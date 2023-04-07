Альберобелло - город «карточных» домов трулло

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На экскурсии вы увидите дома трулло и камень, который вытягивали, чтобы разрушить домик.

Познакомитесь с историей создания поселения, любовью и дуэлями феодалов Альбербелло и победой крестьян в противостоянии жестоким и сумасбродным нравам феодалов. Стоимость зависит от количества человек в группе.
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Альберобелло - город «карточных» домов трулло
Ближайшие даты:
5
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Что вас ожидает:

  • Район Айя Пиккола
  • Район Монти
  • Церковь – трулло св. Антония
  • Жилой дом –трулло (внутри)
  • Пл. дель Пополо и др
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет

На экскурсии вы увидите дома трулло и камень, который вытягивали, чтобы разрушить домик. Познакомитесь с историей создания поселения, любовью и дуэлями феодалов Альбербелло и победой крестьян в противостоянии жестоким и сумасбродным нравам феодалов.
Продегустируете вина, ликеры (по желанию).

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.

Ежедневно в 11:15, 15:45

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: площадь дель Пополо
Завершение: ларго Мартеллотта
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:15, 15:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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