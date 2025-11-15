Экскурсия по Альберобелло предлагает уникальную возможность познакомиться с историей и легендами этого удивительного городка.
Гости смогут прогуляться по районам Айа Пиккола и Монти, посетить уникальные церкви Святого Антонио и Святых врачей Косьмы и Дамиана. Особое внимание уделяется архитектуре домиков трулло, которые создают атмосферу сказки. Местные деликатесы и изделия мастеров добавят особый колорит вашему путешествию
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура трулло
- 🌄 Прогулка по историческим районам
- ⛪ Посещение знаменитых церквей
- 🍷 Дегустация местных деликатесов
- 🛍️ Покупка изделий местных мастеров
Что можно увидеть
- Церковь Святого Антонио
- Церковь Святых врачей Косьмы и Дамиана
- Район Айа Пиккола
- Район Монти
Описание экскурсииВ комфортном для вас темпе мы прогуляемся по двум районам исторического центра уникального городка Альберобелло. Посетим район Айа Пиккола и Монти. Заглянем в уникальную своей архитектурой церковь Святого Антонио и церковь Святых врачей Косьмы и Дамиана (закрываются на обед). Узнаем об истории и легендах города Альберобелло, зайдем во внутрь домиков трулло. При желании попробуем местные деликатесы и ликеры.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Два района Альберобелло: район Айа Пиккола и Монти
- Базилика Святых врачей Косьмы и Дамиана
- Церковь Святого Антонио
- Сиамский трулло
Что включено
- Услуги гида.
Что не входит в цену
- Трансфер при необходимости
- Личные расходы
- Еда и напитки.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Via Dante, Alberobello
Завершение: Largo Martellota, Alberobello
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
