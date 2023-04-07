На экскурсии вы увидите дома трулло и камень, который вытягивали, чтобы разрушить домик.
Познакомитесь с историей создания поселения, любовью и дуэлями феодалов Альбербелло и победой крестьян в противостоянии жестоким и сумасбродным нравам феодалов. Стоимость зависит от количества человек в группе.
Познакомитесь с историей создания поселения, любовью и дуэлями феодалов Альбербелло и победой крестьян в противостоянии жестоким и сумасбродным нравам феодалов. Стоимость зависит от количества человек в группе.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Район Айя Пиккола
- Район Монти
- Церковь – трулло св. Антония
- Жилой дом –трулло (внутри)
- Пл. дель Пополо и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет
На экскурсии вы увидите дома трулло и камень, который вытягивали, чтобы разрушить домик. Познакомитесь с историей создания поселения, любовью и дуэлями феодалов Альбербелло и победой крестьян в противостоянии жестоким и сумасбродным нравам феодалов.
Продегустируете вина, ликеры (по желанию).
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
Ежедневно в 11:15, 15:45
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: площадь дель ПополоЗавершение: ларго Мартеллотта
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:15, 15:45Экскурсия длится около 1.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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