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Экскурсии в Амальфи

Найдено 27 экскурсий в Амальфи на русском языке, цены от €30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На машине
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
48 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от €450 за всё до 3 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Пешая
4.5 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: В городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €275 за всё до 8 чел.
По Амальфитанскому побережью - на скутере
6 часов
4 отзыва
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от €290 за человека
По Амальфитанскому побережью с ветерком
На машине
8 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Амальфитанскому побережью с ветерком
За один день вы увидите главные красоты Амальфитанского побережья. Прогулка по городам и обед в традиционном ресторане оставят незабываемые впечатления
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от €600 за всё до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
На машине
На кабриолете
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Начало: В любой точке вдоль Амальфитанского побережья от П...
3 сен в 09:00
4 сен в 09:00
от €650 за всё до 3 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Тропа богов - миф или реальность?
Согласно древнегреческим мифам, эту тропу протоптали боги, охранявшие Одиссея. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и узнайте больше
Начало: У остановки автобуса в Амальфи
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €225 за всё до 10 чел.
Амальфитанское побережье за 1 день
На машине
10 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Амальфитанское побережье за 1 день
Исследовать океан мировых шедевров в Амальфи, Равелло и Позитано
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €625 за всё до 4 чел.
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Амальфитанское побережье - это гармония гор и моря, цитрусовые сады и живописные городки. Откройте для себя Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Ваш отель в Амальфи
Расписание: Ежедневно с 9:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
10 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Побег на Амальфитанское Побережье
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день. Старт в выбранное вами время с 8.00-10.00
1 окт в 09:00
2 окт в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
На мотоцикле
13 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Из Амальфи в Альберобелло - город труллей (на байке)
Погрузитесь в атмосферу южной Италии, исследуя Альберобелло на байке. Узнайте о труллях, легендах и символах, которые делают этот город уникальным
Начало: По договорённости
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €375 за человека
Машина времени: путешествие в Помпеи
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Машина времени: путешествие в Помпеи
Начало: Вход на раскопки Порта Марина Супериоре
Расписание: по договоренности
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€240 за всё до 10 чел.
Казерта и ее королевский дворец
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Казерта и ее королевский дворец
Путешествие в мир роскоши и истории королевской династии Бурбонов. Откройте для себя великолепие дворца и садов Казерты
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9.00 кроме вторника (во вторник музей закрыт)
11 авг в 09:00
€300 за всё до 10 чел.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Геркуланум - это место, где аристократы Древнего Рима наслаждались жизнью. Уникальные находки и атмосфера без толп ждут вас
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
€220 за всё до 10 чел.
Неаполь и его греко-римский исторический центр
2 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Неаполь и его греко-римский исторический центр
Начало: Площадь церкви Джезу Нуово, возле обелиска
Расписание: ежедневно в 16:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€30 за человека
Подземный Неаполь и греко-римский центр
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Начало: Площадь Джезу Нуово
Расписание: по договоренности
€215 за всё до 10 чел.
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Начало: Кафедральный собор Неаполя Дуомо
Расписание: в любой день, в любое время
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€260 за всё до 10 чел.
Археологический музей Неаполя
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Археологический музей Неаполя
Начало: Археологический музей Неаполя
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€200 за всё до 10 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
2 часа
Индивидуальная
до 9 чел.
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Начало: Площадь Джезу Нуово
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
€215 за всё до 9 чел.
Дольче Вита: путешествие по Амальфитанскому берегу
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Дольче Вита: путешествие по Амальфитанскому берегу
Начало: Неаполь
Расписание: Возможен выезд из Сорренто. Место встречи ваш отель.
€315 за всё до 6 чел.
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
6 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Искья - вулканический остров с термальными источниками и пляжами. Уникальная природа и история ждут вас на этом удивительном острове
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
€420 за всё до 5 чел.
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Флегрейские поля: пещеры, вулканические кратеры и озера
Уникальная экскурсия по Флегрейским полям с вулканами и древними руинами. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
€400 за всё до 7 чел.
Прочида - самый самобытный остров Италии
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Прочида - самый самобытный остров Италии
Начало: Порт Неаполя Беверелло молло Беверелло
Расписание: по договоренности
€470 за всё до 10 чел.
Везувий: история киллера
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Везувий: история киллера
Начало: Помпеи, станция Циркумвезувиана
Расписание: по договоренности
€240 за всё до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
Начало: Порт Неаполя Молло Беверелло или по договоренности
Расписание: по договоренности
€420 за всё до 10 чел.
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Для вас готовит шеф Антонио: ужин в неаполитанской семье
Погрузитесь в атмосферу итальянской семьи с шефом Антонио. Нас ждут вкусные блюда из свежих продуктов и местное вино
Начало: Позиллипо, Неаполь Договоримся при бронировании
Расписание: Любой день, в 19.30
€140 за человека
Прогулка по историческому центру Амальфи
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по историческому центру Амальфи
Путешествие по Амальфи - это возможность увидеть его уникальные пейзажи и исторические памятники, вдохновившие многих известных художников и поэтов
Начало: Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Расписание: По договоренности
€180 за всё до 3 чел.
Прогулка по прекрасному Равелло
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Прогулка по прекрасному Равелло
Равелло - это место, где история и красота сливаются воедино. Откройте для себя уютные улочки и вдохновляющие виды
Начало: Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Расписание: По договоренности
€180 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Е
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Дата посещения: 13 авг 2025
Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
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N
Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло
Эта была отличная экскурсия в день рождения 🎁
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А
Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете
Потрясающая экскурсия по Амальфитанскому побережью, все было организовано на высшем уровне! Благодаря Анне это путешествие стало настоящим погружением в историю,
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культуру и атмосферу этих удивительных мест. Слушать интересные истории, легенды и исторические факты было невероятно увлекательно. Рекомендую всем, кто хочет не только увидеть эти красивые места, а узнать их душу. Огромное спасибо за незабываемый день!

