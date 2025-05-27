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10%
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€158
€175 за всё до 10 чел.
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10%
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€225
€250 за человека
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10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€158
€175 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна27 мая 2025Очень понравилась экскурсия с Василием,он нам показал невероятные виды,сами такого не увидите. красивая природа,отличная и комфортная погода в конце мая. Спасибо Василию,что с удовольствием нас фотографировал и снимал на видео,и был очень терпелив и искренен. Я очень рекомендую эту экскурсию.
- ИИрина27 мая 2025Спасибо большое Василию за эту прекрасную экскурсию! Самостоятельно я бы за один день не смогла посетить столько прекрасных мест. Василий
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Скидки»
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