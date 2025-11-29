Описание экскурсииПриглашаю в необычную Италию город Альберобелло. Памятник ЮНЕСКО, получивший такое покровительство из-за странных конструкций Труллей. Местные жители вовсе не Тролли, а обычные крестьяне, которые собирали своё жильё по принципу пазла. А вот почему они не скрепляли кладку, кому поклонялись, от кого скрывался, мы и узнаем на экскурсии. Посетим два района Альберобелло, зайдем в гости к местным жителям в трулли и не пропустим ничего значимого в этой деревушке, в том числе мороженое и ликеры.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Via Indipendenza, 25, 70011 Alberobello BA
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
