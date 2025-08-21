Упоительные морские панорамы, деревушки в скалах и лимончелло - со вкусом солнца и счастья
Представьте: ласковый ветер играет в волосах, солнце отражается в лазури Тирренского моря, а вы — в красном кабриолете мчитесь по самой живописной дороге Италии.
По пути мы будем останавливаться и гулять, зайдём в мастерскую керамики, полакомимся лимончелло и моцареллой. День будет наполнен светом, видами, вкусами и живыми историями из средиземноморской жизни.
Описание экскурсии
Проедем на кабриолете вдоль всего Амальфитанского побережья: Позитано, Праяно, Фуроре, Амальфи, Атрани, Минори, Майори.
В Равелло погуляем по террасе бесконечности на вилле Чимброне — это место, где вы словно парите между морем и небом
В Амальфи попробуем лимончелло и лимонное джелато в лимоне, а также зайдём в керамическую мастерскую и я расскажу, почему всюду изображены ослики
Прокатимся через долину Трамонти с виноградниками и лимонными садами, заедем на фабрику домашней моцареллы
Посмотрим сверху на бухту Кавалло-Морто, где встречаются море и скалы. Панорама настолько прекрасна, что от этих видов кружится голова!
Сделаем миллион фотографий, ведь здесь каждая остановка — как сцена из фильма
По дороге мы будем говорить о самом главном — о том, что делает Амальфитанское побережье неповторимым:
Что значит жить «по-итальянски» — с чувством, вкусом, не торопясь, но с огоньком. Почему здесь умеют наслаждаться каждым моментом и что мы можем перенять у местных
Почему южная кухня считается самой душевной в Италии и какие кулинарные традиции здесь чтут и хранят
Как маленькие прибрежные города стали центрами морской торговли и вдохновением для поэтов и художников
Кто и зачем строил виллы на утёсах и почему Равелло называют городом музыки и тишины
И многое другое!
А ещё вы при желании попробуете моцареллу, которую готовят в долине Трамонте по старинному рецепту. Это не та моцарелла, что в супермаркетах: она ещё тёплая, тянущаяся, с ароматом молока и трав. Вы узнаете, почему настоящую моцареллу делают на рассвете и что с ней общего у сыроваров и монахов.
Также можем сделать остановку на обед, чтобы ощутить все прелести южной итальянской кухни. А что это будет, выбирать вам — ресторанчик у моря или пиццерия, где пиццу подают прямо под лимонными деревьями.
Как проходит поездка
Мы будем делать остановки в самых интересных и живописных местах: в Равелло мы пробудем 1-1,5 ч., в Амальфи — 1-2 часа. На Позитано посмотрим с 2 смотровых площадок.
Организационные детали
Поездка проходит на красном кабриолете MINI Cabrio с 3 пассажирскими креслами. Детского сиденья нет
По желанию дополнительно оплачивается (для 1 чел.): — вход на Виллу Чимброне в Равелло — €10 — обед — €20–35 — домашняя моцарелла — €5 — мороженое в лимоне — €10 — аперитив — €8–15 в зависимости от локации — кофе с десертом — €5–10
Анна — ваш гид в Амальфи
Провела экскурсии для 16 туристов
Привет! Я — Анна. И любовь к Италии — мой главный маршрут.
Раньше моя жизнь была выстроена по правилам: 12 лет в собственном IT-бизнесе, дедлайны, таблицы, процессы. Оттуда я знаю, что читать дальше
такое четкость и организованность.
Но мне хотелось больше красок и жизни в самой жизни. Поэтому я купила красный кабриолет, собрала чемодан и уехала туда, где сердце замирает от вида горизонта — на Амальфитанское побережье.
Теперь я провожу здесь душевные экскурсии — не “галоп по достопримечательностям”, а настоящие путешествия по красоте, вкусам и легендам.
Я без ума от Южной Италии: от ее кухни, от беззаботного “живи сейчас”, от бесконечных разговоров за вином, от ее истории и культуры.
И да, я написала книгу. О том, как изменилась моя жизнь, как я ушла из "чётко и правильно" в "живу, как чувствую".
Потому что Италия — это не страна. Это состояние души.
Я здесь, чтобы делиться этой любовью. Чтобы вы уехали отсюда с глазами, полными света, и сердцем, в котором поселится своя, личная Италия.
Е
Елена
21 авг 2025
Благодарю Анну за прекрасно проведенную экскурсию! Было интересно, познавательно, легко и весело!) Анна не только отличный гид, но и добрый душевный человек, помогала нам в дальнейшем в наших делах, огромное спасибо за всё!
Дата посещения: 13 августа 2025
Анна
2 окт 2025
Мы в восторге от Анны, от ее мини купера, от маршрута, который она создала, от рассказов про побережье, невозможно не влюбиться во все это! ❤️ рекомендую эту экскурсию для всех, кто едет на побережье, красивее. лучше, вкуснее, интереснее вы не найдете! Анна, спасибо большое еще раз, обязательно вернемся не раз к вам! 🥰
В
Виктория
1 авг 2025
Это было самое красивое, сочное, наполняющее и великолепное путешествие с Анной. Все было организовано очень бережно, аккуратно и с невероятной теплотой! Аня интересный рассказчик, поведала нам много интересных исторических фактов, легенд и мифов всех городков, в которых мы побывали. Вишенка на торте наших эмоций - домашняя моцарелла с персиками и инжиром, в атмосфере созерцания заката в долине
E
Evgeniya
19 июл 2025
Отличная экскурсия на кабриолете! Анна очень интересно рассказывает, привезли нас в красивые места и дала много рекомендаций)
A
Anna
10 июл 2025
Великолепная экскурсия! Посещение самых красивых мест побережья, интересный рассказ, лимончелло)) «Аллея Бесконечности» и Вилла Чамброне запомнятся на всю жизнь! Прекрасный эрудированный веселый и обаятельный экскурсовод! Лучшая экскурсия за много лет! Настроение и самые позитивные эмоции обеспечены! Очень рекомендую!!!