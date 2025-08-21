Ю Юлия

Нам все ооочень понравилось!

Светлана замечательный гид и невероятно душевный человек. С ней мы ощутили всю прелесть побережья. Время пролетело незаметно! Поездка превзошла наши ожидания! А сколько всего вкусного мы попробовали!!! Обязательно обратимся к Светлане еще. 1000% будем рекомендовать ее друзьям)

+3