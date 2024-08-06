Во время неспешной прогулки по Альберобелло, входящему в список Всемирного культурного наследия, туристы познакомятся с местными легендами и историей домиков-трулло.
Экскурсия включает посещение церкви с куполами в форме трулло, нескольких панорамных площадок, Кафедрального собора святых Косьмы и Дамиана и Королевского трулло. Для любознательных предусмотрена дегустация местных деликатесов и вин. Уникальная возможность увидеть трулло не только снаружи, но и изнутри
Экскурсия включает посещение церкви с куполами в форме трулло, нескольких панорамных площадок, Кафедрального собора святых Косьмы и Дамиана и Королевского трулло. Для любознательных предусмотрена дегустация местных деликатесов и вин. Уникальная возможность увидеть трулло не только снаружи, но и изнутри
5 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальные домики-трулло
- 📸 Панорамные площадки
- 🍷 Дегустация местных вин
- 🏛 Кафедральный собор
- 🏰 Королевский трулло
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Церковь с куполами в форме трулло
- Панорамные площадки
- Кафедральный собор святых Косьмы и Дамиана
- Королевский трулло
Описание экскурсии
Сказка на побережье Адриатического моряМы пройдем по «бродвею» Альберобелло, посетим церковь с куполами в форме трулло и несколько панорамных площадок, а также Кафедральный собор святых Косьмы и Дамиана и Королевский трулло. Для самых любознательных есть возможность продегустировать местные деликатесы и вина.
каждый день в любое время
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Билеты в музей Королевский трулло (2 евро/чел.)
- Дегустация (по запросу)
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: каждый день в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Рекомендуется удобная обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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