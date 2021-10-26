Отзыв на: Охота на трюфель в Пьемонте N Natalia 5 Замечательная экскурсия для всей семьи! Великолепная организация👍Дети и взрослые в полном восторге. Спасибо за этот незабываемый опыт!

Отзыв на: Охота на трюфель в Пьемонте А Александра 5 Ходили на охоту за трюфелями, очень понравилось. Отлично все было организованно, интересно, очень атмосферно. Спасибо Ксении огромное, она дала столько полезных рекомендаций, рассказала все необходимые меры, принятые в Италии из-за COVID-19, где поесть, где что купить. Обязательно встретимся ещё! Спасибо за столь чудесный отпускной день! 💐