравилось. Отлично все было организованно, интересно, очень атмосферно. Спасибо Ксении огромное, она дала столько полезных рекомендаций, рассказала все необходимые меры, принятые в Италии из-за COVID-19, где поесть, где что купить. Обязательно встретимся ещё! Спасибо за столь чудесный отпускной день! 💐
- ВВладимир24 ноября 2019Все ок - с погодой повезло - среди трёх дождливых дней выдалось пару часов без дождя. Трюфели нашли… и чёрные и белые… правда, до конца оставалось ощущение, что они ‘подсадные’)))) Экскурсия групповая, будьте готовы у тому, что будет 10-12 человек… но это даже веселей))