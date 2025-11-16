Мои заказы

Альберобелло и Матера - две жемчужины за один день

Откройте для себя Альберобелло и Матеру за один день. Уникальные трулло и скальные города ждут вас в этом захватывающем путешествии
Экскурсия предлагает возможность посетить два уникальных города Италии: Альберобелло и Матеру.

Альберобелло славится своими домиками-трулло, построенными без связующего раствора, что делает их настоящим архитектурным чудом.

Матера, известная как итальянский Иерусалим, привлекает своими скальными жилищами и богатой историей.

Оба города входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подчеркивает их культурную и историческую значимость

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение объектов ЮНЕСКО
  • 🏠 Уникальные домики-трулло
  • ⛪ Исторические церкви и базилики
  • 🎥 Места съемок известных фильмов
  • 🌍 Погружение в итальянскую культуру
Что можно увидеть

  • Церковь Святого Антонио
  • Папская базилика Святых Космы и Дамиана
  • Старый город Сасси

Описание экскурсии

Удивительный Альберобелло

Альберобелло — это уникальный город в Италии, основанный в XVI веке. Он привлекает множество туристов своим очарованием и особенностями архитектуры. Главная изюминка города — это домики, известные как трулло, что в переводе значит «купол». Местные крестьяне строили эти жилища с применением особой технологии, не используя связующий раствор, что придаёт им неповторимый вид.

Историческая прогулка

Во время нашей прогулки по Альберобелло вы сможете насладиться атмосферой исторического квартала. Мы будем гулять по живописным холмам, среди шляпок трулло, и заглянем в уникальную церковь Святого Антонио. Также мы посетим папскую базилику Святых бессребреников — врачевателей и чудотворцев Космы и Дамиана, где хранится частица их мощей, которые являются покровителями Альберобелло.

Очарование Матеры

Матера, расположенная на юге Италии, предлагает посетителям особую атмосферу. Этот город стал известен своей колоритной историей, насчитывающей с VIII века, когда сюда прибыли христиане из Византии во время иконоборческих гонений. Его потрясающие скалистые пейзажи напоминают ранее известные места, такие как Каппадокия.

Всемирное наследие

С 1993 года старый город Матеры, известный как «Сасси», является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, который значительно важно сохранять для будущих поколений. Матера также заслуженно называется итальянским Иерусалимом, здесь были сняты многие фильмы о жизни Иисуса Христа. Например, Мэл Гибсон выбрал этот город для съемок эмоционального фильма «Страсти Христовы». Но это не единственный фильм, который оставил свою кинематографическую метку в Матере — последний фильм о Бонде также был снят в этом живописном месте.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Город Альберобелло с его знаменитыми домиками
  • Исторический центр
  • Смотровая площадка
  • Город Матера
  • Скальные церкви
  • Дома, вырубленные в скале
  • Вид на национальный парк и древние пещеры
  • Кафедральный собор и др
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Что не входит в цену
  • Дом-грот (2 евро с человека, по желанию)
  • Кафедральный собор 1 евро с человека, по желанию «, » Обед.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

