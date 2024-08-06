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Во время неспешной прогулки по Альберобелло, входящему в список Всемирного культурного наследия, туристы познакомятся с местными легендами и историей домиков-трулло.



Экскурсия включает посещение церкви с куполами в форме трулло, нескольких панорамных площадок, Кафедрального собора святых Косьмы и Дамиана и Королевского трулло. Для любознательных предусмотрена дегустация местных деликатесов и вин. Уникальная возможность увидеть трулло не только снаружи, но и изнутри