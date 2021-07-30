Отзыв на: Амальфитанское побережье — мировое достояние А Александр 5 очень понравилось!!

Отзыв на: Поход — горные деревни Италии С Светлана 5 Получили удовольствие от экскурсии и от общения с таким неординарным человеком, как Алина.

Отзыв на: Поход — горные деревни Италии В Виктория 5 Экскурсия с Алиной была, пожалуй, лучшей экскурсией в моей жизни. Мы увидели и прошлись по таким тропам, куда без экскурсовода совершенно точно не попали бы. Алина показала нам горные склоны Атрани и Амальфи, и ее рассказы были наполнены такой любовью к этим местам, что не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась. Рекомендую всем, кто собирается посетить эти места, чтобы увидеть их изнутри и насладиться красотой, скрытой от толп туристов на центральных улицах. После прогулки Алина отвела нас в ресторан с чудесной кухней, помогла с выбором магазинов, дала много полезных советов. Нашей семье даже сложно назвать это экскурсией, скорее мы были на прогулке в компании невероятно приятного и как будто давно знакомого человека.

Отзыв на: По Амальфитанскому побережью с ветерком! И Изабелла 5 У меня была экскурсия «По Амальфитанскому побережью с ветерком. » на автомобиле. Побывала в нескольких городках побережья, прошлась пешком по чудным улочкам, слушая интересные рассказы и легенды, приветливые итальянцы, вкусная еда в симпатичном ресторанчике! Все было замечательно! Я в восторге от гидов- Алина и Леонид не только профессионалы своего дела, но и замечательная люди, благодаря которым хочется вернуться и узнавать Амальфитану ещё и ещё раз! Всем рекомендую!! Не пожалеете!

Отзыв на: Поход — горные деревни Италии К Катя 5 Отличная экскурсия по неизбитым местам Амальфийского побережья. Алина - интересный рассказчик, замечательный и заботливый гид, готовая адаптировать свою программу под потребности своих клиентов. Эксурсия будет комфортна для физически подготовленных людей, готовых подниматься в горку:-)

Отзыв на: По Амальфитанскому побережью с ветерком! I Igor 5 Очень интересная экскурсия по красивейшим местам Италии- спасибо большое Алине и Леониду за прекрасно проведённое время! Нам очень понравилось

Отзыв на: По Амальфитанскому побережью с ветерком! Б Борис 5 Спасибо Алине и Григорию - было интересно и весело

Отзыв на: Амальфитанское побережье — мировое достояние О Оксана 5 Если вы - мечтатели и романтики, то вы правильно сделали свой выбор! Наш предусмотрительный драйвер-экскурсовод Станислав стал, как тот волшебник, который исполняет заветные желания! Было все супер! Красоты природы, архитектуры, интересный рассказ, вкуснейшая еда в приятном ресторанчике с чудесным видом на море и город - все это нам подарил Станислав! Трудный серпантин дорог прошёл на одном дыхании- очень спокойно и бережно. Следующую нашу поездку в этот волшебный край - обязательно с ним и его спутницей Ольгой на их катере и по морю! Увидим эту красоту со стороны моря! Но - это будет уже другая история! А пока - огромное спасибо Вам Станислав и Ольга за подаренное счастье побывать в этом волшебном уголке!

Отзыв на: Амальфитанское побережье — мировое достояние Е Елена 5 Прекрасная экскурсия, очень хороший гид, знающий, внимательный, прислушивается к пожеланиям клиентов. Вовремя приехал и вовремя привёз обратно в порт на круизный лайнер