Мои заказы

Прогулка по историческому центру Амальфи

Путешествие по Амальфи - это возможность увидеть его уникальные пейзажи и исторические памятники, вдохновившие многих известных художников и поэтов
Много веков назад Амальфи был излюбленным местом отдыха римских патрициев. Сегодня это место не менее привлекательно.

Прогулка по его историческому центру подарит вам возможность насладиться захватывающими морскими пейзажами и кружевными улицами. Вдохновитесь местами, где творили Айвазовский и Григ. Амальфи, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, оставит незабываемые впечатления. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу этого удивительного региона

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Захватывающие морские пейзажи
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🎨 Вдохновение великих творцов
  • 🌿 Уникальная природа
  • 🗺 Часть Всемирного наследия ЮНЕСКО
Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи

Что можно увидеть

  • Исторический центр Амальфи

Описание экскурсии

Путешествие по Амальфитанскому побережью

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Амальфитанскому побережью – одному из самых красивых мест Европы! Этот удивительный уголок Италии был внесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1997 году, что подчеркивает его уникальность.

Вдохновение великих мастеров

Многие выдающиеся творцы воспевали эту сказочную местность. Живописцы, такие как Щедрин и Айвазовский, запечатлели её величие на своих полотнах, а поэты, включая Жуковского и Бунина, нашли здесь вдохновение для своих произведений. Композиторы, такие как Эдвард Григ и Рихард Вагнер, также черпали идеи из цветов и звуков природы.

Что сделать и увидеть

На Амальфитанском побережье есть множество удивительных мест, которые стоит посетить:

  • Прогулки по живописным тропам
  • Посещение исторических городков
  • Наслаждение местной кухней и деликатесами
  • Открытие уникальных природных ландшафтов

Ваш надежный проводник

Чтобы полноценно насладиться атмосферой этого солнечного региона, важно иметь надежного проводника – эксперта по Амальфи и его окрестностям. Этот знаток поможет вам увидеть, попробовать и запомнить все самое лучшее, что может предложить этот дивный край.

Подготовьтесь к увлекательному путешествию, и не упустите возможность открыть для себя все сокровища Амальфитанского побережья!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Исторический центр Амальфи
  • Собор Андрея Первозванного
Что включено
  • Услуги гида.
Место начала и завершения?
Фонтан Св. Андреа, Амалфи
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Амальфи

По Амальфитанскому побережью - на скутере
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€250 за человека
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
8 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Амальфитанское побережье - это гармония гор и моря, цитрусовые сады и живописные городки. Откройте для себя Равелло, Амальфи и Позитано
Начало: Ваш отель в Амальфи
Расписание: Ежедневно с 9:00
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
€400 за всё до 5 чел.
Подземный Неаполь и греко-римский центр
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Начало: Площадь Gesu Nuovo
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€245 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амальфи. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Амальфи