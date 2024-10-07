1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
13 окт в 08:00
15 окт в 08:00
€140 за всё до 30 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям
Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
€130 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья7 октября 2024Очень приятная, не напрягающая и душевная прогулка по сказочному Альберобелло. Наталья - отличный рассказчик, речь живая, образная. Очень интересно и
- ААнна13 сентября 2024Хочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, а познавательная прогулка, во время
- ООксана6 августа 2024Благодарим за экскурсию, все понравилось, увидели сказочные домики и услышали не менее сказочную историю о них. Алина очень отзывчивая и ответила
- ЕЕлена2 марта 2022Добрый день, хочу сказать много тёплых слов Алине, благодарю вас за экскурсию. Это было потрясающе, великолепно, сказочно. Алина грамотно составила маршрут, все подробно с планом постройки труллов все рассказала, показала, обратила внимание на детали и сделала отличные фото!!!! СПАСИБО
Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Альберобелло в октябре 2024
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