Потрясающая экскурсия по Амальфитанскому побережью, все было организовано на высшем уровне! Благодаря Анне это путешествие стало
Потрясающая экскурсия по Амальфитанскому побережью, все было организовано на высшем уровне! Благодаря Анне это путешествие стало
Потрясающая экскурсия по Амальфитанскому побережью, все было организовано на высшем уровне! Благодаря Анне это путешествие стало
Потрясающая экскурсия по Амальфитанскому побережью, все было организовано на высшем уровне! Благодаря Анне это путешествие стало+1
Потрясающая экскурсия по Амальфитанскому побережью, все было организовано на высшем уровне! Благодаря Анне это путешествие стало
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Т
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых и аутентичных местах,где сама
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не увидела бы и не успела даже физически. Позитано,Равелло,Минори,Амальфи,секретные видовый площадки-потрясающе! А ещё,Василий очень коммуникабельный и легкий в общении,получились очень классные фото! Спасибо большое,однозначно рекомендую!

Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых+5
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
Очень понравилась экскурсия. Василий отличный гид,очень много было интересных мест,благодаря ему я была в таких видовых
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Ю
Амальфитанское побережье за 1 день
Нам все ооочень понравилось!
Светлана замечательный гид и невероятно душевный человек. С ней мы ощутили всю прелесть побережья. Время пролетело незаметно! Поездка превзошла наши ожидания! А сколько всего вкусного мы попробовали!!! Обязательно обратимся к Светлане еще. 1000% будем рекомендовать ее друзьям)
Нам все ооочень понравилось!
Нам все ооочень понравилось!
Нам все ооочень понравилось!
Нам все ооочень понравилось!+3
Нам все ооочень понравилось!
Нам все ооочень понравилось!
Нам все ооочень понравилось!
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М
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Благодарю Станислава за великолепную экскурсию. Все было прекрасно организовано, понятно и, конечно, красиво. Станислав чудесно рассказывает детали, делает остановки на фото и прогулки. Рекомендую к посещению однозначно!
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L
Побег на Амальфитанское Побережье
Мы провели чулесный. незабываемый день на Амальфитанском побережье. Наш экскурсовод Яна, очень деликатный, чуткий, заботливфй человек, показывпла все красоты побережья
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в нужном нам темпе, рассказывая интересные исторические факты, легенды, поверья. Мы были очень довольны, эти необыкновенные впечатления останутся с нами надолго. Спасибо нашей Яночке!

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O
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Насыщенно, красиво, незабываемо! 👍
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И
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.+5
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился.
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Елена
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Нам очень понравилось, было комфортно. Мы увидели много прекрасных мест
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Всего 102 отзыва в Амальфи

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Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи

Самые популярные экскурсии в Амальфи
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27:
  1. Амальфитанское побережье - мировое достояние;
  2. Амальфитанское побережье: лимоны и лимончелло;
  3. По Амальфитанскому побережью - на скутере;
  4. По Амальфитанскому побережью с ветерком;
  5. Вдоль Амальфитанского побережья на кабриолете.
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в августе 2026
Сейчас в Амальфи можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 30 до 650. Туристы уже оставили гидам 102 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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