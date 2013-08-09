На юге Италии, в регионе Апулии (совр. : Пулья), есть чудо-городок, напоминающий детские сказки. Среди широких просторов, как мираж, как видение встают островерхие каменные домики, так называемые трулли. Весь мир ездит полюбоваться этим урбанистическим «спектаклем», справедливо поставленным на учет в ЮНЕСКО.

История этого городка с населением, которое насчитывает на данный момент 11157 тыс человек, началась очень давно. Как известно, в этом местечке были многовековые дубовые леса, которые использовалиcь для построения военных орудий. Одна из гипотез возникновения названия Альберобелло связана именно с этим, по некоторым данным город 🏙️ получил свое имя от объединения двух латинских слов arbor – дерево 🌲 и bellum – война. Спустя века Альберобелло получило мировую известность благодаря уникальной городской постройке – Трулло, каменному дому с конусообразной крышей (от греческого тодос – купол).

Однако паломники, помимо этих достопримечательностей 🏛️, ездят сюда ради поклонения мощам святых Космы и Дамиана, хранящихся в кафедральном соборе; они почитаются и как небесные покровители города ежегодно 25- 28 сентября широко отмечатся праздник св. Косьмы и Домиана Паломничество в Альберобелло обычно совершают в рамках посещения гробницы Св. Николая Чудотворца в Бари, столице Апулии. Городок славится так же и своими ремесленными производствами: паста, сладости, разнообразные ликеры, вина, сувениры 🎁 – все это сделано местными жителями с любовью и будет напоминать Вам о прекрасной поездке в сказочный город Итрийской долины.

Экскурсию можно объединить с другими не менее интересными местами - Альберобелло-Бари, Альберобелло-Зоосафари, Альберобелло Кастеллана гротт.