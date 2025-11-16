Экскурсия предлагает возможность посетить два уникальных города Италии: Альберобелло и Матеру. Альберобелло славится своими домиками-трулло, построенными без связующего раствора, что делает их настоящим архитектурным чудом. Матера, известная как итальянский Иерусалим, привлекает своими скальными жилищами и богатой историей. Оба города входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает их культурную и историческую значимость

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Описание экскурсии

Удивительный Альберобелло

Альберобелло — это уникальный город в Италии, основанный в XVI веке. Он привлекает множество туристов своим очарованием и особенностями архитектуры. Главная изюминка города — это домики, известные как трулло, что в переводе значит «купол». Местные крестьяне строили эти жилища с применением особой технологии, не используя связующий раствор, что придаёт им неповторимый вид.

Историческая прогулка

Во время нашей прогулки по Альберобелло вы сможете насладиться атмосферой исторического квартала. Мы будем гулять по живописным холмам, среди шляпок трулло, и заглянем в уникальную церковь Святого Антонио. Также мы посетим папскую базилику Святых бессребреников — врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана, где хранится частица их мощей, которые являются покровителями Альберобелло.

Очарование Матеры

Матера, расположенная на юге Италии, предлагает посетителям особую атмосферу. Этот город стал известен своей колоритной историей, насчитывающей с VIII века, когда сюда прибыли христиане из Византии во время иконоборческих гонений. Его потрясающие скалистые пейзажи напоминают ранее известные места, такие как Каппадокия.

Всемирное наследие

С 1993 года старый город Матеры, известный как «Сасси», является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, который значительно важно сохранять для будущих поколений. Матера также заслуженно называется итальянским Иерусалимом, здесь были сняты многие фильмы о жизни Иисуса Христа. Например, Мэл Гибсон выбрал этот город для съемок эмоционального фильма «Страсти Христовы». Но это не единственный фильм, который оставил свою кинематографическую метку в Матере — последний фильм о Бонде также был снят в этом живописном месте.