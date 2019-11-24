6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао

Ксения
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Ксения – ваш гид
Охота на трюфель — весьма интересный опыт, который можно получить лишь в немногих частях некоторых стран.

Пьемонт — один из итальянских регионов, где почва и климат благотворно влияют на формирование этих ценных грибов.

Вы познакомитесь с тонкостями поиска и извлечения трюфелей, научитесь, как правильно их выбирать в магазинах и на ярмарках, и откроете для себя особенный азарт охотника за загадочным деликатесом.
85 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 12 человек
Можно с детьми
Встреча в городе la Morra
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У этой экскурсии6 отзывов
4.83
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте

Что вас ожидает

Очаровательный итальянский лес
Место проведения экскурсии — старинный город рядом с Альбой — выбран не случайно. Только в местных лесах можно охотиться за драгоценными белыми трюфелями. Вместе с трифолао вы проникните в особые участки леса, куда пройти просто так нельзя: охотники за трюфелями разделяют территорию и очень ревниво относятся к своей собственности, а чужаков сюда не пускают. В самом городке Альба ежегодно проходит самый большой праздник, посвященный деликатесу. На узких улочках можно заключить выгодную сделку, отведать местные разносолы или послушать традиционную музыку. Ярмарки, мастер-классы, карусели — для гостей праздника приготовлены самые разные развлечения.

Секреты охоты на трюфель
Для охоты на трюфель нужно обладать определенными знаниями и ведать секреты бывалых. Кроме того, человек не способен найти подземный гриб самостоятельно, для этого ему нужен друг — специально обученная собака, родители которой занимались охотой из поколения в поколение. Вы узнаете, как и почему формируется трюфель, научитесь понимать и находить грибы, аккуратно извлекать их из земли и поймете, как правильно выбрать трюфели, которые встречаются на ярмарках и рынках. Виноградники, узкие тропинки, лесное озеро, красивые пейзажи, четвероногий друг и рассказ о жизни в трюфельном раю — таков сценарий нашей экскурсии.

Организационные детали

  • Время начала может измениться в связи с погодными условиями. Перед бронированием необходимо связаться с гидом для уточнения даты и времени проведения экскурсии.
  • Экскурсию также можно заказать в индивидуальном формате
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте
Охота на трюфель в Пьемонте

Экскурсия проводится ежедневно в 10:00 и 15:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Местов встречи для начала тура в городе la Morra.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Ксения
Ксения
Я - мама двоих детей и организатор семейных туров. Считаю, что идеальный отдых - тот, в котором взрослые имеют возможность "переключиться", уделить время семье без спешки, а дети вовлечены в приключение. Просыпаться и выходить на панорамную террасу, накинув на плечи теплую шаль, с чашкой ароматного чая в руках, смотреть, как исчезает дымка вокруг виноградников, на которых красуются тяжелые гроздья терпкого и насыщенного Barolo. Осенний отдых может быть интересным, запоминающимся и насыщенным! Самое время собирать итальянский чемодан!
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6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

24 ноября 2019
Все ок - с погодой повезло - среди трёх дождливых дней выдалось пару часов без дождя. Трюфели нашли...и чёрные и белые...правда, до конца оставалось ощущение, что они ‘подсадные’)))) Экскурсия групповая, будьте готовы у тому, что будет 10-12 человек...но это даже веселей))
13 ноября 2019
Давно мечтали с женой побывать на охоте на трюфель. В этом году удалось
выбраться в столицу белого трюфеля - Альбу. Гид помог нам составить интересную
программу, подобрал хорошие рестораны и поделился знаниями о регионе.
Все прошло замечательно! Отдельное спасибо Ксении за очень хорошие фотографии,
сделанные на профессиональную камеру, а не с моб. телефона:) Как говорится: -
«Почувствуйте разницу”. Это был приятный дополнительный «бонус» от гида!
14 октября 2019
Очень понравилась экскурсия, а самое главное - удалось найти грибы! Ксения очень внимательный и отзывчивый гид, всю информацию выслала заранее, постоянно была на связи. Рекомендую!
13 октября 2019
Экскурсия прошла очень познавательно и весело! Все подробно рассказали и провели экскурсию!
Собачки- прелесть))) нашли 5 трюфелей, из них- 3 белых 👍
Ксения и Марко, спасибо Вам!!!!
1 декабря 2018
Заказывали экскурсию за 1,5 месяца. Нас очень привлекла цена. У других гидов в два раза дороже. Ксения сразу предупредила, что в указанные нами даты охота возможна, но без ее личного присутствия. Она может договориться с переводчиком. Мы согласились.
За 4 дня до экскурсии нам пришло сообщение о месте встречи с подробными инструкциями и картой городка Ла Морра, в котором было место сбора. Приехав к назначенному времени мы познакомились с переводчиком - Ольгой, очень приятной девушкой, а по совместительству еще и сомелье.
Оказалось, что экскурсия НЕ индивидуальная, как было заявлено Ксенией, а групповая ( с нами было еще 3 пары англоговорящих туристов со свои переводчиком). Поэтому и цена была ниже, чем у других гидов.
Кроме этого трифолао был не Марко, который, как мы уже поняли, очень активно рассказывает и щедро делиться знаниями, а совершенно другой охотник, о котором мы были не предупреждены... всё бы ничего, но за всю экскурсию он не вымолвил ни слова. Всю информацию мы получали от переводчика Оли, которая уже не первый раз участвует в подобной охоте и ей есть что рассказать.

В целом экскурсия нам понравилась. Мы получили много информации о трюфелях, в том числе и наглядной, в виде картинок и схем. Нашли 5 трюфелей и засняли все этапы поиска. Нам очень повезло с погодой и другие туристы, которые были рядом с нами, совсем не мешали, а даже наоборот - вместе было весело. После охоты мы приобрели у трифолао 3 гриба, и это была еще одна приятная аттракция.

Мы смело можем рекомендовать данную экскурсию всем. Но! Ксения должна в описание внести исправление, что это ГРУППОВАЯ экскурсия. Так будет честно.
Спасибо за приятный день!
Дарья
11 ноября 2018
Экскурсия просто прекрасная! Наверное, лучшая из экскурсий, что я посещала! Все очень хорошо организовано, Ксения подобрала дату, которая была удобна именно нам. Что порадовало - у мужа не было резиновых сапог для хождения по лесу, и нам их выдали. Синьор Марко (трифолао) - очень интересный персонаж, благодаря нему было весело и время пролетело просто незаметно. Про трюфель рассказывают все-все-все, мы теперь настоящие знатоки. Плюс, у нас был очень грамотный переводчик. После экскурсии у трифолао по желанию можно купить трюфели. А еще нам посоветовали шикарное место, где готовят блюда с трюфелем. Мы остались очень довольны, до сих пор под впечатлением. Спасибо!

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