На Рождество – экскурсии в Альберобелло

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Альберобелло на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
Пешая
8 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
В часе езды от Бари находится Альберобелло, городок с уникальными домиками «труллами». Узнайте их историю, секреты строительства и попробуйте местные лакомства
Начало: Piazza del Popolo
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Волшебный Альберобелло
Пешая
12 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
Волшебный Альберобелло: индивидуальная экскурсия по трулли
Прогулка по Альберобелло раскроет перед вами удивительные трулли, их историю и символику. Погрузитесь в атмосферу старинного города и узнайте его секреты
Начало: На центральной площади
13 окт в 08:00
15 окт в 08:00
140 за всё до 30 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Альберобелло: путешествие в сказку - экскурсия по труллям
Городок труллей перенесёт вас в сказку! Узнайте факты об Альберобелло, которых нет в путеводителях, и насладитесь уникальным кофе с перцем
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
130 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    7 октября 2024
    Альберобелло: путешествие в сказку
    Очень приятная, не напрягающая и душевная прогулка по сказочному Альберобелло. Наталья - отличный рассказчик, речь живая, образная. Очень интересно и
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    грамотно составлен маршрут - сначала аутентичная часть городка без сувенирных магазинов и толп туристов (можно медленно идти, никому не мешая, делать фото на практически безлюдных улочках), потом более оживленный район. Как-то все органично сложилось: исторические факты и современность, чашечка интересного перечного кофе в лавочке, где все продукты - со жгучим перцем, связка огромных головок чеснока, подвешенная на двери домика-трулло симпатичного пожилого синьора, дивные куклы-перевертыши, которых делает вручную не менее симпатичная пожилая синьора… Хорошо! Отдельное спасибо Наталье - за гибкость и готовность пойти навстречу (у нас были некоторые проблемы с арендой машины, поэтому я долго не могла обозначить Наталье точное время начала экскурсии), а также за ценные советы по освоению региона Апулия. Я, к примеру, совершенно не собиралась посещать городок Локоротондо - а по натальиной наводке поехала и осталась в восторге. Наталья рассказала, что там можно увидеть за максимально сжатый срок и сбросила точные координаты удобной парковки. И белый город Остуни - я туда в принципе хотела, но была уверена, что по времени не впишусь, а послушала Наталью - и прекрасно вписалась!

  • А
    Анна
    13 сентября 2024
    Альберобелло: путешествие в сказку
    Хочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, а познавательная прогулка, во время
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    которой удалось осмотреть и узнать историю возникновения этого уникального места, сделать красивые фотографии с самых лучших точек и обзорных площадок, попробовать тот самый кофе с перцем, приготовленный его темпераментным изобретателем❤️Отдельное спасибо за организационные моменты и трансфер.

    Хочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, аХочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, аХочется сказать огромное спасибо Наталье за прекрасную прогулку по Альберобелло. Это была не утомительная экскурсия, а
  • О
    Оксана
    6 августа 2024
    Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
    Благодарим за экскурсию, все понравилось, увидели сказочные домики и услышали не менее сказочную историю о них. Алина очень отзывчивая и ответила
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    на миллион наших вопросов! А еще у нее есть авторская книга Путеводитель по Бари, которая очень помогла нам в момент прогулки по городу Бари, книга написана очень понятным и легким языком! Еще раз спасибо и до новых встреч!

  • Е
    Елена
    2 марта 2022
    Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
    Добрый день, хочу сказать много тёплых слов Алине, благодарю вас за экскурсию. Это было потрясающе, великолепно, сказочно. Алина грамотно составила маршрут, все подробно с планом постройки труллов все рассказала, показала, обратила внимание на детали и сделала отличные фото!!!! СПАСИБО

Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Альберобелло в октябре 2024
Сейчас в Альберобелло в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 150. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Альберобелло (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год на рождество, 22 ⭐ отзыва, цены от €130. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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