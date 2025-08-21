Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €275 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €290 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
За один день вы увидите главные красоты Амальфитанского побережья. Прогулка по городам и обед в традиционном ресторане оставят незабываемые впечатления
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €600 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Начало: В любой точке вдоль Амальфитанского побережья от П...
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €650 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Амальфитанское побережье за 1 день
Исследовать океан мировых шедевров в Амальфи, Равелло и Позитано
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €625 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Амальфитанское побережье - это гармония гор и моря, цитрусовые сады и живописные городки. Откройте для себя Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Ваш отель в Амальфи
Расписание: Ежедневно с 9:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день. Старт в выбранное вами время с 8.00-10.00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €375 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Машина времени: путешествие в Помпеи
Начало: Вход на раскопки Порта Марина Супериоре
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Казерта и ее королевский дворец
Путешествие в мир роскоши и истории королевской династии Бурбонов. Откройте для себя великолепие дворца и садов Казерты
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9.00 кроме вторника (во вторник музей закрыт)
11 авг в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Геркуланум - это место, где аристократы Древнего Рима наслаждались жизнью. Уникальные находки и атмосфера без толп ждут вас
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
€220 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Джезу Нуово, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Начало: Площадь Джезу Нуово
Расписание: по договоренности
€215 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Начало: Кафедральный собор Неаполя Дуомо
Расписание: в любой день, в любое время
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Археологический музей Неаполя
Начало: Археологический музей Неаполя
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Начало: Площадь Джезу Нуово
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€215 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Дольче Вита: путешествие по Амальфитанскому берегу
Начало: Неаполь
Расписание: Возможен выезд из Сорренто. Место встречи ваш отель.
€315 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Искья - вулканический остров с термальными источниками и пляжами. Уникальная природа и история ждут вас на этом удивительном острове
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
€420 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Уникальная экскурсия по Флегрейским полям с вулканами и древними руинами. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
€400 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прочида - самый самобытный остров Италии
Начало: Порт Неаполя Беверелло молло Беверелло
Расписание: по договоренности
€470 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Везувий: история киллера
Начало: Помпеи, станция Циркумвезувиана
Расписание: по договоренности
€240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
Начало: Порт Неаполя Молло Беверелло или по договоренности
Расписание: по договоренности
€420 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи с шефом Антонио. Нас ждут вкусные блюда из свежих продуктов и местное вино
Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании
Расписание: Любой день, в 19.30
€140 за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по историческому центру Амальфи
Путешествие по Амальфи - это возможность увидеть его уникальные пейзажи и исторические памятники, вдохновившие многих известных художников и поэтов
Начало: Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Расписание: По договоренности
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по прекрасному Равелло
Равелло - это место, где история и красота сливаются воедино. Откройте для себя уютные улочки и вдохновляющие виды
Начало: Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Расписание: По договоренности
€180 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Е
Дата посещения: 13 авг 2025
Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
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Эта была отличная экскурсия в день рождения 🎁
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А
Потрясающая экскурсия по Амальфитанскому побережью, все было организовано на высшем уровне! Благодаря Анне это путешествие стало настоящим погружением в историю,
+1
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Т
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых и аутентичных местах,где сама
+5
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Ю
Нам все ооочень понравилось!
Светлана замечательный гид и невероятно душевный человек. С ней мы ощутили всю прелесть побережья. Время пролетело незаметно! Поездка превзошла наши ожидания! А сколько всего вкусного мы попробовали!!! Обязательно обратимся к Светлане еще. 1000% будем рекомендовать ее друзьям)
Светлана замечательный гид и невероятно душевный человек. С ней мы ощутили всю прелесть побережья. Время пролетело незаметно! Поездка превзошла наши ожидания! А сколько всего вкусного мы попробовали!!! Обязательно обратимся к Светлане еще. 1000% будем рекомендовать ее друзьям)
+3
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М
Благодарю Станислава за великолепную экскурсию. Все было прекрасно организовано, понятно и, конечно, красиво. Станислав чудесно рассказывает детали, делает остановки на фото и прогулки. Рекомендую к посещению однозначно!
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L
Мы провели чулесный. незабываемый день на Амальфитанском побережье. Наш экскурсовод Яна, очень деликатный, чуткий, заботливфй человек, показывпла все красоты побережья
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O
Насыщенно, красиво, незабываемо! 👍
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И
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
+5
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Нам очень понравилось, было комфортно. Мы увидели много прекрасных мест
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Всего 102 отзыва в Амальфи
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Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи
Самые популярные экскурсии в Амальфи
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27:
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в августе 2026
Сейчас в Амальфи можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 30 до 650. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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