Живя в Амальфи уже 12 лет, гид с удовольствием покажет вам лучшие места побережья.
На пассажирском сидении скутера вы посетите Позитано, Равелло, Минори и Трамонти, наслаждаясь живописными панорамами. По желанию, можно
На пассажирском сидении скутера вы посетите Позитано, Равелло, Минори и Трамонти, наслаждаясь живописными панорамами. По желанию, можно
7 причин купить эту экскурсию
- 🛵 Увлекательная поездка на скутере
- 🌅 Живописные панорамы
- 🍰 Лучшая кондитерская Италии
- 🍋 Фабрика лимончелло
- 🧀 Свежая моцарелла
- 🍷 Покупка вина на винодельне
- 📸 Красочные фотографии
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Смотровые площадки Позитано
- Терраса Инфинити в Равелло
- Римская вилла в Минори
- Фабрика лимончелло
- Сыроварня в Трамонти
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- В Позитано мы побываем на смотровых площадках с лучшими панорамами города и сделаем красочные фотографии.
- В Равелло заедем на террасу Инфинити, с которой открываются романтичные виды на море и горы.
- Минори славен живописной римской виллой, которую мы посетим, а также лучшей кондитерской Италии и фабрикой лимончелло, в которые можно зайти по желанию.
- Трамонти запомнится вам свежей моцареллой, сделанной на ваших глазах, и покупкой вина на местной винодельне.
- Если останется время и желание, мы заглянем в места силы и вдохновения композитора Вагнера и художника Айвазовского.
- По пути я расскажу, как развивались городки Амальфитанского побережья — в Средние века у каждого из них было своё предназначение.
Организационные детали
- В стоимость входят трансфер на скутере (шлемы предоставляются), услуги гида. Все покупки и дегустации (по желанию) оплачиваются вами самостоятельно.
- Экскурсию можно провести для двух пассажиров за дополнительную оплату услуг водителя второго скутера — подробности в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€225
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваш гид в Амальфи
Однажды твоя жизнь меняется, и ты обнаруживаешь,что живёшь в 3000 км от родного города, и ни минуты об этом не жалеешь. Потому что новым домом становится не просто одна изЗадать вопрос
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