Мини-группа
до 12 чел.
Охота на трюфель в Пьемонте
Познакомиться с миром драгоценных грибов на прогулке с трифолао
Начало: В городе la Morra
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
11 дек в 10:00
12 дек в 10:00
€150 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ланге: винодельни Бароло и Барбареско
Из Альбы - к винам, что не описать словами (на вашем авто или поезде)
Начало: По договорённости
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€450 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
На воздушном шаре - над виноградниками Ланге
Полюбоваться живописными холмами с высоты и отдохнуть на земле с вином и салями (в группе)
Начало: У виноградников Ланге
Расписание: ежедневно в 06:15 и 16:00
Завтра в 06:15
11 дек в 06:15
€550 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Альбе в категории «Романтические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Альбе
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Альбе в декабре 2025
Сейчас в Альбе в категории "Романтические" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 550. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Альбе (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Романтические», 14 ⭐ отзывов, цены от €150. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль