Представьте: ласковый ветер играет в волосах, солнце отражается в лазури Тирренского моря, а вы — в красном кабриолете мчитесь по самой живописной дороге Италии. По пути мы будем останавливаться и гулять, зайдём в мастерскую керамики, полакомимся лимончелло и моцареллой. День будет наполнен светом, видами, вкусами и живыми историями из средиземноморской жизни.

Проедем на кабриолете вдоль всего Амальфитанского побережья: Позитано, Праяно, Фуроре, Амальфи, Атрани, Минори, Майори.

В Равелло погуляем по террасе бесконечности на вилле Чимброне — это место, где вы словно парите между морем и небом

В Амальфи попробуем лимончелло и лимонное джелато в лимоне, а также зайдём в керамическую мастерскую и я расскажу, почему всюду изображены ослики

Прокатимся через долину Трамонти с виноградниками и лимонными садами, заедем на фабрику домашней моцареллы

Посмотрим сверху на бухту Кавалло-Морто, где встречаются море и скалы. Панорама настолько прекрасна, что от этих видов кружится голова!

Сделаем миллион фотографий, ведь здесь каждая остановка — как сцена из фильма

По дороге мы будем говорить о самом главном — о том, что делает Амальфитанское побережье неповторимым:

Что значит жить «по-итальянски» — с чувством, вкусом, не торопясь, но с огоньком. Почему здесь умеют наслаждаться каждым моментом и что мы можем перенять у местных

Почему южная кухня считается самой душевной в Италии и какие кулинарные традиции здесь чтут и хранят

Как маленькие прибрежные города стали центрами морской торговли и вдохновением для поэтов и художников

Кто и зачем строил виллы на утёсах и почему Равелло называют городом музыки и тишины

И многое другое!

А ещё вы при желании попробуете моцареллу, которую готовят в долине Трамонте по старинному рецепту. Это не та моцарелла, что в супермаркетах: она ещё тёплая, тянущаяся, с ароматом молока и трав. Вы узнаете, почему настоящую моцареллу делают на рассвете и что с ней общего у сыроваров и монахов.

Также можем сделать остановку на обед, чтобы ощутить все прелести южной итальянской кухни. А что это будет, выбирать вам — ресторанчик у моря или пиццерия, где пиццу подают прямо под лимонными деревьями.

Мы будем делать остановки в самых интересных и живописных местах: в Равелло мы пробудем 1-1,5 ч., в Амальфи — 1-2 часа. На Позитано посмотрим с 2 смотровых площадок.

Поездка проходит на красном кабриолете MINI Cabrio с 3 пассажирскими креслами. Детского сиденья нет