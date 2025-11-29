Описание Выбрать день Ответы на вопросы

Мария Ваш гид в Альберобелло Групповая экскурсия Язык проведения итальянский 🇷🇺 русский Длитель­ность 2 часа Размер группы 1-5 человек

Описание экскурсии Приглашаю в необычную Италию город Альберобелло. Памятник ЮНЕСКО, получивший такое покровительство из-за странных конструкций Труллей. Местные жители вовсе не Тролли, а обычные крестьяне, которые собирали своё жильё по принципу пазла. А вот почему они не скрепляли кладку, кому поклонялись, от кого скрывался, мы и узнаем на экскурсии. Посетим два района Альберобелло, зайдем в гости к местным жителям в трулли и не пропустим ничего значимого в этой деревушке, в том числе мороженое и ликеры.

