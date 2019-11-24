6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очаровательный итальянский лес
Место проведения экскурсии — старинный город рядом с Альбой — выбран не случайно. Только в местных лесах можно охотиться за драгоценными белыми трюфелями. Вместе с трифолао вы проникните в особые участки леса, куда пройти просто так нельзя: охотники за трюфелями разделяют территорию и очень ревниво относятся к своей собственности, а чужаков сюда не пускают. В самом городке Альба ежегодно проходит самый большой праздник, посвященный деликатесу. На узких улочках можно заключить выгодную сделку, отведать местные разносолы или послушать традиционную музыку. Ярмарки, мастер-классы, карусели — для гостей праздника приготовлены самые разные развлечения.
Секреты охоты на трюфель
Для охоты на трюфель нужно обладать определенными знаниями и ведать секреты бывалых. Кроме того, человек не способен найти подземный гриб самостоятельно, для этого ему нужен друг — специально обученная собака, родители которой занимались охотой из поколения в поколение. Вы узнаете, как и почему формируется трюфель, научитесь понимать и находить грибы, аккуратно извлекать их из земли и поймете, как правильно выбрать трюфели, которые встречаются на ярмарках и рынках. Виноградники, узкие тропинки, лесное озеро, красивые пейзажи, четвероногий друг и рассказ о жизни в трюфельном раю — таков сценарий нашей экскурсии.