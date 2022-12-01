6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Место проведения экскурсии — старинный город рядом с Альбой — выбран не случайно. Только в местных лесах можно охотиться за драгоценными белыми трюфелями. Вместе с трифолао вы проникните в особые участки леса, куда пройти просто так нельзя: охотники за трюфелями разделяют территорию и очень ревниво относятся к своей собственности, а чужаков сюда не пускают. В самом городке Альба ежегодно проходит самый большой праздник, посвященный деликатесу. На узких улочках можно заключить выгодную сделку, отведать местные разносолы или послушать традиционную музыку. Ярмарки, мастер-классы, карусели — для гостей праздника приготовлены самые разные развлечения.
Секреты охоты на трюфель
Для охоты на трюфель нужно обладать определенными знаниями и ведать секреты бывалых. Кроме того, человек не способен найти подземный гриб самостоятельно, для этого ему нужен друг — специально обученная собака, родители которой занимались охотой из поколения в поколение. Вы узнаете, как и почему формируется трюфель, научитесь понимать и находить грибы, аккуратно извлекать их из земли и поймете, как правильно выбрать трюфели, которые встречаются на ярмарках и рынках. Виноградники, узкие тропинки, лесное озеро, красивые пейзажи, четвероногий друг и рассказ о жизни в трюфельном раю — таков сценарий нашей экскурсии.
Организационные детали
Время начала может измениться в связи с погодными условиями. Перед бронированием необходимо связаться с гидом для уточнения даты и времени проведения экскурсии.
Экскурсию также можно заказать в индивидуальном формате
ежедневно в 10:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В городе la Morra
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Альбе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 138 туристов
Живу в Италии и создаю авторские путешествия по всей стране — для тех, кто ценит комфорт, приватность и безупречно выстроенные детали.
Я лицензированный туристический сопровождающий и владелец агентства, где мы разрабатываем читать дальшеуменьшить
путешествия как продуманный сценарий — с вниманием к эстетике, ритму и качеству каждого опыта.
Мы создаём путешествия с высоким уровнем сервиса и доступом к лучшим возможностям Италии: от гастрономии и вин до закрытых форматов и частных впечатлений. Берём на себя организацию поездки — от трюфельной охоты в Пьемонте до индивидуальных маршрутов по всей стране — с вниманием к деталям и вашему ритму.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
Алина
Брали экскурсию охота на трюфель и винная дигустации, провели замечательный и интересный день, все очень понравилось, всем рекомендуем гида Ксению!
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А
Алена
Заказывали экскурсию за 1,5 месяца. Нас очень привлекла цена. У других гидов в два раза дороже. Ксения сразу предупредила, что в указанные нами даты охота возможна, но без ее личного читать дальшеуменьшить
присутствия. Она может договориться с переводчиком. Мы согласились. За 4 дня до экскурсии нам пришло сообщение о месте встречи с подробными инструкциями и картой городка Ла Морра, в котором было место сбора. Приехав к назначенному времени мы познакомились с переводчиком - Ольгой, очень приятной девушкой, а по совместительству еще и сомелье. Оказалось, что экскурсия НЕ индивидуальная, как было заявлено Ксенией, а групповая (с нами было еще 3 пары англоговорящих туристов со свои переводчиком). Поэтому и цена была ниже, чем у других гидов. Кроме этого трифолао был не Марко, который, как мы уже поняли, очень активно рассказывает и щедро делиться знаниями, а совершенно другой охотник, о котором мы были не предупреждены… всё бы ничего, но за всю экскурсию он не вымолвил ни слова. Всю информацию мы получали от переводчика Оли, которая уже не первый раз участвует в подобной охоте и ей есть что рассказать.
В целом экскурсия нам понравилась. Мы получили много информации о трюфелях, в том числе и наглядной, в виде картинок и схем. Нашли 5 трюфелей и засняли все этапы поиска. Нам очень повезло с погодой и другие туристы, которые были рядом с нами, совсем не мешали, а даже наоборот - вместе было весело. После охоты мы приобрели у трифолао 3 гриба, и это была еще одна приятная аттракция.
Мы смело можем рекомендовать данную экскурсию всем. Но! Ксения должна в описание внести исправление, что это ГРУППОВАЯ экскурсия. Так будет честно. Спасибо за приятный день!
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Дарья
Экскурсия просто прекрасная! Наверное, лучшая из экскурсий, что я посещала! Все очень хорошо организовано, Ксения подобрала дату, которая была удобна именно нам. Что порадовало - у мужа не было резиновых читать дальшеуменьшить
сапог для хождения по лесу, и нам их выдали. Синьор Марко (трифолао) - очень интересный персонаж, благодаря нему было весело и время пролетело просто незаметно. Про трюфель рассказывают все-все-все, мы теперь настоящие знатоки. Плюс, у нас был очень грамотный переводчик. После экскурсии у трифолао по желанию можно купить трюфели. А еще нам посоветовали шикарное место, где готовят блюда с трюфелем. Мы остались очень довольны, до сих пор под впечатлением. Спасибо!
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M
Maxim
Давно мечтали с женой побывать на охоте на трюфель. В этом году удалось выбраться в столицу белого трюфеля - Альбу. Гид помог нам составить интересную программу, подобрал хорошие рестораны и читать дальшеуменьшить
поделился знаниями о регионе. Все прошло замечательно! Отдельное спасибо Ксении за очень хорошие фотографии, сделанные на профессиональную камеру, а не с моб. телефона:) Как говорится: - «Почувствуйте разницу”. Это был приятный дополнительный «бонус» от гида!
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А
Александра
Ходили на охоту за трюфелями, очень понравилось. Отлично все было организованно, интересно, очень атмосферно. Спасибо Ксении огромное, она дала столько полезных рекомендаций, рассказала все необходимые меры, принятые в Италии из-за COVID-19, где поесть, где что купить. Обязательно встретимся ещё! Спасибо за столь чудесный отпускной день! 💐
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А
Ася
Ребята, это было потрясающе. Наш охотник и его две собаки- очень милые и симпатичные. Мы нашли несколько экземпляров- и это был восторг. Очень рекомендую. Спасибо огромное Ксении и ее команде, которые помогли нам получить незабываемые впечатления от поездки:))
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