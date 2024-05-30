1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
По Амальфитанскому побережью с ветерком: Равелло, Атрани, Позитано и другие
Откройте для себя Амальфитанское побережье за один день! Путешествие по живописным городам, традиционная кухня и захватывающие виды ждут вас
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от €400 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Амальфи: Собор Андрея Первозванного и фабрика бумаги
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Побег на Амальфитанское Побережье: Равелло, Амальфи и лимонные террасы
Индивидуальная автомобильная экскурсия по жемчужинам Амальфитанского побережья. Исторические события, местные суеверия и дегустация лимончелло
Начало: Неаполь, Сорренто, Помпеи, Салерно
Расписание: Любой день. Старт в выбранное вами время с 8.00-10.00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Машина времени: путешествие в Помпеи
Начало: Вход на раскопки Porta Marina Superiore
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казерта и ее королевский дворец: индивидуальная экскурсия
Посетите исторический особняк Бурбонов в Неаполе, известный как итальянский Версаль. Оцените роскошные интерьеры и погуляйте по английскому и итальянскому садам
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9.00 кроме вторника (во вторник музей закрыт)
Завтра в 18:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Остров мореплавателей: путешествие на Искья
Искья - древнегреческая колония с термальными источниками и пляжами. Остров здоровья и молодости ждёт вас для незабываемого отдыха и лечения
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Индивидуальная экскурсия по амальфитанскому побережью. Виллы, соборы и живописные улочки ждут вас в Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Ваш отель в Амальфи
Расписание: Ежедневно с 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€360 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город аристократов: Геркуланум и древнеримская элита
Геркуланум: город аристократов у подножия Везувия. Откройте для себя уникальные сохранившиеся артефакты и архитектурные жемчужины
Начало: Геркуланум
Расписание: Ежедневно с 9.00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия: Флегрейские поля, вулканические кратеры и древние руины
Флегрейские поля - это уникальная возможность увидеть вулканические кратеры, пещеры и древние руины. Погрузитесь в атмосферу истории и природы
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 9:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€300 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Прочида - самобытный остров Италии с рыбацкими поселками и историей
Прогулка по Прочиде среди рыбацких лодок и сетей, посещение старейшего поселка Корричеллы и исторических мест, таких как Terra Murata и Palazzo d’Avalos
Начало: Порт Неаполя Беверелло molo Beverello
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Везувий: история киллера - индивидуальная экскурсия
Поднимитесь к кратеру Везувия, одного из самых опасных вулканов Европы. Узнайте о его истории и насладитесь видами на Амальфи и Неаполь
Начало: Помпеи, станция Circumvesuviana
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Остров Капри - райский уголок: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу элитного шика и итальянской элегантности на острове Капри. Вкусные блюда, яркая керамика и желтые лимоны ждут вас
Начало: Порт Неаполя Molo Beverello или по договоренности
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€360 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: подземный Неаполь и греко-римский центр
Погрузитесь в историю подземного Неаполя и прогуляйтесь по греко-римскому центру. Узнайте о древнем акведуке и посетите мастерские с рождественскими вертепами
Начало: Площадь Gesu Nuovo
Расписание: по договоренности
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Сокровищница Святого Януария и греко-римский центр
Посетите сокровищницу Святого Януария и прогуляйтесь по греко-римскому центру Амальфи. Увидите тысячи драгоценных камней и символические серьги против чумы
Начало: Кафедральный собор Неаполя Duomo
Расписание: в любой день, в любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€225 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Археологический музей Неаполя
Начало: Археологический музей Неаполя
Расписание: в любой день (кроме вторника), в любое время
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€175 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Капелла Сан-Северо и греко-римский центр Неаполя
Индивидуальная экскурсия по Капелле Сан-Северо и историческому центру Неаполя. Узнайте тайны масонского храма и насладитесь атмосферой древнего города
Начало: Площадь Gesu Nuovo
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
€225 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
5 часов
История Амальфи на каноэ: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Амальфи на каноэ. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию этого удивительного региона
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Индивидуальная экскурсия: лимоны и лимончелло на Амальфитанском побережье
Густой аромат лимонов, яркие краски побережья и радушные улыбки итальянцев! Прогулка по лимонным фабрикам и фруктовой тропе подарит незабываемые впечатления
Начало: в городе Минори, перед входом в Римскую виллу
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€200 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь30 мая 2024Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
- ЕЕкатерина10 мая 2024Благодарим Алину и Григория за увлекательный и душевный день, проведенный на Амальфитанском побережье, наша компания осталась в восторге, мы увидели самые зрелищные места, пообедали в колоритном рыбном ресторане и отлично провели время 😊
- JJulia30 апреля 2024Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
- ДДарья27 апреля 2024Я была на экскурсии со Станиславом в октябре 2023. Хотя формулировка "была на экскурсии" абсолютно неприменима к Станиславу. Скорее "я
- AAysel6 января 2024Восхитительный день с Алиной! Её увлекательные рассказы сделали наш полный дневной тур по Позитано, Амальфи, Атрани, Равелло и другим местам
- ЕЕлена13 декабря 2023Мы были на экскурсии по городку Амальфи в конце ноября 2023 г с гидом Алиной. Она профессиональный гид и отличный
- ООльга17 октября 2023Отличная экскурсия и очень профессиональный гид. Одна из наиболее понравившихся на амальфитанском побережье
- ЕЕлена13 октября 2023Отправились с мужем на эту экскурсию 5 октября 2023, четкой программы не знали, посетили из Амальфи Позитано, затем опять вернулись
- ЮЮлия13 апреля 2023Очень понравилась экскурсия. Алина рассказала про собор в Амальфи, провела секретной дорогой, рассказала про мальтийский крест, про усовершенствование компаса, про то, что такое Рай для Амальфийцев! Очень интересно, рекомендую!
- ИИванна18 октября 2022Это была самая лучшая экскурсия в Италии!!! Было легко, комфортно. Очень рада знакомству и когда приеду обязательно обращусь ещё за экскурсией 🤗😚💋
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Индивидуальные»
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