Что вас ждет

Подземный Неаполь появился в период античных греков. Город развивается в кратере античного вулкана и, так скажем, «сидит» на туфе (камень образовавшийся из застывшей вулканической грязи). Греки добывали этот камень под землёй, поэтому под Неаполем есть множество каменоломен, которые позже стали использовать для сбора воды. Во время тура увидим 4 бассейна наполненных водой — так лучше представить каким был акведук в работе.

Подземные резервуары для воды соединили между собой узкими туннелями в общую гидравлическую систему. Самая экстримальная часть тура — пройтись по такому туннелю, шириной 50 см., длиной 40м, освещая себе путь фонариком (но такая прогулка противопоказана людям с лишним весом, а так же тем, кто страдает клаустрофобией.

С появлением акведука возникла и новая профессия — pozzaro — чистильщик резервуаров, от слова pozzo — колодец. При появлении современного водопровода античный был заброшен. В него стали сбрасывать мусор, строительные отходы. Кое-какие пространства пошли под погреба.

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Подземный Неаполь находится в историческом греко-римском центре — мы осмотрим и его. Эта часть города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музей под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, пройдете по Спакканаполи — месту, где в полном объеме представлены культура и традиции Неаполя. Мы посетим улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими, в которых изготавливают рождественский вертеп. Сюда отправляются за сувенирами, подарками и уникальными вещичками от местных ремесленников.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно: