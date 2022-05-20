Подземный Неаполь и греко-римский центр

Мы отправимся в путешествие по подземным коридорам Неаполя, представим каким был древний акведук и узаем о его судьбе

Мы отправимся в путешествие по подземным коридорам Неаполя, представим каким был древний акведук и узаем о его судьбе.

Прогуляемся по улочкам греко-римского центра и заглянем в мастерские, где изготавливают рождественский вертеп и любопытные сувениры.
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Подземный Неаполь и греко-римский центр
Подземный Неаполь и греко-римский центр

Что вас ожидает 🤩

  • Подземный Неаполь
  • Площадь Gesu Nuovo
  • Церковь San Lorenzo
  • Площадь Сан Доменико
  • Церковь Санта Мария душ из чистилища
  • Церковь Сан Паоло
  • Спакканаполи

Что вас ждет

Подземный Неаполь появился в период античных греков. Город развивается в кратере античного вулкана и, так скажем, «сидит» на туфе (камень образовавшийся из застывшей вулканической грязи). Греки добывали этот камень под землёй, поэтому под Неаполем есть множество каменоломен, которые позже стали использовать для сбора воды. Во время тура увидим 4 бассейна наполненных водой — так лучше представить каким был акведук в работе.
Подземные резервуары для воды соединили между собой узкими туннелями в общую гидравлическую систему. Самая экстримальная часть тура — пройтись по такому туннелю, шириной 50 см., длиной 40м, освещая себе путь фонариком (но такая прогулка противопоказана людям с лишним весом, а так же тем, кто страдает клаустрофобией.
С появлением акведука возникла и новая профессия — pozzaro — чистильщик резервуаров, от слова pozzo — колодец. При появлении современного водопровода античный был заброшен. В него стали сбрасывать мусор, строительные отходы. Кое-какие пространства пошли под погреба.

Подземный Неаполь находится в историческом греко-римском центре — мы осмотрим и его. Эта часть города находится под защитой ЮНЕСКО, его называют музей под открытым небом. Вы увидите старинные церкви, пройдете по Спакканаполи — месту, где в полном объеме представлены культура и традиции Неаполя. Мы посетим улочку Сан Грегорио Армено с мастерскими, в которых изготавливают рождественский вертеп. Сюда отправляются за сувенирами, подарками и уникальными вещичками от местных ремесленников.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • вход 10 евро/чел.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Вход стоит 10 евро/чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Gesu Nuovo
Завершение: Церковь San Lorenzo
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Мы спустимся под землю с общей группой и проводником, а я буду переводить.
  • Начало туров 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Еще несколько похожих предложений в Амальфи

Древний город Посейдония
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Alina
Нет отзывов
Древний город Посейдония
Путешествие в город 7 века до нашей эры - объект всемирного наследия ЮНЕСКО
Завтра
21 мая
22 мая
от 364 за 1-2 чел.
Прогулка по историческому центру Амальфи
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Гала
5
2 отзыва
Прогулка по историческому центру Амальфи
Изучить архитектуру собора Андрея Первозванного и уловить атмосферу старинных улочек
Завтра
Завтра
21 мая
144 за 1-5 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
Станислав
5
3 отзыва
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Лазурное море, скалы, пляжи и сказочные города - авто-путешествие на комфортабельном микроавтобусе
Завтра
Завтра
21 мая
от 300 за 1-2 чел.
Поход - горные деревни Италии
3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Alina
4.8
17 отзывов
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
Завтра
Завтра
21 мая
66 за 1 человека
История Амальфи на каноэ
5 часов
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
Alina
Нет отзывов
История Амальфи на каноэ
Легенды, реликвии и прекрасные пейзажи города на необычной обзорной прогулке
Завтра
Завтра
21 мая
260 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Амальфи. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Амальфи
ХОРОШО
🧭
ТАМ