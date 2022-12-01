6 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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присутствия. Она может договориться с переводчиком. Мы согласились.

За 4 дня до экскурсии нам пришло сообщение о месте встречи с подробными инструкциями и картой городка Ла Морра, в котором было место сбора. Приехав к назначенному времени мы познакомились с переводчиком - Ольгой, очень приятной девушкой, а по совместительству еще и сомелье.

Оказалось, что экскурсия НЕ индивидуальная, как было заявлено Ксенией, а групповая (с нами было еще 3 пары англоговорящих туристов со свои переводчиком). Поэтому и цена была ниже, чем у других гидов.

Кроме этого трифолао был не Марко, который, как мы уже поняли, очень активно рассказывает и щедро делиться знаниями, а совершенно другой охотник, о котором мы были не предупреждены… всё бы ничего, но за всю экскурсию он не вымолвил ни слова. Всю информацию мы получали от переводчика Оли, которая уже не первый раз участвует в подобной охоте и ей есть что рассказать.



В целом экскурсия нам понравилась. Мы получили много информации о трюфелях, в том числе и наглядной, в виде картинок и схем. Нашли 5 трюфелей и засняли все этапы поиска. Нам очень повезло с погодой и другие туристы, которые были рядом с нами, совсем не мешали, а даже наоборот - вместе было весело. После охоты мы приобрели у трифолао 3 гриба, и это была еще одна приятная аттракция.



Мы смело можем рекомендовать данную экскурсию всем. Но! Ксения должна в описание внести исправление, что это ГРУППОВАЯ экскурсия. Так будет честно.

Спасибо за приятный день!