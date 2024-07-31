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самых красивых стран Европы и не просто уникальное побережье. Теперь твой дом и всё вокруг него оказывается под защитой ЮНЕСКО. Мне зовут Базилио, и я живу на Амальфитанском побережье Италии более 12 лет, в одном из красочных маленьких городов, разбросанных по ущельям среди Молочных гор. Нет, это не сказка: горы правда называются Молочными — Monte Lattari, а все дома жилые, а не нарисованные художником. Именно за эту красоту все побывавшие здесь любят это место. И я готов сделать всё, чтобы полюбили его и вы. Провожу экскурсии по морю на катере, по суше пешком, по горам и по воздуху. Занимаюсь бегом, рыбалкой, танцами. Я люблю жизнь в Италии. Вы тоже её полюбите и вместе со мной вы погрузитесь в местный колорит гораздо глубже.