1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Волшебный Альберобелло
Исследовать сказочный город с белоснежными домиками «трулли» и христианскими святынями
Начало: На центральной площади
11 июня в 08:00
13 июня в 08:00
€140 за всё до 30 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
1.5 часа
Альберобелло - город сказочных домиков «труллов»
Открыть историю самых необыкновенных и колоритных строений Южной Италии
Начало: Piazza del Popolo
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€143 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия Альберобелло
Начало: Ваш отель
Расписание: экскурсия проводится ежедневно, в любое удобное для вас время. Продолжительность экскурсии 2 часа
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
€100 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
1.5 часа
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Начало: Площадь дель Пополо
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказочный Альберобелло
Начало: По согласованию
Расписание: каждый день в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€130 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья6 апреля 2024Нам с супругом экскурсия очень понравилась, если бы не Земфира, мы бы не получили и половины впечатлений от Альберобелло. Рекомендую.
- ВВиктирия22 июля 2023Экскурсия была на высшем уровне. Экскурсовод прекрасная милая женщина. Красиво и доступно изложила свою программу. Рекомендую.
- ВВера5 мая 2023Спасибо большое Земфире за эту увлекательную, интересную экскурсию по сказочному Альберобелло. Время пролетело не заметно. Мы прогулялись по самым интересным местечкам города, Земфира рассказала нам историю этого уникального города.
- ЕЕлена2 марта 2022Добрый день, хочу сказать много тёплых слов Алине, благодарю вас за экскурсию. Это было потрясающе, великолепно, сказочно. Алина грамотно составила маршрут, все подробно с планом постройки труллов все рассказала, показала, обратила внимание на детали и сделала отличные фото!!!! СПАСИБО
- MMarina17 октября 2019Экскурсия в Альберобелло понравилась, прошла легко, было интересно и познавательно. Спасибо гиду!
Ответы на вопросы от путешественников по Альберобелло в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Альберобелло
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Сколько стоит экскурсия по Альберобелло в июне 2024
Сейчас в Альберобелло в категории "Индивидуальные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 100 до 143 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.72 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Альберобелло? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке