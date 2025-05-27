Экскурсии со скидкой в Амальфи до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Амальфи на русском языке, цены от €158, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Тропа богов - миф или реальность?
Пешая
4 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€158€175 за всё до 10 чел.
По Амальфитанскому побережью - на скутере
6 часов
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225€250 за человека
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Пешая
4.5 часа
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€158€175 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    27 мая 2025
    Тропа богов - миф или реальность?
    Очень понравилась экскурсия с Василием,он нам показал невероятные виды,сами такого не увидите. красивая природа,отличная и комфортная погода в конце мая. Спасибо Василию,что с удовольствием нас фотографировал и снимал на видео,и был очень терпелив и искренен. Я очень рекомендую эту экскурсию.
  • И
    Ирина
    27 мая 2025
    По Амальфитанскому побережью - на скутере
    Спасибо большое Василию за эту прекрасную экскурсию! Самостоятельно я бы за один день не смогла посетить столько прекрасных мест. Василий
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    прекрасно ориентируется на местности, знает где вкусно перекусить, где остановиться для красивого фото, где купить что угодно по вашему запросу. Рекомендую всем, кто не любит бесполезно шататься по городу, а хочет провести время качественно и увидеть все красивые места!

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Скидки»

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  1. Тропа богов - миф или реальность?
  2. По Амальфитанскому побережью - на скутере
  3. Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июне 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 158 до 225 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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