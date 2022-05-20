Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью

Мы отправимся на прогулку по амальфитанскому побережью

Мы отправимся на прогулку по амальфитанскому побережью.

Среди гор и моря, под сенью цитрусовых садов, тут, как будто, нет места для человеческих скорбей.

И в самом деле, на главных воротах Амальфи написано: «Когда амальфитанцы после кончины попадут в Рай, они увидят там уже знакомые места».

Посетим городки Равелло, Амальфи и Позитано.
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью
Рай на земле: прогулка по амальфитанскому побережью

Что вас ожидает 🤩

  • Амальфи
  • Позитано
  • Равелло

Что вас ждет

Амальфитанское побережье издавно привлекало колонистов и завоевателей, путешественников и представителей элиты со всего мира.
Изумительный природный ансамбль потрясает воображение! Среди гор и моря, под сенью цитрусовых садов, тут, как будто, нет места для человеческих скорбей. И в самом деле, на главных воротах Амальфи написано: «Когда амальфитанцы после кончины попадут в Рай, они увидят там уже знакомые места».
Равелло: посещение виллы Чимброне (с неописуемым видом на побережье) и виллы Руфоло по желанию, Кафедральный собор, прогулка по живописным улочкам города.
В Позитано прогуляемся по улочкам города, посетим сувенирнех лавочки и бутики, художественные галлереи, церкоь Santa Maria Assunta, над алтарем которой находится византийская икона XIII в. — Черная Мадонна с Младенцем.
Амальфи в древности — прославленная морская республика, здесь мы увидим площадь Флавио Джойя, прекрасный Кафедральный собор Дуомо, где хранятся мощи Андрея Первозванного, вывезенные из Константинополя и источающие чудесную жидкость, называемую манной Святого Андрея.

Важно знать

Для этой экскурсии необходим трансфер, (посещение городков и передвижение) оплачивается дополнительно.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • трансфер,
  • входные билеты,
  • еда,
  • вода.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Входные билеты
  • Еда
  • Вода
Где начинаем и завершаем?
Начало: ваш отель в Амальфи
Завершение: ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 9:00
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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