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Экскурсии в Альбе

Найдено 4 экскурсии в Альбе на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Охота на трюфель в Пьемонте
Пешая
3 часа
13 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Охота на трюфель в Пьемонте
Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао
Начало: В городе la Morra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
€150 за человека
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Пешая
2 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Охота на трюфель в окрестностях Альбы
Погулять по лесам Пьемонта с трифулау и научиться находить ценные грибы
Начало: В окрестностях города Альба
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€120 за человека
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
На поезде
7 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде)
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €450 за всё до 4 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
На воздушном шаре
3.5 часа
Мини-группа
до 12 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
10 авг в 06:15
€550 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Альбе

Самые популярные экскурсии в Альбе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4:
  1. Охота на трюфель в Пьемонте;
  2. Охота на трюфель в окрестностях Альбы;
  3. Ланге: винодельни Бароло и Барбареско;
  4. На воздушном шаре - над виноградниками Ланге.
Сколько стоит экскурсия по Альбе в августе 2026
Сейчас в Альбе можно забронировать 4 экскурсии от 120 до 550. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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