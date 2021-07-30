Все экскурсии в Амальфи
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Амальфи – доступно 6 экскурсий на 2021 год, 42 ⭐ отзыва, цены от €66. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Амальфи почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
8ч
€300
за 1-10 чел.
Амальфитанское побережье — мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города — авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
Индивидуальная экскурсия
8ч
€377
за 1-5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком!
Автомобильная экскурсия от Салерно до Сорренто с остановками в красивейших приморских городах
Индивидуальная экскурсия
3ч
€144
за 1-5 чел.
Прогулка по историческому центру Амальфи
Изучить архитектуру собора Андрея Первозванного и уловить атмосферу старинных улочек
Индивидуальная экскурсия
8ч
€364
за 1-5 чел.
Древний город Посейдония
Путешествие в город 7 века до нашей эры — объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Индивидуальная экскурсия
3ч
€66
за 1 чел.
Поход — горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
Индивидуальная экскурсия
5ч
€260
за 1-8 чел.
История Амальфи на каноэ
Легенды, реликвии и прекрасные пейзажи города на необычной обзорной прогулке
Последние отзывы «Экскурсии Амальфи»
- ААлександр30 июля 2021очень понравилось!!
- ССветлана5 ноября 2019Получили удовольствие от экскурсии и от общения с таким неординарным человеком, как Алина.
- ВВиктория3 ноября 2019Экскурсия с Алиной была, пожалуй, лучшей экскурсией в моей жизни. Мы увидели и прошлись по таким тропам, куда без экскурсовода совершенно точно не попали бы. Алина показала нам горные склоны Атрани и Амальфи, и ее рассказы были наполнены такой любовью к этим местам, что не хотелось, чтобы прогулка заканчивалась. Рекомендую всем, кто собирается посетить эти места, чтобы увидеть их изнутри и насладиться красотой, скрытой от толп туристов на центральных улицах. После прогулки Алина отвела нас в ресторан с чудесной кухней, помогла с выбором магазинов, дала много полезных советов. Нашей семье даже сложно назвать это экскурсией, скорее мы были на прогулке в компании невероятно приятного и как будто давно знакомого человека.
- ИИзабелла24 октября 2019У меня была экскурсия «По Амальфитанскому побережью с ветерком. » на автомобиле. Побывала в нескольких городках побережья, прошлась пешком по чудным улочкам, слушая интересные рассказы и легенды, приветливые итальянцы, вкусная еда в симпатичном ресторанчике! Все было замечательно! Я в восторге от гидов- Алина и Леонид не только профессионалы своего дела, но и замечательная люди, благодаря которым хочется вернуться и узнавать Амальфитану ещё и ещё раз! Всем рекомендую!! Не пожалеете!
- ККатя20 октября 2019Отличная экскурсия по неизбитым местам Амальфийского побережья. Алина - интересный рассказчик, замечательный и заботливый гид, готовая адаптировать свою программу под потребности своих клиентов. Эксурсия будет комфортна для физически подготовленных людей, готовых подниматься в горку:-)
- IIgor11 сентября 2019Очень интересная экскурсия по красивейшим местам Италии- спасибо большое Алине и Леониду за прекрасно проведённое время! Нам очень понравилось
- ББорис16 августа 2019Спасибо Алине и Григорию - было интересно и весело
- ООксана3 августа 2019Если вы - мечтатели и романтики, то вы правильно сделали свой выбор! Наш предусмотрительный драйвер-экскурсовод Станислав стал, как тот волшебник, который исполняет заветные желания! Было все супер! Красоты природы, архитектуры, интересный рассказ, вкуснейшая еда в приятном ресторанчике с чудесным видом на море и город - все это нам подарил Станислав! Трудный серпантин дорог прошёл на одном дыхании- очень спокойно и бережно. Следующую нашу поездку в этот волшебный край - обязательно с ним и его спутницей Ольгой на их катере и по морю! Увидим эту красоту со стороны моря! Но - это будет уже другая история! А пока - огромное спасибо Вам Станислав и Ольга за подаренное счастье побывать в этом волшебном уголке!
- ЕЕлена20 июля 2019Прекрасная экскурсия, очень хороший гид, знающий, внимательный, прислушивается к пожеланиям клиентов. Вовремя приехал и вовремя привёз обратно в порт на круизный лайнер
- Отзыв на: Прогулка по историческому центру АмальфиННаталия19 октября 2018В прошедшем сентября со мной и моими близкими друзьями случилось невыразимо прекрасное, нам посчастливилось вкусить изысканного нектара из чаши бытия, прикоснувшись к жизни юга Италии. Одной из жемчужин магического ожерелья путешествия был незабываемый Амальфи. Я всегда очень тщательно подбираю проводников в манящие нас места и на этот раз не ошиблась с выбором гида. Гала стала той всемогущей феей, что открыла нам сердце древнего Амальфи, проведя по самым сокровенным его улочкам, распахнула для нас двери Собора Андрея Первозванного, заворожив рассказом о святынях, хранящихся тут, и истории, приведшей их сюда. Гала блестяще знает прошлое и настоящее Амальфи, чувствует настроение своих собеседников и преподносит информацию так, как нужно в данный момент данному путешественнику. Времени для разговоров, эмоциональных и содержательных, лично нам показалось мало, посему уже мечтаем вернуться на Амальфитану, и уверены, что Гала найдет, чем удивить и восхитить!